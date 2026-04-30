Primeras bajas entre los institutos del plan piloto para llevar ‘mossos’ a los centros

La prueba piloto impulsada por el Govern para introducir agentes de los Mossos en 14 centros educativos empieza a hacer aguas antes de su puesta en marcha, prevista para esta semana. El Departamento de Educación ha confirmado este jueves que dos institutos le han “solicitado formalmente” salir del plan, después del rechazo del profesorado, porque consideran que sus centros no son conflictivos y que la medida no está justificada. Educación confirma que esos dos centros (uno de L’Hospitalet de Llobregat y otro de Tàrrega) abandonarán la prueba, ya que la participación en ella era voluntaria. Sindicatos y profesores de los centros participantes en el plan piloto afirman que otros cuatro institutos (todos de la ciudad de Vic) también lo han solicitado. Educación asegura que, por ahora, “no le consta” y agrega que un nuevo centro ha pedido adherirse al plan.

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La polémica saltó la Diada de Sant Jordi, cuando se dio a conocer el plan piloto -avanzado por EL PAÍS- para enviar un total de seis agentes a 14 centros educativos -la mayoría institutos, pero también hay alguna escuela de primaria- para promover políticas de prevención y mediación de conflictos, y mejorar así la convivencia. Los policías, que irán de paisano y sin arma, estarán de forma estable en los institutos -excepto cuando un policía le toque cubrir varios centros- y colaborarán con los equipos directivos. En el plan estaba prevista la participación de dos centros de L’Hospitalet, uno de El Prat, otro de Sabadell y varios de las zonas de Vic, Tàrrega y el Pirineo leridano. Todos ellos son institutos, excepto dos institutos escuela y dos centros de FP. Educación anunció que la prueba arrancaba progresivamente esta semana y se evaluaría a final de curso y a final de año para decidir si se amplía.

Pero en algunos centros, los agentes no han llegado todavía y habrá que ver si finalmente lo hacen, porque el plan piloto no ha gustado a gran parte de los profesores, que durante los últimos días se han movilizado y organizado protestas en contra. En algunos institutos se han organizado claustros extraordinarios, donde casi por unanimidad se ha aprobado pedir salir del plan. Con todo, no se descartan más peticiones de renuncia, ya que, según ha podido saber este diario, otros están en proceso de la convocatoria del claustro. “Los profesores podemos forzar la organización de un claustro y llevar a debate este punto. Y si sale por mayoría, se trata de una votación vinculante, así que la dirección debe solicitarlo a Educación”, explica una docente de unos de los centros que todavía no lo ha solicitado.

La consejera de Educación, Esther Niubó, insistía el martes, durante la presentación de la prueba piloto, que la adhesión al plan era “voluntaria” y que se había impulsado por la petición de las direcciones. También se refirió el president Salvador Illa durante la sesión de control en el Parlament, insistiendo en esta voluntariedad. “El que no quiera, no los tendrá: así de fácil”, subrayó ante una pregunta de los Comuns. Fuentes de Educación se han reafirmado este jueves en este principio, dando por hecho que ya no se contará con estos institutos.

Algunos de los centros consultados insisten en que la adhesión al plan ha sido una medida “impuesta” y que no se les ha dado la posibilidad de elegir. Durante las pasadas semanas, Educación presentó el plan a las direcciones y a los Servicios Territoriales. Posteriormente, las direcciones lo comunicaron a sus respectivos claustros. Los de L’Hospitalet fueron informados el Dia de Sant Jordi, cuando se hizo público el plan. La indignación del profesorado derivó en una protesta ante las puertas de los institutos el pasado lunes. Y el martes, la manifestación se hizo en Vic. En la capital de Osona, los docentes leyeron un manifiesto pidiendo más personal educativo especializado para atender las diferentes necesidades en las aulas, como educadores e integradores sociales.

“Tenemos mucha diversidad en las aulas y tenemos los conflictos típicos de otros institutos, pero no conflictividad. Los adolescentes están en una etapa complicada, en la que se enfrentan a sus padres y al mundo, pero para atenderlos necesitamos recursos que no llegan, no necesitamos mossos. De hecho, necesitamos más una enfermera porque tenemos más ataques de ansiedad que insultos”, incide Anna Masllorens, profesora del Comtat d’Osona (Vic). En este centro, la propuesta para salir del plan fue aprobada por 59 de los 61 docentes.