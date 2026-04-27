Un centenar de personas se manifiesta en dos institutos catalanes contra la incorporación de ‘mossos’: “Los conflictos no se arreglan con policías”

Primeras manifestaciones de rechazo ante el plan del Govern de introducir agentes de Mossos de paisano en los institutos para reducir la conflictividad. Este lunes se han concentrado un centenar de personas ante los institutos Margarida Xirgu i Eugeni d’Ors, ambos en L’Hospitalet de Llobregat, donde estaba previsto que se incorporara, esta misma mañana, la agente que debe velar por la convivencia en el centro. Profesores y alumnos han participado en la protesta, en que se han colgado carteles en la fachada exigiendo “más recursos sociales y menos policías”. Esquerra Republicana y los Comuns, los socios de investidura del Ejecutivo, han vuelto ha cargar contra la medida, aunque de momento evitan ponerla como línea roja de la futura negociación presupuestaria.

La prueba piloto que acaba de poner en marcha los departamentos de Educación e Interior, y avanzada por EL PAÍS, contempla el despliegue de agentes de los Mossos d’Esquadra, de paisano y sin arma, en centros de secundaria, seleccionados por concentrar un elevado nivel de conflictividad. Actualmente son 14 centros -se ha añadido uno de la Val d’Aran- de las zonas de Osona, Urgell y Alta Ribagorça, a parte de un instituto del Prat, uno de Sabadell y estos dos de L’Hospitalet. El plan arranca este lunes y la media docena de agentes movilizados se irán incorporando progresivamente durante esta semana a los centros. El objetivo es que la presencia de los agentes reduzca el nivel de incidencias, pero que también ayuden en tareas de mediación, en colaboración con los equipos directivos.

Las asambleas de trabajadores de ambos centros han emitido un comunicado conjunto en que rechazan la prueba piloto del Govern y defienden que ya cuentan con “profesionales cualificados para acompañar al alumnado y gestionar situaciones complejas”, como los integradores y educadores sociales, además de los orientadores. “Son estas figuras las que disponen de las herramientas y la formación necesarias para intervenir desde el vínculo, la prevención y el apoyo emocional”, asevera el texto, que también lamenta la decisión de Educación de reducir la plantilla en 128 efectivos menos (25 educadores y 103 TIS).

“La conflictividad que vive el alumnado no se arregla con medidas policiales, sino sociales”, añade el comunicado. Asimismo, los docentes consideran que el plan lo que hace es “estigmatizar” más un colectivo vulnerable, como son los alumnos de origen inmigrante, y van más allá asegurando que ello “consolida el auge reaccionario y racista”.

Los docentes también critican que se trata de una decisión “unilateral” del Govern, que “no ha sido consultada ni consensuada con la comunidad educativa” y reclaman que se apliquen las reivindicaciones de más plantilla de atención educativa que están defendiendo la mayoría de sindicatos en las jornadas de huelga masiva de los últimos meses. Finalmente, lamentan que el Govern haya respondido con “una chapuza”, usando “herramientas no educativas en los centros”.

El Departamento de Educación asegura que, a pesar de las protestas, el plan sigue adelante porque “los centros se han adherido de forma voluntaria y no consta que nadie se haya desmarcado”. Además, vinculan las protestas también al descontento sindical generalizado de los últimos meses.

Tanto ERC, como los Comunes y la CUP ya habían registrado solicitudes de comparecencia en el Parlament de las consejeras de Educación y de Interior para que detallen una iniciativa a la que se oponen de manera frontal. “No adelantaremos pantallas. Dependiendo de las respuestas que nos den [en las comparecencias] nosotros tomaremos decisiones”, ha asegurado este lunes el portavoz republicano Isaac Albert, preguntado sobre si la retirada de la prueba piloto sería una línea roja en la futura negociación Presupuestaria en Cataluña. “Estoy segura que esta cuestión la podremos dirimir antes de que se comiencen las negociaciones”, ha dicho por su parte la diputada en el Congreso Aina Vidal.

Ambas formaciones, al igual que los anticapitalistas, comparten la crítica de que se impulsa la presencia policial mientras que se ha recortado hasta un 25% en personal de apoyo en las escuelas. “¿No hay recursos para incrementar los profesionales de educación pero si que hay para desplegar policía las escuelas?, se ha preguntado la portavoz de la CUP, Su Moreno. La Candidatura además ha hecho un requerimiento formal para parar la prueba, argumentando que carece de cobertura legal, normativa y de publicación oficial en el DOGC. Además consideran que vulnera la Ley catalana de Educación de Cataluña, al afectar a la autonomía de los centros y a la composición del claustro.

Pintada frente al instituto Margarida Xirgú de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)contra la presencia de los Mossos en los centros. GIANLUCA BATTISTA

Los educadores sociales piden la retirada del plan

El Colegio de Educadores Sociales de Cataluña también se ha posicionado en contra de la prueba piloto, sobre la cual asegura que no han sido consultados, a pesar de que son el colectivo que se dedica a la mediación y a la resolución de conflictos. “Cuesta entender que las funciones claramente educativas, preventivas y de trabajo comunitario se deriven a los cuerpos de seguridad”, asegura el Colegio en un comunicado, donde además rechazan la presencia policial en los institutos: “En los espacios educativos no se tendría que contemplar la incorporación de cuerpos policiales”.

Los educadores sociales alertan de que iniciativas como esta, a la larga, “pueden tener un coste más alto: menos cohesión social, intervenciones menos adecuadas y un impacto negativo en alumnos y familias”. Por el contrario, defienden que la figura del educador social ayuda en la “mejora la convivencia y el clima escolar, la reducción de los conflictos y en la detección y prevención de situaciones de riesgo social”, destacan en su escrito.