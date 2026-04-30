La jueza envía a prisión al mecánico, a su esposa y al tercer detenido por la muerte del empresario alicantino

Prisión sin fianza para los tres detenidos que han pasado este jueves a disposición judicial acusados de la muerte del empresario alicantino Jesús Tavira, cuyo cuerpo fue hallado el lunes, después de 42 días desaparecido, en casa de uno de sus empleados. La jueza ha enviado a prisión tanto al trabajador, un mecánico del negocio de compraventa de coches de Tavira en Alicante, como a su esposa, con la que vivía de alquiler en la casa donde se recuperó el cuerpo, y a otro varón, el único de los tres que ha aceptado declarar: solo ha respondido a su abogada de oficio y ha negado conocer al principal acusado, el mecánico. Sin embargo, según fuentes presentes en la declaración, a la investigación policial le constan más de 40 llamadas con el mecánico.

Jesús Tavira (63 años) desapareció el 18 de marzo pasado. Según fuentes conocedoras del caso, aquel miércoles salió conduciendo su coche de la campa, el solar donde guardaban los coches de segunda mano que vendía, con el mecánico y fueron a la casa de este en El Bacarot, una pedanía entre Alicante y Elche. La casa, donde el mecánico vivía de alquiler con su mujer y niños, se la había buscado el propio Tavira, aprovechando la amplísima red de conocidos que tenía en la ciudad. De trasfondo, parecía que el desacuerdo por una deuda menor se había arreglado: unos 6.000 euros.

Tavira recibió una docena de puñaladas, con al menos dos armas blancas distintas, según apuntan fuentes que han tenido acceso a la autopsia, y en esa misma casa, bajo el comedor, fue enterrado. El antiguo agujero del aljibe se volvió a cubrir con hormigón, hasta que este lunes, el Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Nacional, con ayuda de otras unidades científicas y técnicas, recuperó el cuerpo del empresario. Las huellas confirmaron horas después que se trataba de Jesús Tavira.

Después del crimen, el mecánico habría regresado a la campa, dejando por el camino el coche de Tavira abandonado en un barrio del norte de la ciudad, donde los otro dos implicados lo incendiario. De esos otros dos implicados, uno sería el único que ha declarado hoy —negando conocer al mecánico— y un tercero que no ha pasado a disposición judicial porque ya está en prisión, al parecer por un robo con violencia.

Los abogados Moisés Candela y Miguel Ángel Garijo, amigos de la familia, representarán a la familia de Tavira como acusación particular, que acusaran por asesinato, en principio, a los cuatro detenidos, salvo que la investigación deslinde muy claramente la participación de cada uno. Más allá de esa controvertida deuda, no hay ningún móvil claro. “Y ellos tampoco han querido aclararlo, porque no han declarado”, según fuentes de la acusación particular. Los tres presos tienen entre 35 y 45 años.

Detención por el homicidio del empresario alicantino, Jesús Tavira. Policía Nacional

El mecánico, que durante el mes y medio que ha durado la desaparición, ha declarado en varias ocasiones ante la policía, atrajo el foco de la investigación después de hacer un relato sobre los últimos momentos que pasó con Jesús Tavira que se demostró falso. El mecánico había salido de la campa con su jefe, pero regresó solo. A su vuelta contó que su jefe, Tavira, y él se habían cruzado con dos hombres con los que Tavira se habría marchado. Y que él, el mecánico, se volvió al taller.

En lugar de buscar el rastro de los dos hombres que nadie más había visto, la policía siguió el del mecánico que vivía con su mujer, ambos de nacionalidad argelina, en una casa alquilada de El Bacarot. Tanto el mecánico como su mujer se han negado a declarar este jueves, y han acabado ingresando en la cárcel. Tras la actuación de hoy, la instrucción seguirá en el Tribunal de Instancia Plaza 5 de Alicante.