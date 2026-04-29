Salvador Illa defiende el plan de introducir ‘mossos’ en los colegios pero dice que no es una “política decidida”

El president Salvador Illa ha defendido este miércoles en el Parlament el plan del Govern para introducir agentes de los Mossos d’Esquadra en los colegios y en los institutos para prevenir la “violencia juvenil”. El proyecto ha encendido a buena parte de la comunidad educativa y ha generado una cascada de reacciones en contra en la que han coincidido desde Junts a Comuns. Illa ha recordado que es un plan piloto y que solo se aplica en los centros de forma voluntaria. “No es una política decidida que se vaya a extender a todo el país. Es una prueba de concepto y hay que evaluar el resultado”, ha afirmado el jefe del Govern.

En una sesión de control copada por la crisis en el sector educativo y en la que el fracaso del consorcio de inversiones que ha quedado bajo la alfombra, Illa ha afirmado que tiene confianza en los docentes y en los mossos y que solo ha respondido a la petición de los centros educativos. “El que no quiera, no los tendrá: así de fácil”, ha contestado a la pregunta de Comuns, recordando que los agentes no entrarán en las aulas y tampoco llevarán armas. “Es a demanda. Insisto. Pero quiero decir uno de cada dos países de la OCDE tiene planes similares”, ha afirmado Illa en su primera reacción sobre el plan policial desde que fue publicado por EL PAÍS el pasado día de Sant Jordi.

La valoración de Illa no ha convencido ni a Junts ni mucho menos a sus socios de Comuns y ERC aunque ninguno de los dos han puesto como condición la retirada del plan para aprobar los presupuestos. Jéssica Albiach, líder de Comuns, se ha mostrado contundente. “No somos proveedores de servicio a demanda. Hay que tener un modelo educativo”, ha afirmado. La diputada ha deplorado que el Govern transforme un problema social en uno policial y ha defendido que los conflictos no se solucionan, ha dicho, con policías “sino con educadores, mediadores y que el plan contra la pobreza funcione”.

La consellera Esther Niubó, en un momento de la sesión de control. Massimiliano Minocri

Albiach ha recriminado de entrada al Govern que no reconozca que hay conflictos en los colegios, que ha vinculado a la pobreza infantil, y ha esgrimido un informe de la USTEC que señala que el 60% de los profesores han sufrido agresiones de los alumnos, un 30% procedentes de familias y que Educación ha recibido este año 5.000 denuncias. “Solo falta mirar quien está a favor: PP y Vox. Le tendría que hacer reflexionar”, le ha dicho a Illa.

Junts ha arremetido también contra el plan piloto y ha puesto también el acento en los 17 días de huelga que el sector ha convocado cuando faltan 37 días para concluir el curso. “Ustedes ponen en riesgo la educación”, ha afirmado la líder parlamentaria, Mònica Sales. “Y en vez de solucionar, ponen mossos”. El president se ha remitido otra vez al acuerdo firmado por CC OO y UGT. El Govern ya avisó este martes que no va a modificar su posición.

Esquerra ha optado por poner el foco en las preguntas a Illa en la autodeterminación y no en educación o en el fracaso del consorcio de inversiones. Pero, en las preguntas a los consejeros, la diputada Ester Capella ha pedido a Esther Niubó, titular de Educación, la retirada del plan. “¿Qué ofrecen? Mossos en los institutos para evitar agresiones”, ha criticado. A su juicio, la propuesta transmite que “las escuelas no son seguras” y minusvalora el papel de perfiles como mediadores, educadores sociales o psicopedagogos.