Atlético de Madrid - Arsenal, en directo, la ida de semifinales de la Champions League, en vivo
Los de Simeone buscan volver a una final de la máxima competición europea diez años después
El Atlético de Madrid busca ante el líder de la Premier League el pase a la final de la Champions League. Los de Simeone quieren dejar encarrilada la eliminatoria en este partido de ida, confiando en la fortaleza del Metropolitano y su afición. Tras perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, esta es la última bala de los colchoneros para levantar un título esta temporada, y la orejona haría olvidar cualquier final perdida esta temporada. Por otro lado, los de Artera buscan su primera final de Champions desde el año 2006, cuando cayeron ante el Barça de Ronaldinho.
El equipo inglés llega al Metropolitano en plena lucha por la Premier y la Champions, después de tres meses de cambios y miedo al fracaso
A sus 34 años, el capitán es el único de los mediocentros del Atlético que no se ha lesionado este curso. Su despliegue físico en los 120 minutos de la final de Copa perdida impactó y sus lágrimas conmovieron a la hinchada rojiblanca
Así llegan ambos equipos al encuentro
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¡Sale también el once de Arteta!
Saka partirá desde el banquillo.
XI: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres y Martinelli.
¡Ya hay once de Simeone!
Vuelve Llorente al lateral derecho y Cardoso ocupa el centro del campo junto a Koke.
XI: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Atlético - Arsenal!
Llega la ida de la segunda semifinal de la Champions League al Metropolitano. El Atlético vuelve a disputar unas semifinales de la Liga de Campeones nueve años después y se medirá al Arsenal de Mikel Arteta, un equipo invicto en la liguilla que ha ido decayendo conforme ha llegado el final de la temporada.