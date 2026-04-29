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Fútbol
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Atlético de Madrid - Arsenal, en directo, la ida de semifinales de la Champions League, en vivo

Los de Simeone buscan volver a una final de la máxima competición europea diez años después

Alexander Sorloth conduce el balón. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Mikel MuñozJ. M. Benítez
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El Atlético de Madrid busca ante el líder de la Premier League el pase a la final de la Champions League. Los de Simeone quieren dejar encarrilada la eliminatoria en este partido de ida, confiando en la fortaleza del Metropolitano y su afición. Tras perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, esta es la última bala de los colchoneros para levantar un título esta temporada, y la orejona haría olvidar cualquier final perdida esta temporada. Por otro lado, los de Artera buscan su primera final de Champions desde el año 2006, cuando cayeron ante el Barça de Ronaldinho.

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A sus 34 años, el capitán es el único de los mediocentros del Atlético que no se ha lesionado este curso. Su despliegue físico en los 120 minutos de la final de Copa perdida impactó y sus lágrimas conmovieron a la hinchada rojiblanca

Lee la previa completa aquí.

Así llegan ambos equipos al encuentro

racha de partidos
  • P
  • P
  • G
  • G
  • P
  • E
  • P
  • G
Goles a favor
por partido2.4334
por partido2.2527
Goles en contra
por partido1.8626
por partido0.425
Faltas cometidas
por partido8.64121
por partido11.83142
Tarjetas rojas
por partido00
por partido00
Tarjetas amarillas
por partido1.7124
por partido1.7521
Remates
por partido10.71150
por partido12.25147
Remates recibidos
por partido13.64191
por partido10.58127
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale también el once de Arteta!

Saka partirá desde el banquillo.

XI: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres y Martinelli.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Ya hay once de Simeone!

Vuelve Llorente al lateral derecho y Cardoso ocupa el centro del campo junto a Koke.

XI: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Atlético - Arsenal!

Llega la ida de la segunda semifinal de la Champions League al Metropolitano. El Atlético vuelve a disputar unas semifinales de la Liga de Campeones nueve años después y se medirá al Arsenal de Mikel Arteta, un equipo invicto en la liguilla que ha ido decayendo conforme ha llegado el final de la temporada.

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