Atlético de Madrid - Arsenal, en directo, la ida de semifinales de la Champions League, en vivo

Los de Simeone buscan volver a una final de la máxima competición europea diez años después

El Atlético de Madrid busca ante el líder de la Premier League el pase a la final de la Champions League. Los de Simeone quieren dejar encarrilada la eliminatoria en este partido de ida, confiando en la fortaleza del Metropolitano y su afición. Tras perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, esta es la última bala de los colchoneros para levantar un título esta temporada, y la orejona haría olvidar cualquier final perdida esta temporada. Por otro lado, los de Artera buscan su primera final de Champions desde el año 2006, cuando cayeron ante el Barça de Ronaldinho.