Las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia del Barcelona: Spotify Camp Nou y desarrollo digital y comercial para aumentar los ingresos

Joan Laporta apuesta por la continuidad de su proyecto para “culminar” la recuperación económica con el estadio como motor, mientras Víctor Font plantea un plan para elevar la facturación a 1.600 millones y alcanzar 340 de beneficio en 2031

La campaña electoral exprés ya ha comenzado, y con ella el fuego cruzado dialéctico entre los dos candidatos a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta y Víctor Font. El expresidente presentó su candidatura este viernes con cinco nuevas incorporaciones a su equipo directivo, mientras que su rival para el domingo 15 de marzo expuso su proyecto económico.

“Hemos saneado el club y tomado decisiones valientes”, repitió Laporta, que centra su campaña en reivindicar los últimos cinco años de mandato y en defender que el club ha logrado “consolidar” la recuperación económica. “Hemos construido el futuro del Barça. Y este futuro es el Spotify Camp Nou”, añadió. Su candidatura plantea una propuesta continuista en la que culminará el proceso de finalización del estadio azulgrana, que considera como el gran motor económico a largo plazo.

Ya en los presupuestos presentados para esta temporada calculó que los ingresos totales de la entidad alcanzarán los 1.075 millones de euros, y que el regreso progresivo al Camp Nou aportará 51 millones de euros adicionales a la facturación del estadio, hasta situarla en torno a los 226 millones.

Todo esto con la intención de acabar con la deuda acumulada, parte de ella del Espai Barça. “Con los ingresos adicionales que generará [el estadio], se amortizará por sí sola”, explicó Oriol Amat candidato de Laporta a la Comisión Económica. A ello se suma el crecimiento previsto en el área comercial y de merchandising, impulsado también por el acuerdo con Nike. Eso sí, la vicepresidencia económica y la comercial siguen vacantes, con Ferran Olivé, extesorero del club y responsable del área económica de la candidatura, que ejerce prácticamente con las funciones de la primera.

Font, por su parte, cuestiona la gestión de los últimos años y propone un plan con el que aspira a que el club alcance los 1.600 millones de euros de ingreso al final del próximo mandato y cierre el ejercicio de 2031 con 340 millones de beneficios. Para ello, explicó Font, habrá que contener el gasto y articular tres ejes: potenciar el negocio de Barça Licensing & Merchandising (BLM) —que prevé duplicar la facturación para alcanzar los 360 millones de euros—, impulsar el ámbito digital y audiovisual —“que hoy genera cero”, aseguró— y explotar el potencial del estadio en las áreas VIP y hospitality, pero manteniendo “al socio en el centro”.

Las propuestas de Font, con Jaume Guardiola como responsable de la parcela económica de la candidatura, tienen como objetivo reforzar los equipos del club, priorizar al socio y devolver la deuda para proteger el modelo de propiedad. Laporta, a su vez, defiende la prolongación de su gestión: “Nuestra propuesta es que ya saben [los socios] cómo dirigimos el club. Es una propuesta de continuidad, de no poner en riesgo todo lo que ya se ha hecho”. Dos caminos económicos que la masa social del Barça deberá valorar en las urnas.