Radiografía social del Barcelona: una masa de socios creciente con menor presencia en el Camp Nou

El club azulgrana tuvo más de 10.000 altas la temporada pasada hasta superar los 142.000, pero su porcentaje de abonos disponibles en el estadio se ha reducido del 85% al 55% en la transición entre el antiguo y nuevo campo

El FC Barcelona cuenta con más de 142.000 socios, pero parte de esta base social se encuentra algo desmovilizada, en una especie de letargo mientras aguarda el regreso total al Spotify Camp Nou, en el que su presencia ha disminuido. Su porcentaje de abonos puestos a disposición por el club se ha reducido del 85% antes de las obras al 55% actual. La desmovilización del socio se ha notado también en el presente proceso electoral: en 2021, antes de la validación de las firmas para definir las candidaturas, se recogieron 24.990 papeletas; este lunes se sumaban 11.843.

Según la memoria anual del 30 de junio de 2025, el club contaba con 142.354 socios tras registrar 10.619 nuevas altas. Una tendencia al alza impulsada por el buen rendimiento del equipo la temporada pasada, que alzó el triplete doméstico y alcanzó las semifinales de la Champions: 6.049 altas en 2021-22, 6.641 en 2022-23 y 5.710 en 2023-24. Eso sí, las cuotas de socios y abonados representaron en las memorias de verano de 2025 un 3,2% de los ingresos totales —989 millones de euros—, y no han superado el 10% en la última década, salvo en 2022. El curso pasado, las contribuciones de socios y abonados dejaron entre 30 y 32 millones de euros en las cuentas del club, aproximadamente la mitad de lo que generaban en 2018.

El exilio a Montjuïc ha pasado factura. Antes del traslado, en la última temporada del viejo Camp Nou, el Barcelona contaba con 83.500 abonados. La mudanza al Estadi Olímpic redujo drásticamente el número de asientos disponibles, con 49.472 localidades en total. El club reservó 27.385 plazas para los abonados, pero solo 17.900 adquirieron el pase de temporada en la primera campaña, y 22.600 en la segunda. El resto, una mezcla de turistas, jóvenes y otros aficionados sin asiento en el Camp Nou hijos de la generación Montjuïc.

El regreso parcial a Les Corts se inició el 22 de noviembre, con la fase 1B y un aforo de 45.000 asientos, de los cuales solo 24.800 se reservaron para socios, por lo que cerca de 58.000 permanecen en excedencia, conservando su condición y estatus, pero con el abono en pausa mientras se mantenga el aforo parcial. Los precios oscilaron entre algo más de 400 euros en los goles y cerca de 1.000 en tribuna, con incrementos de entre el 10% y el 34% respecto al curso anterior, pese a incluir cinco partidos menos.

El proceso de reapertura del estadio continúa por fases. El Barcelona está a la espera de obtener la licencia de la fase 1C por parte del Ayuntamiento de Barcelona para completar la primera y segunda gradería, y alcanzar un aforo de 62.000 espectadores. Pero aún habrá que esperar hasta la temporada 2027-28 hasta que esté finalizado, con la cubierta y cerca de 105.000 espectadores.

En paralelo, el aficionado ha vivido el conflicto con la grada de animación. En noviembre de 2024, el Barça anunció su cierre sine die tras reclamar 21.000 euros en multas acumuladas que se negaron a pagar y que correspondían a 14 expedientes disciplinarios de la temporada anterior. Ante el Atlético de Madrid en semifinales de la Copa se habilitó un espacio para 750 seguidores de estos grupos como solución puntual.

La dimensión social del Barça también se articula alrededor de sus secciones deportivas. Ser un club polideportivo forma parte de la identidad azulgrana, pero también un peaje económico considerable. Desde 2021, las disciplinas profesionales —tradicionalmente deficitarias— fuera del primer equipo de fútbol masculino han acumulado pérdidas cercanas a 235,9 millones de euros, con un 65% concentrado en el baloncesto. Aunque los ingresos han crecido de forma sostenida y el déficit anual se ha reducido, la delicada situación económica del club y las restricciones del juego limpio financiero de LaLiga, que también contemplan las secciones, han obligado a hacer recortes que han afectado a las plantillas deportivas. Solo el primer equipo femenino de fútbol, que ha generado beneficios en los dos últimos ejercicios —dos millones en el último— escapó parcialmente de esta dinámica de ajustes que ahora empieza a sufrir.

En conjunto, el Barcelona mantiene una base social amplia, aunque actualmente en una especia de pausa, a la espera de que el regreso completo al Spotify Camp Nou reactive la vida del club alrededor del estadio. En las últimas elecciones, el censo electoral era de 110.290 socios, y participaron 55.611. En estos comicios, el censo asciende a 114.504. La votación del próximo día 15 será también un termómetro para medir la movilización del socio, que tendrá que escoger entre la continuidad de Joan Laporta o el cambio de Víctor Font.