Las propuestas de los candidatos para el área deportiva del Barcelona: continuidad o reformulación

A diez días de las elecciones del Barcelona, su modelo deportivo también se somete a veredicto: o continuidad, o reformulación. Joan Laporta encabeza la candidatura continuista, en la que se reivindica seguir el camino emprendido. “Cuando entramos cogimos un equipo agotado, y con una masa salarial impagable. No solo le dimos la vuelta, sino que tenemos un equipo joven”, explica Joan Soler, responsable deportivo de la candidatura de Laporta. El propósito es profundizar en esa línea: sostener la apuesta por el talento propio y acudir al mercado con prudencia. La planificación ya contempla reforzar la plantilla con un delantero centro y un central. Siempre con un escenario de fondo: “consolidar el proyecto de Flick y Deco”. “La dupla funciona, y lo que funciona se tiene que mejorar”, añade Soler.

En la oposición, Nosaltres, la candidatura de Víctor Font, propone un cambio estructural en la dirección deportiva. Tras anunciar que no contaría con Deco, presentó su “revolución”: un tridente “de la casa” —catalán y con pasado azulgrana— integrado por el analista Carles Planchart, el preparador físico Francesc Cos y el formador Albert Puig, con la misión de coordinar de manera transversal el primer equipo masculino y femenino y todo el fútbol formativo. La ambición es sentar las bases para alcanzar las “semifinales o la final de la Champions de manera sostenida”. El camino, mantienen, pasa por una plantilla “equilibrada deportivamente y económicamente”: solo fichar donde vean que pueden mejorar lo que ya tienen en La Masia. De hecho, entre sus propuestas figura elevar la inversión anual en la cantera hasta los 50 millones de euros anuales, un 50% más de los 33 que se han invertido de media durante la última década.

La Masia también es un punto clave para Moviment 42, de Marc Ciria, aunque con una idea principal: “debe ser una apuesta estratégica, no una solución de emergencia”, sostienen desde la candidatura. Su programa plantea revertir la caída de la inversión en la cantera—reducida en más de un 30% durante el actual mandato, explican—, construir una nueva ciudad deportiva y modernizar la actual, además de potenciar la “identidad y ADN Barça”. A ello se añadirían “fichajes estratégicos”, anticipándose a los jóvenes talentos. Para lograrlo, sus propuestas se basan en la viabilidad económica. “Tendremos 110 millones de euros de caja libre, y también fair play financiero, para, en verano, ponerlos a disposición de la secretaría técnica y de Flick”, aseguró Ciria, que explicó que la dirección general deportiva será “independiente”. “Tendremos profesionales contrastados en cada área estratégica, personas con experiencia y reputación que planifiquen con visión a largo plazo”, subrayan desde la candidatura. Todos ellos, eso sí, coinciden en un aspecto: apostar por Hansi Flick como entrenador.