Un nuevo frente judicial amenaza a Laporta en plena campaña electoral
Un socio denuncia al expresidente y candidato a la reelección del Barcelona por supuesto blanqueo de capitales y comisiones indebidas
Joan Laporta suma un nuevo frente en los juzgados. Un socio del Barça le ha denunciado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales y de cobro de comisiones indebidas vinculadas a diferentes operaciones efectuadas en el club durante su último mandato, según ha publicado este lunes El Periódico. Entre las operaciones incluidas en la acusación, presentada el viernes por la noche y que todavía no ha sido admitida a trámite, se incluye la renovación del contrato con Nike para los equipamientos de las distintas secciones y otros contratos cerrados durante su último mandato. Laporta, que está inmerso en plena campaña para intentar su reelección como presidente de la entidad azulgrana, ha rechazado de plano las acusaciones en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Es absolutamente falso”, ha afirmado y ha asegurado que la denuncia solo persigue “calumniar, injuriar y perjudicar” tanto a él, como a su candidatura y al proyecto para el club que defiende.
“Todo es falso, hacen un sofrito”, ha apuntado el ahora expresidente del Barcelona, quien ha rechazado que se puedan airear los contratos que forman parte de la demanda, porque “la transparencia tiene unos límites que afectan a la estrategia del club”. Ha asegurado desconocer quién está detrás de la demanda y la argumentación de esta.
Según la información publicada por El Periódico, entre los denunciados figuran otros miembros de la junta directiva del club, entre ellos su vicepresidente y actual presidente en funciones del club, Rafa Yuste. También Maria Elena Fort (exvicepresidenta), Ferran Olivé (extesorero), Josep Cubells (secretario de la junta directiva), el director general Manel del Río, Sergi Atienza (director financiero), Lluís Mellado (jefe de servicios jurídicos), Sergi Atienza (responsable de compliance y socio de despacho de Laporta) y su hermano Xavier Laporta.
El denunciante considera la existencia de un entramado societario en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia con el que supuestamente se cobrarían cobros de comisiones indebidas que se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”.
Además del litigio de Nike, polémico por la irrupción del intermediario británico Darren Dein en el último momento y el pago de 50 millones de euros en comisiones, hay otras operaciones por las que se presenta la denuncia. Se incluye la venta de los activos digitales de Barça Vision, la concesión del contrato de telecomunicaciones a una sociedad sin conocimiento en el sector, New Era Visionary Group, o la venta de parte de palcos VIP del nuevo Camp Nou a la matriz de esa misma sociedad. También hay mención a la adjudicación a la constructora Limak de la remodelación del Camp Nou, un contrato que inicialmente ascendía a 900 millones de euros, y para el que se cambió el pliego de condiciones antes de ofrecérsela al grupo turco.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.