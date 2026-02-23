Un nuevo frente judicial amenaza a Laporta en plena campaña electoral

Joan Laporta suma un nuevo frente en los juzgados . Un socio del Barça le ha denunciado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales y de cobro de comisiones indebidas vinculadas a diferentes operaciones efectuadas en el club durante su último mandato, según ha publicado este lunes El Periódico. Entre las operaciones incluidas en la acusación, presentada el viernes por la noche y que todavía no ha sido admitida a trámite, se incluye la renovación del contrato con Nike para los equipamientos de las distintas secciones y otros contratos cerrados durante su último mandato. Laporta, que está inmerso en plena campaña para intentar su reelección como presidente de la entidad azulgrana, ha rechazado de plano las acusaciones en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Es absolutamente falso”, ha afirmado y ha asegurado que la denuncia solo persigue “calumniar, injuriar y perjudicar” tanto a él, como a su candidatura y al proyecto para el club que defiende.

“Todo es falso, hacen un sofrito”, ha apuntado el ahora expresidente del Barcelona, quien ha rechazado que se puedan airear los contratos que forman parte de la demanda, porque “la transparencia tiene unos límites que afectan a la estrategia del club”. Ha asegurado desconocer quién está detrás de la demanda y la argumentación de esta.

Según la información publicada por El Periódico, entre los denunciados figuran otros miembros de la junta directiva del club, entre ellos su vicepresidente y actual presidente en funciones del club, Rafa Yuste. También Maria Elena Fort (exvicepresidenta), Ferran Olivé (extesorero), Josep Cubells (secretario de la junta directiva), el director general Manel del Río, Sergi Atienza (director financiero), Lluís Mellado (jefe de servicios jurídicos), Sergi Atienza (responsable de compliance y socio de despacho de Laporta) y su hermano Xavier Laporta.

El denunciante considera la existencia de un entramado societario en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia con el que supuestamente se cobrarían cobros de comisiones indebidas que se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”.