Joan Gaspart, a la jueza del caso Negreira: “El Barça jamás ha cometido una ilegalidad”
El exmandatario azulgrana defiende que no conocía los pagos al entonces vicepresidente de los árbitros y que no estaba al corriente de todos los contratos que hacía el Barça
El exvicepresidente del FC Barcelona (1978-2000) y expresidente del club blaugrana (2000-2003), Joan Gaspart, ha negado pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez a cambio de favores de los colegiados: “El Barça jamás ha cometido una ilegalidad”.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras comparecer en calidad de testigo este viernes en la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona. El juzgado investiga si los pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo —más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018— se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores arbitrales.
La relación con Negreira comenzó bajo el mandato de Joan Gaspart en 2001, aunque este viernes, el exmandatario azulgrana ha dicho que no lo conoce y que no estaba al corriente de todos los contratos que hacía el Barça. Dichos pagos se mantuvieron durante las presidencias de Joan Laporta (durante su primer mandato), Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, hasta que cesaron en mayo de 2018.
El actual presidente, Joan Laporta, que este próximo lunes 9 convocará las elecciones a la presidencia del club para el 15 de marzo, ya pasó por los tribunales a declarar, también en condición de testigo, al haber prescrito un posible delito en su caso.
