El FC Barcelona pagó más de cuatro millones por ropa oficial que está sin usar en un almacén

El FC Barcelona gastó alrededor de cuatro millones de euros en la confección de camisetas oficiales que nunca vieron la luz y que permanecen almacenadas en una nave industrial de la provincia de Barcelona, según han explicado a EL PAÍS fuentes que han conocido de primera mano la operación y ha confirmado el club. El encargo de alrededor de 300.000 prendas —la equipación completa de todas las secciones deportivas y miles de camisetas del primer equipo de fútbol— se hizo en mitad de las tensas negociaciones con Nike para renovar el contrato de patrocinio. Ante el riesgo de quedarse sin indumentaria si el acuerdo no llegaba a buen puerto, el club que preside Joan Laporta decidió confeccionar su propia ropa, sin el logotipo de la multinacional estadounidense.

En noviembre de 2024, después de unas negociaciones durísimas que estuvieron al borde de la ruptura, el Barça anunció que había alcanzado un pacto con Nike para renovar uno de los contratos de patrocinio más longevos (desde 1998) del fútbol español. Calificado por el club como “un nuevo comienzo”, el acuerdo prevé que la empresa deportiva abone unos 1.700 millones de euros hasta el año 2038. Pese a que Barça y Nike son dos viejos conocidos, fue una batalla sin cuartel. La empresa americana tenía contrato en vigor, pero el club consideraba que había quedado desfasado y reclamó, entre otras demandas, recuperar el control sobre la venta electrónica. La situación fue tan volátil que la entidad azulgrana exploró otras opciones, como Puma.

En esa disputa, el club tomó una decisión insólita: encargó la confección de prendas oficiales, para poder usarlas en competición, pero sin el logotipo de Nike. La decisión no solo era una medida de presión para negociar, sino, sobre todo, una forma de garantizar que todos los equipos disponían de ropa para disputar los partidos y que el aficionado podría comprar también la camiseta de la temporada, según han confirmado las mismas fuentes. El encargo consistió en la confección de unas 300.000 prendas con la etiqueta del club tanto para equipar a los jugadores como para la venta al público. Las camisetas del club de fútbol, según ha comprobado este diario, llevan el único sello de Bihub Tech, correspondiente a la firma Barça Innovation Hub, sociedad que el club puso en marcha en marzo de 2017. Y en el caso de las de fútbol, el precio de venta que figura en la etiqueta es de 89 euros.

“Necesitábamos un plan b”

Consultado por EL PAÍS, Josep Maria Meseguer, responsable de Barça Licensing and Merchandising (BLM), una filial del club creada en 2018 para gestionar la venta en tiendas y por internet, confirma la operación. “Necesitábamos un plan b por si no había acuerdo para poder empezar la temporada con normalidad. Había que dar cobertura no solo al fútbol, también a baloncesto, vóley, rugby, hockey… Y todo eso tenía un plus de complicación”, ha explicado Meseguer, que no ha especificado el coste exacto que supuso para el club, aunque distintas fuentes lo sitúan en una franja entre cuatro millones y “por debajo de los cinco”.

Las prendas, ha confirmado Meseguer, permanecen “conservadas, guardadas”, y hasta ahora “no se les ha dado ningún tipo de salida”. Tampoco hay planes para hacerlo en un futuro inmediato. Dado que se trata de “prendas técnicas”, de las que Nike tiene los derechos en exclusiva, el responsable de BLM señala que cualquier eventual uso que se hiciera de ellas tiene que contar con el beneplácito de la compañía.

Meseguer ha justificado que el club tenía que prever “todos los escenarios” y se ha mostrado muy satisfecho de que el “plan a”, o sea el acuerdo con Nike, pudiera cerrarse. El ejecutivo defiende la buena marcha de la filial, que registra “crecimientos de más de dos dígitos” y que ha equilibrado los ingresos entre la megatienda del Camp Nou, el comercio electrónico y la red de tiendas del club.

En diciembre de 2024, el Barça sometió a la aprobación de la asamblea de socios, con éxito, el acuerdo con Nike. El pacto incluía una comisión millonaria —que algunas fuentes cifran en torno a los 50 millones de euros— para Darren Dein, un agente que ya había colaborado en el patrocinio de Spotify. “Gracias al mediador hemos conseguido desentrañar el conflicto; consiguió que ambas partes llegaran a un acuerdo”, aseguró entonces el directivo tesorero, Ferran Olivé. El presidente, Joan Laporta, defendió igualmente el “gran trabajo” de Dein, porque “resolvió determinadas situaciones” que permitieron desencallar el conflicto y retirar la judicialización. “Es el mejor contrato de la historia de equipamiento deportivo del mundo”, aseguró. Otras fuentes, críticas con la gestión de Laporta, se muestran escépticas con el papel desarrollado por Dein en las negociaciones con Nike y ven abusiva y desproporcionada la comisión.