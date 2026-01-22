El Barcelona celebrará las elecciones a la presidencia el próximo 15 de marzo: Joan Laporta optará a la reelección

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán el próximo 15 de marzo, fecha en la que el equipo dirigido por Hansi Flick se medirá al Sevilla en el Camp Nou. La decisión, que Joan Laporta venía rumiando desde diciembre, se concretó este jueves durante la junta directiva ordinaria de enero. La idea, según fuentes de los despachos del Camp Nou, era convocarlas lo antes posible —el plazo legal se extendía del 15 de marzo al 15 de junio— para evitar que la política interfiera en el rendimiento del primer equipo. El anuncio llega en un momento de bonanza deportiva del Barcelona, líder de la Liga y tras ratificar el título en la Supercopa de España ante el Madrid, pero con la mirada puesta en la salud financiera de la entidad catalana.

Laporta apunta a su tercer mandato al frente del Barcelona. Vinculado al barcelonismo desde 1997, cuando formaba parte de la plataforma Elefant Blau, opositora a Josep Lluís Núñez, Laporta fue presidente del Barça entre 2003 y 2010, perdió con Josep Maria Bartomeu en 2015 y se impuso ante Víctor Font en 2021. Font volverá a optar en este 2026. “He hecho un seguimiento de cuál es la situación del Barça y qué necesidades tiene el club. De ahí surge esta necesidad de articular una propuesta que ilusione al barcelonismo, pero que, sobre todo, tenga que ver, como digo, con la realidad del club, dado que es muy diverso, y, por lo tanto, hacer algo que se anteponga a la manera de hacer actual. Yo creo que es muy necesario”, expuso el precandidato en una entrevista a Mundo Deportivo.

Aparece en la escena barcelonista un nuevo precandidato: Marc Ciria. “Queremos devolverle al socio su protagonismo, que esté presente en todas las decisiones del club. Este movimiento va de preservar el legado de padres a hijos”, dice Ciria. Mientras tanto, Xavier Vilajoana, exmiembro de la junta de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, apuesta también por conseguir las firmas necesarias para poder competir por mandar en los despachos del Camp Nou.

Laporta, por su parte, presume de los resultados obtenidos durante su segundo mandato. “Piensa de dónde venimos y dónde estamos. Tenemos un equipo muy competitivo, de presente y futuro. Esto me da fuerza y me permite estar convencido de que lo que estamos haciendo, lo hacemos bien”, destacó el actual presidente. Laporta, además, saca pecho del regreso al Camp Nou y espera que el club alcance el 1x1 —regla del control financiero de LaLiga— para el próximo verano, con el fin de poder reforzar el equipo de Hansi Flick.

Es justamente la situación económica del club la que continúa en debate. Según Laporta, la mejoró. “Debemos 1.482 millones y tenemos un activo de 1.031. Cuando llegamos, el Barça estaba en quiebra técnica”, aseguraba Ferran Reverter, director general del club entre julio de 2021 y febrero de 2022. No fue el único que abandonó a Laporta en su segundo mandato: en total, 27, entre directivos y altos ejecutivos, además de dos entrenadores del primer equipo, Ronald Koeman y Xavi Hernández.

Hoy, la deuda del Barcelona es de 2.500 millones de euros, que incluye los compromisos asumidos en la remodelación del estadio, pero cuenta con unos ingresos ordinarios presupuestados de 1.075 millones. “Podemos estar satisfechos porque hemos salvado al club y lo estamos recuperando económicamente”, aseguró Laporta, investigado por la presunta estafa sufrida por una mujer que, en 2016, invirtió 120.000 euros en un proyecto empresarial que prometía el ascenso de categoría del Club Deportiu Reus y la creación de una red de academias de fútbol en China. Tiene el apoyo de Hansi Flick, un detalle nada menor en un contexto en el que lo que pasa en el campo se impone a lo que sucede en los despachos: “Para mí es importante tenerlo como presidente. Me encanta trabajar para este club”.