Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Slavia P. SLP
2
Vasil Kusej 9', Lewandowski 43' (pp)
Barcelona BCN
4
Fermín 33', 41', Dani Olmo 62', Lewandowski 69'
Finalizado
CHAMPIONS LEAGUE

El Barça honra a las porterías frente al Slavia de Praga

El conjunto de Flick, contundente en ataque y vulnerable en defensa, remonta un partido de vértigo ante el equipo checo y conserva sus opciones de clasificarse entre los ocho mejores, aunque Pedri se lesiona

Fermín marca el primer gol del Barcelona al Slavia.
Ramon Besa
Ramon Besa
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La táctica de marcar un gol más que el contrario le vale también de momento al Barça para mantener sus aspiraciones en la Champions. Los azulgrana viajaron a Praga con la expectativa de marcar cuantos más tantos mejor para aspirar a formar parte de los ocho mejores equipos de la Liga de Campeones. Metieron cuatro, que son muchos en campo contrario, y más en Europa cuando además no pudieron jugar Lamine ni Ferran. Nunca contaron, sin embargo, los que encajarían y, vulnerables como son por naturaleza, tomaron hasta dos, los mismos que precisamente había anotado el Slavia en los seis partidos disputados en Europa.

SLPSlavia P.
2
Jindrich Stanek, David Zima, Stepán Chaloupek, Oscar Dorley, Tomás Holes (David Doudera, min. 45), Michal Sadílek, David Moses (Tomás Vlcek, min. 45), Vasil Kusej (Mojmír Chytil, min. 78), Youssoupha Sanyang (Muhammed Cham, min. 71), Tomás Chory (Ivan Schranz, min. 64) y Lukás Provod
BCNBarcelona
4
Joan García, Jules Koundé, Eric García, Alejandro Balde (Ronald Araujo, min. 78), Gerard Martín, Frenkie de Jong, Fermín López (Marc Bernal, min. 78), Raphinha, Roony Bardghji (Marcus Rashford, min. 60), Pedri (Dani Olmo, min. 60) y Robert Lewandowski
Goles 1-0 min. 9: Vasil Kusej. 1-1 min. 33: Fermín. 1-2 min. 41: Fermín. 2-2 min. 43: Lewandowski. 2-3 min. 62: Dani Olmo. 2-4 min. 69: Lewandowski
Arbitro Chris Kavanagh
Tarjetas amarillas Frenkie De Jong (min. 86)

Los tantos recibidos dejaron en evidencia al Barcelona. A los checos les alcanzó con dos saques de esquina rematados en el primer palo para sonrojar al sistema de contención de Flick. Las concesiones azulgrana permitieron la supervivencia del Slavia hasta que se lesionó Pedri. A la dolorosa retirada del tinerfeño siguió sorprendentemente el remonte definitivo del Barcelona, el octavo del curso, en un partido de vértigo si se atiende al juego y al marcador: 1-0, 1-2, 2-2 y 2-4. Las cuentas cuadran más o menos por ahora para el Barça, noveno en la tabla, de la misma manera que se mantienen las dudas sobre su condición de candidato a ganar la Champions, reiterativo en sus concesiones si se recuerda el 3-3 ante el Brujas. Afinar la puntería después de la derrota en Anoeta y de ocho salidas consecutivas sirvió de todas maneras para ganar en Praga y volver con ganas al Camp Nou a la espera en la última jornada contra el FC Copenhague.

Aunque el interés se centraba en el juego de ataque del Barcelona, el partido empezó con un gol del Slavia. Un córner mal defendido, espantada la zaga azulgrana ante el poderío físico de los checos, acabó con una jugada muy barroca en la línea de meta de Joan García. El balón entró acunado por los pies de Kusej. El gigante Chory dominaba sus duelos con Gerard Martín, titular por delante de Cubarsí, y el juego de Pedri y Fermín apenas fluía por las marcas individuales dispuestas por Trpisovski. La pelota no llegaba a Roony ni a Raphinha, menos a Lewandowski, y por el contrario viajaba fuerte y rápida por la cancha del Barcelona. El equipo de Flick se quedó parado desde que al inicio del encuentro Fermín falló un tiro ante Stanek. A pesar de que no competía desde el pasado 13 de diciembre, cuando el parón invernal le dejó como líder de la Liga con siete puntos más que el Sparta, el Slavia jugaba con mucha energía, superior en los balones divididos, muy atento a las reiteradas pérdidas azulgrana y directos en sus transiciones hacia Joan García. El fútbol del Barça no fluía y ningún futbolista era capaz de dar continuidad al juego por el bloqueo de Moses a Pedri. Los azulgrana se precipitaban, cada vez más impacientes, y se entregaban a un intercambio de golpes que solo interesaba al bravo Slavia, muy a gusto con el frío helador del Eden Arena.

A falta de espacios, el Barcelona encontró la salida y la profundidad a partir de Eric. El central se asomó en la medular y empezó a asociarse con los volantes y con Raphinha. El brasileño recibió del central, habilitó con un toque a De Jong y el pase del holandés fue empalmado a la red por Fermín en el momento en que había remitido el empuje del Slavia. El volante firmó también el 1-2 cuando remató desde fuera del área un balón tocado por Pedri. La ventaja, sin embargo, duró muy poco porque los barcelonistas volvieron a regalar un tanto a la salida de un saque de esquina cabeceado por Chaloupek y tocado por el hombro de Lewandowski.

El interés que ponía el indetectable Fermín en la victoria contrastaba con la dejadez defensiva del plantel de Flick. El interior andaluz encontró auxilio en De Jong después de un gol anulado por fuera de juego de Lewandowski. La lesión de Pedri tendrá más impacto a corto y largo plazo que en el choque de Praga porque Olmo, nada más salir a la cancha, enganchó un remate precioso que supuso el 2-3. A pesar de que la ida y vuelta pesó más que el control, el partido ya no se le escapó al Barça, que remató la faena con un gol de Lewandowski cuando ya se había agotado el Slavia.

La victoria supuso un gran alivio para un equipo que en un momento de exigencia reafirmó su capacidad goleadora y su vulnerabilidad defensiva, una combinación muy peligrosa en Europa.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
32
AJA
6 7 2 0 5
33
EFR
4 7 1 1 5
34
SLP
3 7 0 3 4
35
VLL
1 7 0 1 6
36
KAI
1 7 0 1 6
Clasificación PT PJ PG PE PP
7
NEW
13 7 4 1 2
8
CHE
13 7 4 1 2
9
BCN
13 7 4 1 2
10
SPL
13 7 4 1 2
11
MNC
13 7 4 1 2

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_