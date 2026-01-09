Pedri y De Jong esperan al mejor Dani Olmo

Cuando Deco regresó de Londres después de hablar con Hansi Flick sobre su posible incorporación al Barcelona, dijo una frase que todavía recuerdan en los despachos del área deportiva de la Ciudad Deportiva: “Es un entrenador de fútbol”. Dos años después, las mismas fuentes insisten: “Deco no se equivocó. Hansi mejora a los jugadores y eso es lo que hace un buen entrenador. Mire el caso de Raphinha y los de Pedri y De Jong”. El brasileño encontró su mejor nivel en el ala izquierda gracias a Flick, mientras que el canario y el holandés se consolidaron como los líderes del centro del campo. Un mediocampo que solo parece carburar cuando el balón pasa por ellos: frente al Athletic, por ejemplo, el Barça se quedó con el 80% de la posesión.

El curso pasado, Flick cambió las funciones de Pedri —“es la posición en la que más cómodo me he sentido”, aseguró el canario—, de la misma manera que no le importó esperar a De Jong. Todavía con problemas en el tobillo, el alemán apostó por Bernal y Casadó hasta que el holandés estaba recuperado. “Con el balón te da muchísimo y estoy muy contento de que esté cogiendo su nivel, y vamos a ver al mejor Frenkie seguro”, aseguraba Pedri la campaña pasada tras la goleada del Barça en el Bernabéu. Meses más tarde, De Jong profundizaba sobre su sociedad con Pedri: “Cualquiera está cómodo a su lado. Es muy bueno. Podemos coger el control del partido si estamos bien. Es verdad que a veces tenemos esos momentos en los que nos miramos y decimos: ‘Hay que tener la pelota”. La temporada pasada, ambos fueron los dos centrocampistas más utilizados por Flick: 59 partidos el canario, 46 el neerlandés.

Pero esta campaña, Pedri y De Jong perdieron continuidad. El español se perdió seis duelos; el holandés, cuatro. Y aunque el Barcelona sumaba triunfos (es el líder de la Liga), Flick no estaba convencido. Sin la dupla De Jong-Pedri, el Barcelona no era fiable para Flick en el centro del campo. De hecho, el equipo comenzó a mostrarse más frágil en defensa. Y quería más seguridad en la línea de medios: “Buscamos un poco de equilibrio en defensa; por eso le damos a Eric la oportunidad”, explicaba el preparador sobre la decisión de colocar a Eric García de pivote.

Eric García resultó un parche efectivo frente a un dilema que no pudieron resolver ni Bernal ni Casadó. El primero porque todavía no ha recuperado su mejor estado de forma; el segundo, porque Flick ha perdido parte de su confianza en él. Y eso que en el último verano le pidió que no se marchara. La paciencia de Casadó con Flick se comenzaba a resquebrajar, de la misma manera que crecía la importancia de Eric García en el centro del campo. “Pedri estuvo lesionado y hemos tenido que adaptarnos. Eric ha dejado claro que puede jugar en muchas posiciones, pero Frenkie y Pedri son jugadores que pueden mantener la pelota y defienden bien”, insiste Flick.

No duda el preparador: Pedri y De Jong no se tocan. El problema, en cambio, al igual que la temporada pasada, continúa siendo el tercer eslabón del centro del campo. “La clave es quién juegue de 10”, expuso Flick en la previa de la semifinal frente al Athletic. La apuesta volvió a ser Fermín. Y acertó. El andaluz respondió con un gol. Lleva ocho tantos y ocho asistencias en 20 partidos. Es después de De Jong y Pedri, el centrocampista más utilizado por Flick en la temporada.

A nadie sorprende la apuesta de Flick por Fermín. El curso pasado también fue el tercer centrocampista que más partidos disputó (46), únicamente por detrás de Pedri y De Jong. Sin embargo, mientras tiene claros quiénes son los referentes en el eje, el alemán sigue buscando a quién potenciar en la mediapunta, como ya hizo con De Jong, Pedri y también con Raphinha. Su idea —y la de la dirección deportiva— es que Olmo explote su fútbol (19 partidos esta campaña, 39 la pasada). Sus lesiones no le han permitido a Flick sacar su mejor versión, pero en la dirección deportiva no pierden la esperanza.