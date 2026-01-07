Raphinha enciende la mejor versión del Barça

A veces protagonista secundario, otras principal, Raphinha no acostumbra a esconderse en el Barcelona de Hansi Flick. Todo lo contrario. Y eso que las galas de los premios internacionales se olvidan de su fútbol. “Parece una broma que Raphinha no esté en el once ideal de la FIFA en 2025”, se quejó Flick. Un fútbol en estado de gracia, siempre intenso, desde que el alemán tomó el mando del banquillo azulgrana. Aunque su ego estuvo a punto de traicionarlo —hasta amagó con pedir el dorsal 10—, Raphinha aceptó ser el ladero de Lamine, siempre dispuesto a tomar el foco cuando el delantero catalán no está al 100%. Así pasó en Yeda frente al Athletic: con Yamal con poca gasolina tras superar un virus estomacal, el brasileño tomó el mando; jugó para el equipo (una asistencia), jugó para él (dos goles). Nada nuevo. “Nunca voy a decir que estoy en mi mejor nivel porque voy a seguir buscando e intentar hacer una temporada casi perfecta”, rubricó Raphinha.

No quería riesgos Hansi Flick frente al Athletic, y mucho menos cuando estaba en juego aspirar al primer título del año, el cuarto de la era del técnico alemán en el Barcelona. Y, aunque quiso cuidar a Lamine Yamal —jugó unos 20 minutos—, Flick no especuló con el once frente al Athletic en Yeda. Para encontrar la mejor versión de su Barcelona, el alemán tiene que encontrar la mejor versión de Raphinha.

Flick no incomodó al brasileño: lo sacó de la mediapunta, donde lo había colocado en el derbi ante el Espanyol, y lo arrinconó en el ala izquierda. “Nosotros hacemos el partido fácil. Cuando estamos bien, el partido se vuelve más fácil. No es un partido fácil jugar contra el Athletic, tienen mucha calidad”, analizó el brasileño. “Hicimos un gran partido como equipo y eso es lo que me deja más satisfecho”, se sumó Flick.

Desde la banda, Raphinha se encargó de fundir al Athletic. Cambiaban sus aliados —en ocasiones era Pedri, en otras De Jong, también Fermín, siempre cerca de Balde—; no cambiaba, sin embargo, su voracidad. De hecho, el Barcelona levantó la intensidad, cerca del ecuador del segundo tiempo, cuando Hansi Flick lo dejó descansar y lo reemplazó Rashford. “Hemos estado muy efectivos arriba y eso nos hizo llevar el ritmo del partido como hemos querido. Vas 5-0 y hay mucha diferencia, pero no hay que bajar el pie porque eso te sirve para el próximo partido”, expuso Pau Cubarsí, uno de los que se acercó a su compañero de selección, Unai Simón, para darle ánimo. También lo hizo Joan García, con quien había un duelo simbólico por la portería de la Roja. El Barça infla la confianza de Joan García y respira después de que se confirmara que Ter Stegen no tiene una lesión grave en la rodilla, problema por el que regresó a Barcelona este martes.

“Los de arriba están muy enchufados y eso nos ayuda mucho a todos. Ahora también llevamos una buena racha de porterías a cero, que también es importante”, insistió Cubarsí, que no tiene un rival preferido para el final: “A todo el mundo le apetece un clásico, pero venga el que venga me da lo mismo”. Tampoco Raphinha: “Tenemos que estar centrados en nosotros mismos”. Él lo está.