PSG PSG
5
Bradley Barcola 9', Ousmane Dembélé 39', Vitor Ferreira 73', Khvicha Kvaratskhelia 85', 93'
Chelsea CHE
2
Malo Gusto 27', Enzo Fernández 56'
Finalizado
Champions League

El PSG toma ventaja ante el Chelsea en un partidazo

El vigente campeón supera por 5-2 al rival que le derrotó en la final del Mundial de clubs en un duelo vibrante

Vitinha celebra el tercer gol del PSG ante el Chelsea.MOHAMMED BADRA (EFE)
Juan L. Cudeiro
Juan L. Cudeiro
París Saint-Germain y Chelsea depararon un duelo vibrante en el Parque de los Príncipes, un partido pleno de matices tanto colectivos como individuales. Ganó el vigente campeón de la Champions (5-2) al rival que le venció en la final del Mundial de clubes.

PSGPSG
5
Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery (Lucas Hernández, min. 77), João Neves, Vitinha, Désiré Doué (Khvicha Kvaratskhelia, min. 61), Bradley Barcola (Senny Mayulu, min. 77) y Ousmane Dembélé (Lee Kang-In, min. 68)
CHEChelsea
2
Filip Jörgensen, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto (Alejandro Garnacho, min. 87), Marc Cucurella, Reece James, Cole Palmer (Roméo Lavia, min. 82), Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y João Pedro (Liam Delap, min. 82)
Goles 1-0 min. 9: Bradley Barcola. 1-1 min. 27: Malo Gusto. 2-1 min. 39: Ousmane Dembélé. 2-2 min. 56: Enzo Fernández. 3-2 min. 73: Vitor Ferreira. 4-2 min. 85: Khvicha Kvaratskhelia. 5-2 min. 93: Khvicha Kvaratskhelia
Arbitro Alejandro José Hernández Hernández
Tarjetas amarillas Khvicha Kvaratskhelia (min. 87)

Todo sucedió a un ritmo frenético. El PSG salió a todo trapo. Barcola marcó a los nueve minutos después de que el equipo de Luis Enrique juntase pases para hundir a su rival. Definió con la zurda por la escuadra el atacante galo y poco después Dembélé, en una finalización calcada, mandó la pelota al travesaño. Fue ahí cuando se activó el Chelsea, valiente y desatado. A los 27 minutos volvió la paridad después de que Malo Gusto encontrase un latifundio en el flanco zurdo de la zaga del PSG. Pero antes del descanso llegó el castigo para el equipo londinense, tras una espectacular parada de Safonov a remate de Palmer que abrió una contra culminada por Dembélé.

El partido estaba en las transiciones. Lo demostraron Neto y Enzo Fernández para el empate del argentino a los doce minutos de la reanudación. Se abrió entonces un toma y daca del que salió ganador el PSG gracias a un error grosero del meta Jorgensen, que falló en la circulación de la pelota ante la presión oponente. Y ahí Vitinha definió como los grandes. Como Kvarastkhelia, que fue suplente de inicio, pero acabó como héroe con un gol de bandera en el minuto 86 y otro en la última jugada de un partido que castigó al Chelsea.

