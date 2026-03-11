El PSG toma ventaja ante el Chelsea en un partidazo
El vigente campeón supera por 5-2 al rival que le derrotó en la final del Mundial de clubs en un duelo vibrante
París Saint-Germain y Chelsea depararon un duelo vibrante en el Parque de los Príncipes, un partido pleno de matices tanto colectivos como individuales. Ganó el vigente campeón de la Champions (5-2) al rival que le venció en la final del Mundial de clubes.
Todo sucedió a un ritmo frenético. El PSG salió a todo trapo. Barcola marcó a los nueve minutos después de que el equipo de Luis Enrique juntase pases para hundir a su rival. Definió con la zurda por la escuadra el atacante galo y poco después Dembélé, en una finalización calcada, mandó la pelota al travesaño. Fue ahí cuando se activó el Chelsea, valiente y desatado. A los 27 minutos volvió la paridad después de que Malo Gusto encontrase un latifundio en el flanco zurdo de la zaga del PSG. Pero antes del descanso llegó el castigo para el equipo londinense, tras una espectacular parada de Safonov a remate de Palmer que abrió una contra culminada por Dembélé.
🎯 El LATIGAZO de Khvicha Kvaratskhelia.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/zI1ym66pD5— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 11, 2026
El partido estaba en las transiciones. Lo demostraron Neto y Enzo Fernández para el empate del argentino a los doce minutos de la reanudación. Se abrió entonces un toma y daca del que salió ganador el PSG gracias a un error grosero del meta Jorgensen, que falló en la circulación de la pelota ante la presión oponente. Y ahí Vitinha definió como los grandes. Como Kvarastkhelia, que fue suplente de inicio, pero acabó como héroe con un gol de bandera en el minuto 86 y otro en la última jugada de un partido que castigó al Chelsea.
