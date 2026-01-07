Joan García y Unai Simón, el otro partido

El Barcelona comenzará a defender su corona en la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic en Yeda. Sin embargo, en Arabia Saudí se jugará otro partido, probablemente invisible para los aficionados locales, pero no para Luis de la Fuente, seleccionador de España, que iba a estar presente en el Alinma Stadium y finalmente se quedó en Madrid por un estado gripal. La portería del Barcelona la defenderá Joan García; la del Athletic, Unai Simón. El duelo es simbólico: el azulgrana empieza a poner a prueba el estatus del vasco bajo el larguero de la Roja. “Es uno de los mejores porteros del mundo”, le elogió Hansi Flick tras el derbi catalán. Joan García había dado una verdadera lección de talento bajo los tres palos, esencialmente otra de temple emocional en un partido cargado de trascendencia para el arquero del Barça, que el pasado verano se mudó del RCDE Stadium al Camp Nou.

Las palabras de Flick no eran baladíes. Si Joan García se ha convertido en uno de los mejores del mundo, ¿por qué no figura en las convocatorias de De la Fuente? Cuando el Barcelona pagó los 25 millones de euros de su cláusula, la dirección deportiva azulgrana estaba convencida de que sería solo cuestión de tiempo su ascenso hasta la portería de la Roja. Sin embargo, en ninguna de las tres convocatorias De la Fuente llamó a Joan García. “Tenemos a cinco o seis de los mejores porteros del mundo”, defendió el seleccionador el pasado diciembre en una entrevista en el diario As. “Tampoco nadie habla de Robert Sánchez o de Leo Román”, añadió. Y, cuando parecía que se olvidaba de nombrar al azulgrana, remató: “Y por supuesto Joan García... tenemos porteros fantásticos”.

Si el nombre de Joan García se escuchaba en los pasillos de Las Rozas cuando jugaba en el Espanyol, el runrún creció tras su aterrizaje en el Barcelona. Un ruido que llegó hasta Unai Simón. “Es normal que se hable de Joan; el año pasado fue el mejor portero de la Liga”, recordó el meta del Athletic sobre la temporada de Joan García, clave para sostener la permanencia del Espanyol en Primera: 146 paradas, ocho porterías a cero. “Pero”, añadió, “nosotros tenemos recorrido en la selección, peso en el vestuario y también hemos conseguido cosas importantes”. Unai Simón defendió con palabras lo que ya custodiaban los datos: 56 partidos en la absoluta, portero titular en la Roja campeona de la Eurocopa y de la Nations League.

Su autodefensa no fue suficiente, tampoco los elogios de Luis de la Fuente. El duelo por la corona del mejor portero de España con Joan García ya está establecido, y el eco llegó hasta Ernesto Valverde en la previa del partido contra el Barcelona en Yeda. “No he hablado con él”, expuso el Txingurri sobre una posible conversación con Unai Simón; “no hay una razón de peso para hablar con él porque el Barça tenga un buen portero. Todos los equipos tienen buenos porteros. Que se hagan muchas paradas no tiene por qué influir”.

El cara a cara en Yeda, en cualquier caso, no cambiará los planes de De la Fuente. Al menos, los de corto plazo. “Es verdad que ahora estamos apostando por estos tres y estamos encantadísimos con Unai [Simón], David [Raya] y Álex [Remiro], pero veremos qué pasa de aquí a marzo o qué pasará de aquí a junio; Dios lo sabe”, remató el seleccionador de la Roja, que no descarta viajar a Yeda para la final en caso de mejorar su estado gripal.

Aunque a De la Fuente le cueste prescindir de los jugadores en los que confía, Joan García también es un viejo conocido del técnico. El azulgrana ha pasado por la Rojita: 10 partidos entre la sub-17 y la sub-21. Le falta, sin embargo, el salto a la absoluta. “Mi objetivo es seguir mejorando en cada partido con el Barça. A todo jugador le gusta la selección. Si llega, muy orgulloso. Pero mi objetivo no es llegar al Mundial”, sostuvo ayer el portero del Barcelona.

Cerrado el debate con Ter Stegen —ya nadie en la Ciudad Deportiva del Barcelona se pregunta si el alemán puede discutir su titularidad—, Joan García se aferra a su rendimiento en el Barcelona para saltar a Las Rozas. Sus datos lo auspician —33 paradas, siete porterías a cero—, también su ambición. “Son jugadas muy rápidas. Te exigen actuar rápido. Es un tema de intuición. No da tiempo a pensar. En estas tres evité el gol, así que contento”, comentó sobre su actuación en el derbi catalán. E insistió: “Soy un portero joven y tengo que mejorar. Intento hacer lo mejor posible. Fue un partido especial y tuve una buena actuación, pero sé que puedo mejorar más”, subrayó el guardameta azulgrana, que busca en Yeda su primer título como azulgrana. “Estamos con confianza. Hay algunas cosas por mejorar y estamos trabajando, pero con la confianza de poder ganar y de dejar la portería a cero”.

Con Lamine entre algodones (entrenó al margen por un virus estomacal), pero con Joan García en llamas, el Barça mide su ciclotímico fútbol, generalmente efectivo ante el Athletic. En Yeda hay otro duelo: Simón contra García.