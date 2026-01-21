La Champions en directo: El Barcelona empata al El Slavia de Praga
El equipo de Flick encaja un tanto a balón parado nada más comenzar el encuentro, pero Fermín pone las tablas (1-1)
El Barcelona inició el duelo con intensidad, como si quisiera hacer frente a los menos cinco grados del termómetro. Pero Fermín falló su ocasión dentro del área y el equipo azulgrana quedó congelado poco después, cuando un saque de esquina peinado en el primer palo y finalizado después por Kusej en el segundo, adelantó al equipo checo. Y, aunque el rival planteó un duelo táctico, con marcajes al hombre, el equipo azulgrana movió el balón y buscó las rendijas hasta que De Jong asistió a Fermín, que definió desde el vértice del área chica.
Gol Fermín López
La falta de actividad por el parón está pasando factura al Slavia Praga. Le está costando ajustar ahora en defensa.
Precisión de cirujano de Frenkie de Jong en la jugada del gol. El neerlandés consigue meter un balón que habilita a Fermín López para hacer el gol del empate.
Frenkie de Jong se apunta la asistencia.
¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERMÍN LÓPEZ!!!!! Slavia Praga 1-1 BARCELONA. ¡¡Fermín López empata el partido!! Se hunde la defensa rojiblanca en su área, flotando a Eric García para que encuentre por dentro a Frenkie de Jong. Se inventa un pase entre un bosque de piernas para que Fermín López fusile por su palo a Stanek.
¡¡Despeje de Tomás Holes!! Ha puesto el centro Roony Bardghji buscando la llegada de un compañero a la zona de remate. Va empujando poco a poco el Barça.
David Zima cuerpea con Robert Lewandowski dentro del área para impedirle que pueda sacar el remate.
Balón al espacio de Frenkie de Jong buscando el desmarque de ruptura de Raphinha. Llega antes Jindrich Stanek.
Media hora de juego en el Eden Arena. El Barcelona no encuentra la forma de derribar el muro de un Slavia Praga que se ha adelantado por medio de Vasil Kusej.
¡¡Latigazo de Eric García!! Busca sorprender con un lanzamiento lejano que obliga a Jindrich Stanek a palmear por encima de su portería.
Buen repliegue de Youssoupha Sanyang para tapar el centro raso al área de Jules Koundé tras un balón filtrado por Roony Bardghji.
No puede Alejandro Balde con Lukás Provod en la jugada individual. El lateral español se queda sin campo tras echarse la pelota en largo.
La falta de espacios obliga a los blaugranas a un juego muy horizontal, abriendo a las bandas para tratar de desbordar en un posible uno para uno.
Las dos líneas que monta el Slavia Praga cerca de su área está siendo todo un reto para el Barça. El planteamiento defensivo de los 'cosidos' es el de un equipo muy cerrado.
Desplazamiento en largo de Vasil Kusej para la caída a banda de Tomás Chory. Llega antes Gerard Martín para sacar la pelota jugada.
Ensayo de Youssoupha Sanyang desde media distancia. Al envío del gambiano le falta precisión.
David Zima se cruza a tiempo en la internada de Roony Bargdhji en el área. El checo impide que pueda armar el disparo.
Está sufriendo, además, muchísimo la defensa del Barça con los ataques de Tomás Chory y de Vasil Kusej. El corpulento ariete exige en las marcas fijas tanto a Gerard Martín como a Eric García mientras el goleador del partido está siendo un martillo constante desde la banda derecha.
La intensidad que proponen los rojiblancos está pasando por encima del equipo blaugrana. Van con un par de marchas más.
Primer cuarto de hora en el Eden Arena. El Slavia Praga toma ventaja a balón parado con el gol de Vasil Kusej. No termina de reaccionar el Barcelona (1-0).
Lo intenta Robert Lewandowski a la media vuelta con un disparo que bloquea Stepán Chaloupek.
Se mete en campo propio el equipo checo tras el gol de Vasil Kusej. Le tapa espacios por dentro para generar un atasco en su circulación de pases.
Jarro de agua fría para el Barça en Praga. Un error defensivo en las marcas allana el camino al Slavia Praga en el Eden Arena.
Tomás Holes se apunta la asistencia.
¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VASIL KUSEJ!!!!! SLAVIA DE PRAGA 1-0 Barcelona. ¡¡Vasil Kusej abre el marcador!! Michal Sadílek ejecuta el balón parado desde la esquina derecha con un córner que peina Tomás Holes en el primer palo. Su prolongación encuentra solo a Kusej en el se
Gerard Martín salta al corte. El defensor utiliza el cuerpo para frenar la internada de David Zima cerca de la frontal del área. No hay falta para Chris Kavanagh.
No le sale a Robert Lewandowski la pared con Raphinha. Ha anticipado Stepán Chaloupek para robar la pelota en el momento del pase.
La sensación térmica en Praga es de mucho frío. Temperaturas por debajo de los cero grados.
¡¡Fueeeeeraaaa!! Fermín López baja con el muslo un balón colgado por Raphinha, recortando a Michal Sadílek dentro del área y finalizando con un remate que no encuentra los tres palos.
¡¡Le pega Tomás Chory!! Error de Gerad Martín al despejar cerrando en la frontal del área. La pelota queda muerta para que el ariete checo finalice con un disparo que se va arriba.
Primer acercamiento del conjunto blaugrana. Robert Lewandowski prueba suerte con un disparo desviado.
Sin sorpresas en el dibujo de Hansi Flick. El doble pivote lo forma Pedri con Frenkie de Jong, haciendo Fermín López las funciones de enganche. Desde la banda derecha parte Roony Bargdhji.
Jindřich Trpišovský coloca a Sanyang y a Moses como carrileros, ordenando al equipo por dentro con Dorley Sadílek. Coge algo más de alturas Provod para conectar en ataque con Kusej y Chory.
¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL EDEN ARENA DE PRAGA!!! ¡¡Fermín López pone a rodar la pelota en el distrito de Vršovice!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado Chris Kavanagh, asistido en las bandas por sus compatriotas Ian Hussin y Dan Cook, con Sam Barrott como cuarto árbitro, será el encargado de impartir justicia. El inglés es árbitro internacional desde el año 2019. Estará asistido en el VAR por Stuart Attwell.
Los 'cosidos' no han ganado ningún partido de la Fase de Liga / fase de grupos en sus dos últimas ediciones de la Liga de Campeones. Enlaza 17 encuentros sin vencer desde el triunfo frente al Steaua de Bucarest en septiembre de 2007.
Los culés han encajado gol en cada uno de sus últimos nueve partidos en la Champions League, igualando su peor racha sin dejar su portería a cero desde otra de nueve entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.
El conjunto de Praga es uno de los cuatro clubes que no conocen la victoria esta temporada en Liga de Campeones (3E 3D) tras las seis primeras jornadas junto al Bodo/Glimt (3E 3D), Villarreall (1E 5D) y Kairat Almaty (1E 5D).
El conjunto azulgrana solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos como visitante en la Liga de Campeones (1E 3D) después de firmar cuatro salidas victorias entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 (Estrella Roja, Borussia Dortmund y Benfica por partida doble).
Es la tercera ocasión que ambos equipos se ven las caras en la Liga de Campeones. El último antecedente es el doble enfrentamiento en la fase de grupos de la edición 2019/20, perdiendo el Slavia Praga el duelo en casa (1-2 en octubre 2019) y firmando tablas en su visita al Camp Nou (0-0 en noviembre 2019).
¡¡¡HANSI FLICK APUESTA POR ROONY BARDGHJI!!! La baja por sanción de Lamine Yamal abre las puertas de la titularidad al atacante sueco, en un frente de ataque donde Robert Lewandowski es titular por la lesión de Ferran Torres. La principal novedad llega en defensa, entrando Gerard Martín en el eje de los centrales por Pau Cubarsí.
¡¡¡HOLES ENTRA EN EL ONCE TITULAR!!! El defensor checo se recupera a tiempo de unas molestias musculares para apuntalar una línea defensiva donde David Moses entra en el lugar habitual de un David Doudera que llega entre algodones. Jindřich Trpišovský apuesta por Vasil Kusej como acompañante de Tomás Chory en ataque en detrimento de Mojmír Chytil.
Por su parte, Hans-Dieter Flick sale con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Joan García - Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri González - Roony Bardghji, Fermín López, Raphinha - Robert Lewandowski.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Jindřich Trpišovský pone en liza la siguiente alineación (5-3-2): Jindrich Stanek - David Moses, Tomás Holes, David Zima, Stepán Chaloupek, Youssoupha Sanyang - Oscar Dorley, Lukás Provod, Michal Sadílek - Tomás Chory y Vasil Kusej.
El duelo en Vršovice le llega al cuadro blaugrana tan solo tres días después de perder contra la Real Sociedad en San Sebastián, disminuyendo de cuatro a un punto la distancia que mantenía con el Real Madrid en la defensa del liderato. Ese pinchazo puso, además, punto y final a una secuencia de once triunfos entre todas las competiciones.
Una única victoria en las tres últimas jornadas europeas ha metido en problemas al Barcelona, fuera del top-8 de la Fase de Liga. Los 10 puntos que ha sumado de 18 posibles le han puesto lejos de la clasificación directa hacia los octavos de final, dependiendo de hacer pleno en las dos jornadas que restan ... y también esperar resultados favorables del resto de candidatos.
La ronda eliminatoria de la Liga de Campeones no es una prioridad para el conjunto rojiblanco a estas alturas de la temporada. No conoce la victoria en la presente edición de la Fase de Liga, puntuando solo ante Athletic Club (0-0), Atalanta (0-0) y Bodo/Glimt (2-2). El top-24 para jugar el playoff está a cuatro puntos a falta de seis más por disputarse, por lo que salvo milagro o descalabro del resto de participantes está virtualmente eliminado de la siguiente ronda.
Primer partido con carácter oficial del año 2026 para el Slavia Praga, que ha preparado el duelo europeo en la Costa del Sol durante dos semanas de concentración en Marbella. Tres amistosos, uno ante el Brann de Noruega, otro frente al Karlsruhen de Alemania y otro contra el Basilea de Suiza, han sido la puesta a punto para el líder de la Chance Liga con siete puntos de ventaja sobre su principal perseguidor.
El Eden Arena pone en juego tres puntos de distinto valor para cada uno de los dos equipos. Mientras el Slavia Praga no se juega nada al estar virtualmente fuera del top-24 de la Fase de Liga, el Barcelona los necesita de forma urgente para intentar la escalada hacia el top-8.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Sportovní Klub Slavia Praha Fotbal y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!
