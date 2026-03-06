Las propuestas sociales de los candidatos a la presidencia del Barcelona: más abonos para socios en el Spotify Camp Nou

El club azulgrana dedicará los nuevos 14.000 asientos del estadio íntegramente a socios, mientras Víctor Font propone 5.000 abonos directos cuando esté finalizado para dar respuesta a los “15.400” en lista de espera

Joan Laporta y Víctor Font quedan cara a cara para las elecciones a la presidencia del Barcelona del día 15 de marzo después de que Marc Ciria quedase fuera de la carrera electoral tras la validación de las firmas. Al precandidato, que había presentado 2.845 papeletas, le invalidaron 598, por lo que no podrá optar a la presidencia por 90 firmas. Las propuestas sociales de los dos restantes pivotan alrededor de un punto clave para los socios: los abonos del Spotify Camp Nou.

La candidatura de Laporta se centra en la continuidad de las políticas aplicadas hasta ahora. El club azulgrana, ahora con Rafa Yuste, exvicepresidente primero de Laporta, al frente, comunicó hace una semana el proceso de adquisición de los abonos correspondientes a la ampliación de aforo de la fase 1C del estadio, situado en el Gol Nord y con capacidad para 62.000 espectadores, que espera el club para antes de la celebración de las elecciones, coincidiendo con el partido ante el Sevilla.

Esta nueva fase incorpora 14.000 asientos adicionales, que serán “exclusivamente de socios y socias abonados, que tendrán acceso prioritario e íntegro”. Además, Elena Fort, exvicepresidenta institucional de Laporta, ya presentó el renovado concepto de grada de animación, llamado Gol 1957, que sustituirá el antiguo Espai d’Animación en un espacio nuevo que integrará a jóvenes aficionados que hasta ahora no habían tenido acceso al estadio. Pero para llenarlo, hará falta la licencia. “Es difícil de entender por qué aún no está otorgado el permiso del Gol Nord y la grada de animación”, se quejó Laporta. Su hoja de ruta para el Camp Nou incluye que la tercera gradería esté lista a finales de este año o principios del siguiente.

Por su parte, la candidatura de Font plantea medidas que se pondrían en marcha cuando “el Camp Nou esté al 100% del aforo”, aseguró Carles Ordiales, responsable social de Nosaltres. “Nuestro programa social tiene una prioridad muy importante: volver a acercar a los socios al club”, afirmó Font.

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

El plan contempla otorgar 5.000 abonos directos a los socios cuando el estadio esté completamente operativo para dar respuesta a los “15.400” socios en lista de espera, según calcula la candidatura. Además, Font propone un paquete de entre 1.000 y 5.000 entradas rotatorias para el resto por partido, así como un sistema de descuentos por asistencia. “Cada socio podrá escoger a tres socios de su entorno, y estos cuatro aficionados contarán como un abonado. Si este grupo acude al menos al 80% de los partidos, la temporada siguiente tendrá un 50% de descuento. Si la fidelidad se mantiene, el año siguiente la rebaja será del 75%”, explicó Font. Todo ello con un objetivo: reactivar la movilización de los socios mientras reabre el Camp Nou.