Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Newcastle NEW
1
Barnes 85'
Barcelona BCN
1
Lamine Yamal 95' (p)
Finalizado
Champions League

El Barça sobrevive en Newcastle con un gol de penalti de Lamine en el 96

El tanto en el último suspiro salva a los azulgranas, superados en St. James’ Park por un rival mucho más enérgico

Lamine Yamal marca de penalti el empate ante el Newcastle.George Wood (Getty Images)
Ramon Besa
Ramon Besa
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Un penalti que se inventó Olmo y transformó Lamine en la última jugada del partido, cuando ya se cumplía el minuto 96, puso a salvo el ejercicio de supervivencia del Barça en el St. James’ Park. El empate, tercero de la temporada, fue celebrado como una victoria después de la tormenta futbolística de Newcastle. El partido siempre estuvo inclinado hacia la portería de Joan García, reventados como quedaron los azulgranas por el despliegue inglés, sin más aliento que el regate final de Olmo que se tragó Thiaw y provocó el gol número 20 de Lamine. El marcador fue generoso con el Barça, despersonalizado y desvencijado, superado colectiva e individualmente, porque la mayoría de los jugadores están alejados de la mejor versión que exhibieron el año pasado con la llegada de Flick. La fe y el deseo que tienen en la Champions permitieron a los barcelonistas agarrarse como demonios al encuentro sin la pelota ante el rival más goleador del torneo: 27. Los magpies se batieron como jabatos en un partido que consideraban histórco por la visita del Barça.

NEWNewcastle
1
Aaron Ramsdale, Malick Thiaw, Kieran Trippier (Tino Livramento, min. 66), Dan Burn, Lewis Hall, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga (Jacob Murphy, min. 66), Harvey Barnes (Joe Willock, min. 90) y William Osula (Anthony Gordon, min. 66)
BCNBarcelona
1
Joan García, Pau Cubarsí, Ronald Araujo (Xavi Espart, min. 87), João Cancelo, Gerard Martín, Fermín López (Ferran Torres, min. 87), Raphinha, Pedri (Dani Olmo, min. 69), Marc Bernal (Marc Casadó, min. 72), Lamine Yamal y Robert Lewandowski (Marcus Rashford, min. 69)
Goles 1-0 min. 85: Barnes. 1-1 min. 95: Lamine Yamal
Arbitro Marco Guida
Tarjetas amarillas Sandro Tonali (min. 33), Cancelo (min. 67), Joseph Willock (min. 92)

Apenas hubo tiempo de reparar en la posición de Araujo, titular sorprendentemente como lateral derecho por la lesión de Eric porque el Newcastle embistió como una manada de búfalos la portería de Joan García. Los ingleses botaron tres saques de esquina consecutivos y Cubarsí remendó cerca de la línea de gol un error grosero del portero del Barça. Barnes y Elanga, dos extremos muy rápidos en un equipo de gigantes, encaraban a Araujo y Cancelo. No había más defensas azulgranas en nómina por las ausencias de Koundé, Balde y Christensen. Más que en su reaparición, ausente desde su infeliz noche de Stamford Bridge y señalado también con anterioridad ante el PSG, la duda estaba en la ubicación de Araujo. Flick prefirió mantener a Cubarsí y Gerard Martín como centrales ante el gigante danés Osula.

Los zagueros azulgranas, sin embargo, aguantaron como pudieron la intensidad y la presión del Newcastle y empezaron a salir hacia la cancha contraria a partir de las apariciones de Lamine. El extremo estiró al equipo, que no lograba tener la pelota por las marcas individuales dispuestas por los fieros centrocampista ingleses sobre Pedri, Bernal y Fermín. El juego físico del Newcastle obliga al adversario a tener mucho cuidado con el balón, a jugar de manera rápida y fina, y al mismo tiempo a ser muy fuerte en los duelos para sobrevivir sin la pelota, una suerte que no domina el Barcelona. El equipo de Flick se desplegaba mejor en las transiciones generadas por las pérdidas inglesas que a partir del fútbol control asociado a Pedri. El partido era de ida y vuelta, muy al estilo de la Premier, y las llegadas del Newcastle tenía más picante que las del Barcelona.

Los azulgranas se encomendaban en cada jugada a Lamine, mucho más lúcido que Raphinha, que era incapaz de acabar una jugada, reiterativo en los errores, también en la defensa, protector de Cancelo. No sumaban los laterales en ataque, no había salida de balón desde el campo propio y la línea de pase no funcionaba por la desconexión de los volantes, bloqueados por un contrario más intimidador, muy a gusto en su cancha, potente en el momento de atacar los espacios y también sin contundencia en el área de Joan García. A falta de juego y de pausa, y con Lewandowski fuera de onda, la mejor noticia al descanso para el Barça era el 0-0.

La agresividad y verticalidad del Newcastle, incansable de campo a campo, arramblaron a los barcelonistas, torpes con el manejo del cuero, sin continuidad en el juego, simples espectadores del partido de St. James’ Park. Howe oxigenó al equipo con un cambio triple para no perder energía después de que Lewandowski rematara fuera un centro de Raphinha en la mejor ocasión del Barça. El momento del partido quedó resumido en la entrada del renqueante Gordon, la figura del equipo en ausencia de Bruno Guimaraes, y la sustitución de Pedri. No podía el tinerfeño, menguado físicamente y extraviado sin el balón, y después se cayó Bernal, igualmente extenuado y reemplazado por Casadó. Los heroicos dos centrales pedían también al banquillo el relevo de Araujo cuando llegó el gol por la insistencia y la inercia del Newcastle.

Barnes cabeceó un centro de Murphy después de un tiro al palo de Elinton. La contienda amenazaba con el 2-0 cuando llegó el penalti a Olmo. El festejo evidenció el sufrimiento azulgrana después de una noche en la que no se permitía jugar ni soñar sino simplemente resistir para poder llegar con vida al Camp Nou.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Paquete de 100 perchas de terciopelo en color gris. COMPRA POR 29,34€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_