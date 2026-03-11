Dos vicepresidencias contra Paloma Valencia

El éxito de la senadora Paloma Valencia en la consulta del domingo ha tenido un efecto inmediato en la campaña presidencial: obligó a sus rivales a moverse. En menos de 48 horas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella —dos candidatos en las antípodas— anunciaron sus fórmulas vicepresidenciales. Sus elecciones, una líder indígena y un tecnócrata uribista, podrían considerarse opuestas, pero responden a una misma intuición: Valencia se ha convertido, de repente, en la rival a batir en la primera vuelta.

La candidata del expresidente Álvaro Uribe reactivó su campaña tras ganar la consulta del centroderecha con tres de los seis millones de votos depositados. Su victoria —y el contraste con la tibia participación en las consultas del centro y la izquierda— cambió el ritmo de la campaña. Hacía semanas que Valencia venía creciendo en las encuestas, pero el resultado del domingo movilizó a estrategas que buscan cómo neutralizarla. Y los primeros movimientos de sus competidores parecen pensados, en buena medida, en función de ella.

Iván Cepeda optó este lunes por una figura que funciona como su némesis. Su vicepresidenta será la senadora Aída Quilcué, una líder indígena del Cauca, el mismo departamento del que proviene Valencia y donde se condensan algunas de las fracturas sociales más profundas del país. Dos mujeres del mismo territorio que encarnan trayectorias y universos políticos radicalmente distintos: por un lado, una dirigente surgida del movimiento indígena y de las luchas sociales; por el otro, una heredera de una de las familias más tradicionales de la política colombiana, ligada históricamente a los terratenientes del suroccidente.

Aida Quilcué, en Bogotá, el 30 de mayo de 2023. NATHALIA ANGARITA

La elección de Quilcué resucitó una vieja polémica de Valencia de hace seis años, que podría ser de ayer vistas las reacciones racistas que se han desatado en redes sociales. Entonces la senadora afirmó que su partido tenía previsto promover un referendo para decidir si partían el Cauca en dos: “uno indígena, para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo”.

La carga política de esta decisión es fuerte. Cepeda, cuya carrera está marcada por la defensa de las víctimas del conflicto y los derechos humanos, coloca en el centro de la campaña una fractura histórica del país: la que separa a las élites tradicionales de los movimientos sociales del suroccidente colombiano. El movimiento indígena, que representa a casi dos millones de personas (el 4,4% de la población), es además uno de los más organizados del país. La apuesta introduce otra dimensión más incómoda, pocas veces explicitada en la política nacional: el peso persistente del clasismo y el racismo en Colombia.

El propio presidente Gustavo Petro, que tiene prohibido intervenir en el proceso electoral, ha hecho un inciso este martes para defender a Quilcué en X. Ante el comentario de una usuaria que afirmaba que después de Francia Márquez, la vice de Petro, se podía “caer más bajo”, el presidente le respondió: “¿Qué es caer más bajo? ¿Caer más abajo es abrir las oportunidades para toda la gente que configura un bello país llamado Colombia? Como presidente debo ser silencioso en la elección partidista de la ciudadanía, pero la constitución me obliga a expresarme contra el racismo”.

Si la apuesta de Cepeda busca marcar en rojo esa frontera política y social con el proyecto de Valencia, la de Abelardo de la Espriella va en dirección opuesta. El abogado de Barranquilla eligió este martes como fórmula vicepresidencial al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, un economista respetado en el mundo empresarial y académico y una figura cercana al uribismo. Restrepo le ofrece al candidato credibilidad económica, serenidad frente a los mercados y un puente con los sectores empresariales que observan con recelo el estilo combativo de De la Espriella. Aporta, además, algo que el candidato no tenía: experiencia de gobierno y una imagen de tecnócrata moderado.

José Manuel Restrepo, en Nueva York, el 24 de septiembre de 2019. Riccardo Savi (Getty Images for Concordia Summi)

Son dos movimientos rápidos y distintos, dos lecturas estratégicas diferentes, pero con un mismo objetivo: disputarle a Valencia el espacio político que está ganando tras su victoria en la consulta.

Mientras tanto, la propia candidata conservadora mantiene el misterio sobre su fórmula vicepresidencial. Estos días se ha especulado con el nombre de Juan Daniel Oviedo, que quedó segundo en la consulta con un sorprendente resultado de más de un millón de votos, pero no hay nada cerrado todavía. Tampoco está claro que él mismo, que ha puesto algunas condiciones a Valencia —como marcar distancia con Uribe y dejar de denostar el proceso de paz—, quiera asumir el cargo. La candidata ha dicho que tiene varios candidatos para el puesto y que ella no va a fingir ser quien no es. En cualquier caso, todo apunta a que la fórmula de Valencia tendrá un objetivo tan estratégico como el de sus competidores: conquistar a los votantes de centro que ninguno de los dos parece estar mirando.