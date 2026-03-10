Araujo y Cancelo pelean por resolver el jeroglífico defensivo del Barça en Newcastle

Sin Balde ni Koundé, Hansi Flick confía en Cubarsí, Eric García y Gerard Martín para medirse al conjunto inglés en la ida de los octavos de final de la Champions

El Barcelona viajó de Bilbao a Newcastle, sin escala en la capital catalana, para cuidar el descanso de sus jugadores. Así se lo plantearon a Hansi Flick y, tras consultarlo con los capitanes, aceptó la propuesta. No sabía el técnico alemán que en el bonito hotel que le habían encontrado en el norte de Inglaterra se encontraría también con un refugio contra el ruido. “Estamos aquí concentrados en el partido. Si jugamos mal mañana no nos preguntarán por política, sino por fútbol. Son cosas para el presidente...”, expuso el preparador del Barcelona. A seis días de las elecciones —“Hay que esperar el resultado. Desde el primer día he trabajado muy a gusto con Deco y Bojan”—, esgrimió sobre su posible salida sin Joan Laporta, Flick pone la mirilla en el Newcastle, sobre todo en cómo proteger a Joan García.

“En estos últimos partidos estamos mejor”, subrayó el portero del Barcelona en la sala de prensa de Saint James’ Park. No estaba previsto que saliera a hablar él. Sin embargo, el departamento de comunicación del club entendió que había que proteger a Cubarsí, el jugador que había sido designado en un primer momento para comparecer junto a Flick en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions. “No era necesario exponer a Pau; él había estado con Xavi y Joan llegó este verano”, explicaban desde el área deportiva. Entonces, con Joan García en la palestra, las preguntas viraron hacia el juego. “Tuvimos más tiempo para analizar los errores”, prosiguió el guardameta, después de que el Barça superara la crisis de las dos derrotas consecutivas (Atlético en Copa y Girona en la Liga) y encajara solo un gol en los últimos cuatro duelos. “Hemos mejorado en la presión. Lo hemos trabajado. Hemos dado un paso adelante y se ha visto”, insistió.

A Flick no le preocupan los goles encajados. “¿Recibimos cuántos goles?”, replicó ante una pregunta. “¿Y cuántos marcamos nosotros?”, continuó el desafío. En la Liga de Campeones, el Barcelona ha encajado 14 dianas (1,75 por duelo), mientras que ha marcado 22 (2,75). Seis, en cualquier caso, se los firmó al Olympiacos. Al cuerpo técnico azulgrana le preocupa la situación en defensa. Sin embargo, y a pesar de haber escuchado a sus jugadores y al área deportiva, machacó en su idea: “Si no pones bien la presión, es difícil defender”.

Con Lamine en plena forma y Raphinha descansado tras jugar solo unos minutos en Bilbao, el Barcelona se asegura adelantar las líneas de presión. La duda del técnico está en reorganizar el jeroglífico en la zaga: perdió a sus dos laterales, Koundé y Balde. “Hay tres defensas que juegan seguro”, alertan desde el área deportiva, en referencia a Eric García (lo hará de lateral derecho), Pau Cubarsí y Gerard Martín. “Hansi medita entre Cancelo y Araujo. Si juega Ronald, Gerard pasa al lateral y, si lo hace Joao, Gerard jugará de central”. Flick terminará de cuajar su decisión tras el entrenamiento de este lunes en Newcastle.

Al que mueven de la sala de prensa, pero no del eje de la zaga es a Cubarsí, de la misma manera que el ataque lo lidera Lamine. “Es increíble ver a Cubarsí defender. Él está al nivel de Lamine, pero en defensa. Estoy feliz por tenerlo”, cerró Flick.

Si ataca Lamine y defiende Cubarsí, Flick sufre menos para proteger a Joan García: “He tenido que ampliar mi forma de jugar. Espero ser mejor portero a final de temporada”.