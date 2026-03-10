Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Newcastle NEW
Barcelona BCN
Movistar Liga de Campeones
En directo

Newcastle - Barcelona en directo | Flick apuesta por Araujo en el centro de la zaga junto a Cubarsí

Los azulgaranas visitan St. James’ Park en busca de un buen resultado para la vuelta en el Camp Nou

Los suplentes del Barcelona esta noche sobre el césped de St. James' Park.ADAM VAUGHAN (EFE)
J. M. Benítez
J. M. Benítez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Newcastle y el Barcelona se miden este martes a partir de las 21.00 en la ida de los octavos de final de la Champions en St. James’ Park. Los azulgranas bsucan un buen resultado en tierras inglesas para el partido de vuelta que se disputará en el Camp Nou. Los de Flick evitaron la ronda de playoff al clasificar entre los ocho primeros de la liguilla y vuelven a disputar un partido europeo un mes y medio después. Los de Eddie Howe sin embargo sí que tuvieron que disputar esa ronda previa en la que se enfrentaron al Qarabag, al que golearon con un global de 9-3. El Barça sigue sin contar para este encuentro con sus dos laterales titulares durante el curso Balde y Koundé. Tampoco está disponible Frenkie de Jong.

Publicaciones nuevas
Araujo y Cancelo pelean por resolver el jeroglífico defensivo del Barça en Newcastle

champions league

Araujo y Cancelo pelean por resolver el jeroglífico defensivo del Barça en Newcastle

Juan I. Irigoyen

Sin Balde ni Koundé, Hansi Flick confía en Cubarsí, Eric García y Gerard Martín para medirse al conjunto inglés en la ida de los octavos de final de la Champions

Lee la previa completa aquí.

Ojo con las amarillas en el Barcelona

Hasta cuatro jugadores hay apercibidos para el partido de hoy. En caso de que Lamine, Casadó, Fermín o Gerard Martín vean amarilla, se perderían la vuelta en el Camp Nou.

En el Newcastle Burn y Joelinton también estarán condicionados esta noche.

Así llegan ambos equipos al encuentro

racha de partidos
  • G
  • P
  • G
  • P
  • G
  • G
  • G
  • G
Goles a favor
por partido2.626
por partido2.7522
Goles en contra
por partido110
por partido1.7514
Faltas cometidas
por partido9.595
por partido11.2590
Tarjetas rojas
por partido00
por partido0.131
Tarjetas amarillas
por partido1.313
por partido216
Remates
por partido10.7107
por partido12.63101
Remates recibidos
por partido14.2142
por partido1080
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡También sale el once de Howe!

Howe apuesta por el canterano Osula en la punta de ataque y deja a Woltemade en el banquillo.

XI: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Osula y Barnes.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Ya tenemos el once de Flick!

Pues Flick apuesta por Araujo en el centro de la zaga en lugar de Eric García. Lewandowski será el delantero centro por Ferran.

XI: Joan García, Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Pedri, Marc Bernal, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Newcastle-Barcelona!

Los azulgranas bsucan un buen resultado en tierras inglesas para el partido de vuelta que se disputará en el Camp Nou. Los de Flick evitaron la ronda de playoff al clasificar entre los ocho primeros de la liguilla y vuelven a disputar un partido europeo un mes y medio después. Los de Eddie Howe sin embargo sí que tuvieron que disputar esa ronda previa en la que se enfrentaron al Qarabag, al que golearon con un global de 9-3.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Paquete de 100 perchas de terciopelo en color gris. COMPRA POR 29,34€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_