Newcastle - Barcelona en directo | Flick apuesta por Araujo en el centro de la zaga junto a Cubarsí
Los azulgaranas visitan St. James’ Park en busca de un buen resultado para la vuelta en el Camp Nou
El Newcastle y el Barcelona se miden este martes a partir de las 21.00 en la ida de los octavos de final de la Champions en St. James’ Park. Los azulgranas bsucan un buen resultado en tierras inglesas para el partido de vuelta que se disputará en el Camp Nou. Los de Flick evitaron la ronda de playoff al clasificar entre los ocho primeros de la liguilla y vuelven a disputar un partido europeo un mes y medio después. Los de Eddie Howe sin embargo sí que tuvieron que disputar esa ronda previa en la que se enfrentaron al Qarabag, al que golearon con un global de 9-3. El Barça sigue sin contar para este encuentro con sus dos laterales titulares durante el curso Balde y Koundé. Tampoco está disponible Frenkie de Jong.
Sin Balde ni Koundé, Hansi Flick confía en Cubarsí, Eric García y Gerard Martín para medirse al conjunto inglés en la ida de los octavos de final de la Champions
Ojo con las amarillas en el Barcelona
Hasta cuatro jugadores hay apercibidos para el partido de hoy. En caso de que Lamine, Casadó, Fermín o Gerard Martín vean amarilla, se perderían la vuelta en el Camp Nou.
En el Newcastle Burn y Joelinton también estarán condicionados esta noche.
Así llegan ambos equipos al encuentro
¡También sale el once de Howe!
Howe apuesta por el canterano Osula en la punta de ataque y deja a Woltemade en el banquillo.
XI: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Osula y Barnes.
¡Ya tenemos el once de Flick!
Pues Flick apuesta por Araujo en el centro de la zaga en lugar de Eric García. Lewandowski será el delantero centro por Ferran.
XI: Joan García, Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Pedri, Marc Bernal, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Newcastle-Barcelona!
