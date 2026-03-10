Ir al contenido
Fútbol
champions league

Hansi Flick, tras el empate en Newcastle: “No hemos hecho un buen partido, hemos perdido muchos balones”

El Barcelona remata en nueve ocasiones a portería por las 18 del cuadro inglés. Lewandowski solo toca dos balones en el área rival

Lewandowski remata en el partido frente al Newcastle.Scott Heppell (REUTERS)
Juan I. Irigoyen
Newcastle -
Cuando el Barcelona supo que su rival de la Champions en octavos saldría entre el PSG, defensor del título, y el Newcastle, entonces decimosegundo en la Premier League, en el vestuario azulgrana tenían clara su preferencia: el PSG. Ni el fútbol de Dembélé, Doué y Vitinha, ni la pizarra de Luis Enrique preocupaban tanto como el equipo de Eddie Howe. “No hemos hecho un buen partido, hemos perdido muchos balones. Ellos son dinámicos y rápidos, pero estoy contento de que hemos defendido juntos”, resumió Hansi Flick.

Newcastle NEW
1
Barnes 85'
Barcelona BCN
1
Lamine Yamal 95' (p)
Finalizado

El Barcelona dominó la posesión (56 %). Sin embargo, se marchó de St. James’ Park con una sensación de alivio. Los azulgranas celebraron con rabia el empate sobre la bocina tras un duelo en el que tener el balón no significó controlar el partido. Siempre incómodo, el equipo vivió pendiente del orden de un cansado Pedri o de una inspiración de Lamine que nunca llegó.

“Pedri volvía de una lesión, Bernal también, y de una larga… Tenemos que mejorar. Hay que seguir jugando. Lo positivo es el resultado. Después de ir un gol por debajo, ha sido fantástico sacar este empate”, explicó el técnico alemán. Y añadió: “Estoy más contento con el resultado. No jugamos bien con balón. Sin balón hemos estado bien, hemos defendido juntos, como equipo. Eso ha sido positivo. No era fácil jugar en este estadio, con esa presión y este ambiente. Hemos cometido muchos errores con esa presión y hay que mejorar”.

La pareja Cubarsí-Gerard Martín rechazó el balón 16 veces y el Barcelona concedió hasta 18 remates a portería. La presencia del Newcastle en el área de Joan García contrastó con la del Barça en la de Ramsdale. Lewandowski, por ejemplo, solo intentó un remate y no encontró los tres palos. El polaco, además, apenas tocó el balón dos veces en el área rival.

Tampoco cambió demasiado cuando Flick probó primero con Raphinha y después con Ferran Torres como delanteros centro. El brasileño disparó una vez; el valenciano, ninguna. En total, el Barcelona contó nueve remates, la mitad que su rival. “Sabíamos que venir aquí era complicado. Aprietan todo el rato y hay que estar finos. Quizá no hemos estado bien arriba”, analizó Cubarsí.

El central azulgrana, en cualquier caso, buscó una explicación: “Venimos de semanas de mucha exigencia. Hoy también lo era. Quizá llegamos un poco cansados. Teníamos que elegir cuándo presionar y cuándo no. Es un equipo muy físico y había que seleccionar los momentos”. Flick, en cambio, regateó las excusas: “Ahora tenemos que descansar y preparar los próximos partidos. Es normal que, cuando juegas a este nivel, tengas partidos así”.

El domingo, día de elecciones, el Barcelona recibe al Sevilla. El miércoles siguiente, el Newcastle viajará a la capital catalana para la vuelta. En ambos duelos, el club azulgrana podrá contar con 62.000 aficionados en el nuevo Camp Nou. “Seguro que veremos un partido diferente del Barça en el Camp Nou”, concluyó Flick.

