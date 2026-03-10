FC Barcelona: cuando las deudas se pagan con goles

Quizá porque es quien más confiado y entregado está al equipo, Joan Laporta convocó las elecciones a la presidencia del Barcelona en período competitivo —un 22 de enero—, convencido de que una decisión inédita jugaría a su favor en los comicios del próximo domingo día 15. Aunque una campaña de pocos días en plena desmovilización social por las obras del Camp Nou y una votación presencial, una vez descartado el voto por correo y telemático, beneficiaban también al candidato a la reelección, el resultado de las urnas dependería sobre todo de la clasificación del Barça. A la espera de los partidos contra el Newcastle —hoy— y el Sevilla —el domingo— , los azulgranas lideran la Liga, disputan los octavos de final de la Champions y ganaron la Supercopa contra el Madrid. Incluso la eliminación en semifinales de la Copa acabó con la ovación del Camp Nou por la excelente actuación en el encuentro de vuelta contra el Atlético.

A diferencia de 2003 y de 2021 —nada que ver con 2006, cuando no tuvo adversario electoral, Laporta no ha tenido que prometer ningún fichaje —como el de David Beckham— ni un asado —para arreglar la continuidad de Leo Messi—, sino que se ha remitido a la obra de Hansi Flick, al sustento de la Masia y a la dirección deportiva de Deco. El ilusionista Laporta vive de la realidad en un escenario muy difícil de atacar para el candidato opositor Víctor Font, porque no se puede remitir al mercado ni comprometer públicamente a ninguna figura en plena Liga de Campeones. A la presión por las declaraciones de Xavi, dolido por su destitución, ha respondido el expresidente con los títulos y el juego del equipo de Flick. Xavi se siente traicionado por Laporta y Alejandro Echevarría y, desde el dolor, recurre a la figura del también despechado Leo Messi para dañar las opciones del expresidente y aumentar las posibilidades de Font, con el que ya viajaba en 2021.

Xavi tiene el partido perdido de momento con Flick porque compiten con la misma plantilla y Messi difícilmente tumbará a Laporta con el silencio desde Miami. La opinión de los entornos no es válida porque todos los tienen y la mayoría son igual de tóxicos y nocivos para confundir al socio del Barça. El juego de las contradicciones y de las mentiras —o de las medias verdades—, así como los ajustes de cuentas, son muy propios de las riñas familiares, y ya se sabe que la familia barcelonista es especialmente propensa a los “ismos”, sobre todo desde los tiempos de Josep Lluís Núñez y Johan Cruyff. Ahora la deuda pendiente es Messi. La mayoría del barcelonismo quiere ser agradecida con el 10 y siente que su llanto de despedida exige una respuesta mayor que la de una estatua y un homenaje con 105.000 espectadores en el Camp Nou. La cuestión es cómo se complace a Messi.

Activar las víctimas del pasado, en cualquier caso, no parece ser la mejor solución si se tiene en cuenta el presente de futbolistas como Lamine Yamal. Tampoco parece una buena salida por parte de Font anunciar que prescindiría de Deco, sobre todo por su complicidad con Flick, que tiene contrato firmado hasta 2027. La contienda, sin embargo, no está cerrada si se tiene en cuenta el debate de ayer en el Grupo Godó. Laporta es un delantero que actúa de defensa y Font ha ganado cintura como centrocampista sin que se sepa todavía si pasará la pelota al delantero centro o la retrasará al portero después de advertir que ni lleva “al Barça en la cartera”, ni vivirá “del Barça”. El momento demanda la exposición de propuestas o el contencioso se centrará en laportistas contra antilaportistas, fieles ante hartos de Laporta y, por tanto, en la capacidad de cada candidato para ganar adeptos para el 15-M.

No parece la mejor manera de afrontar el encuentro de Newcastle, si no fuera por la confianza que transmite el equipo de Flick, quien ayer mostró su apoyo a Deco después de que en comparecencias anteriores ya se significara a favor de Laporta. La apuesta deportiva parece un terreno abonado para un expresidente que, cuando convocó las elecciones, sabía muy bien que, cuando entra la pelota, el socio difícilmente atiende a cuestiones referentes a la gobernanza del club, y si no, solo hay que recordar que Josep Maria Bartomeu derrotó en 2015 con un triplete al propio Laporta.