El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jameneí, posee dos apartamentos en Londres con vistas a la Embajada israelí

El hijo del exdirigente iraní muerto en la ofensiva de EE UU e Israel controla, a través de un intermediario, 13 propiedades en la capital británica por valor de 236 millones de euros

El clérigo Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Ali Jameneí y elegido como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, es propietario de dos lujosos apartamentos, valorados en casi 58 millones de euros, en el exclusivo barrio londinense de Kensington. Desde sus terrazas es posible supervisar, a unos cincuenta metros de distancia, las entradas y salidas a la Embajada de Israel en la capital británica. Un fallo de seguridad detectado hace apenas unos meses, y que cobra especial importancia a la luz de los nuevos acontecimientos en Oriente Próximo.

La información surge después de una larga investigación llevada a cabo por el canal de noticias Bloomberg, que reveló que Jameneí no solo poseía en Londres esas dos viviendas, sino otras 11 propiedades más en la zona de Hampstead Heath. Todo su patrimonio en la capital británica estaría valorado en unos 236 millones de euros, y derivaría de su participación en la venta de petróleo iraní embargado.

Sin embargo, la fortuna amasada por Jameneí, siempre según Bloomberg, se extendería por todo el mundo, y sumaría varios cientos de millones. Entre sus posesiones se encuentran, por ejemplo, un campo de golf en Mallorca o un hotel en los Alpes austriacos. Jameneí tendría el control de todo este patrimonio a través de un intermediario, el empresario y banquero iraní Ali Ansari, cuya familia fundó el Banco Ayandeh.

El Gobierno del Reino Unido impuso duras sanciones al empresario el pasado octubre, después del hundimiento del banco familiar. Lo acusó de financiar “actividades hostiles” de la Guardia Revolucionaria de Irán, y congeló todos sus activos en Londres, incluidos los apartamentos, bajo la sospecha de que ejercía de testaferro para Jameneí.

La mayoría de sus propiedades, repartidas por toda Europa, eran controladas a través de compañías offshore localizadas desde Luxemburgo a San Cristóbal y Nieves, en las Antillas Menores, detectadas por el diario Financial Times.

El abogado de Ansari, Roger Gherson, ha negado al diario todas las acusaciones: “Nuestro cliente niega que haya tenido relación financiera alguna con la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán. Su intención es recurrir en sede judicial las sanciones impuestas por el Gobierno británico”, ha dicho.

Fallo de seguridad

Los dos apartamentos de la zona de Kensington, en la sexta y séptima planta, disponían además de estancias para el servicio doméstico en la planta baja del edificio. Están prácticamente al lado del palacio de Kensington, donde residen Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton con sus tres hijos, y con capacidad de supervisar la cercana Embajada israelí.

El exdirector de Seguridad del canal de la disidencia iraní en Londres, Iran International, y especialista en Antiterrorismo, Roger MacMillan, ha señalado al Daily Mail el enorme “fallo de seguridad” que ha supuesto esa exposición durante años, cuando se pudo controlar perfectamente desde esa altura quiénes entraban o salían de la embajada. “Dos apartamentos, con visión directa, y propiedad de Mojtaba Jameneí. No es simplemente patrimonio, es una plataforma permanente de espionaje”, ha señalado.

Agentes de la policía armados hasta los dientes vigilan Palace Green, la “calle de los supermillonarios”, en uno de cuyos extremos, pegada a Kensington High Street, se halla la misión diplomática israelí. Es imposible que los muchos turistas que atraviesan la zona, de camino al palacio de Kensington, puedan fotografiar los exteriores del edificio.

El Gobierno británico ha incrementado las medidas de seguridad en la capital después de que Estados Unidos e Israel comenzaran sus ataques concertados contra Irán.

El departamento antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres (conocida como la Met) detuvo el pasado viernes a cuatro personas sospechosas de estar realizando tareas de espionaje para el régimen de Teherán. Eran cuatro hombres, uno de ellos de nacionalidad iraní y los otros tres británico-iraníes, a los que los agentes arrestaron de madrugada en diversos barrios del noroeste de la capital británica.

Las detenciones se realizaron bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, que contempla como delito la ayuda o asistencia a un servicio de inteligencia extranjero. “El país al que hace referencia la investigación es Irán”, indicó claramente la Met. “Las detenciones llevadas a cabo hoy [este viernes] forman parte de una investigación que llevaba en marcha mucho tiempo, y son parte de nuestra tarea habitual de frenar cualquier actividad maliciosa cuando sospechamos de su existencia”, explicó entonces la directora del departamento antiterrorista de la Met, Helen Flanagan.