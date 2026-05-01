En deuda con el ciclo de educación Infantil 0-3

Las ratios de alumnado, el horario de las profesionales y su salario constituyen un agravio provocador

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Que la Ley de Educación de 1990 (Logse) incluyera el 0-3 fue vivido como una promesa. Esta Ley a) dejó claro que la educación empieza desde el nacimiento, b) centró la educación infantil en el desarrollo integral (afectivo, social, cognitivo, motor), c) reconoció el 0-3 como clave para la equidad social; d) estableció la detección temprana de las necesidades educativas especiales; e) ordenó que las administraciones educativas intervinieran ”lo antes posible adoptando medidas para la atención adecuada desde el primer momento”. Además, f) estableció la obligación de que quienes trabajen en este ciclo tengan la formación y titulación adecuadas, y g) consideró esenciales la colaboración con las familias y la acción tutorial.

Las profesionales del ciclo 0-3 cumplieron con la exigencia y disponen del título que certifica su capacitación profesional. Sin embargo, a día de hoy, casi todas las condiciones que debían cumplir el Ministerio de Educación o las administraciones educativas autonómicas siguen pendientes. El desengaño ha ido creciendo y ahora emerge una protesta mayúscula en todo el estado.

Deudas con el 0-3

A la Logse le siguieron cinco leyes educativas. Todas han insistido en las mismas atribuciones y responsabilidades del ciclo 0-3. Tras casi cuarenta años, ninguna ley ni presupuesto ha implementado recursos concretos para posibilitarlas.

Comentaré aspectos esenciales:

Condiciones de los centros

El RD 1004/91 establecía para 0-3 un mínimo de 2m2 por criatura (mínimo 30m2 por aula). ¿Quién puede imaginar a menores de tres años pasando seis o siete horas diarias en 2m2? En algunas comunidades autónomas los centros públicos disponen de algo más de espacio. Sin embargo, la mayoría de los centros privados y muchos de los públicos mantienen estas condiciones tan limitantes.

Detección y atención adecuada a las necesidades educativas especiales

Los conocimientos científicos y la normativa subrayan la importancia de la detección temprana y de las medidas de inclusión. Así todo, mientras en segundo ciclo de infantil y en los centros de primaria, en cumplimiento de la ley, se han multiplicado los recursos humanos para estas necesidades, en 0-3 no es así: las administraciones educativas mantienen recursos muy insuficientes para la detección y la inclusión

Evaluación de los procesos educativos

Por imperativo legal, el ministerio y todas las comunidades cuentan con Institutos de Evaluación de la Calidad del Sistema Educativo para detectar carencias del sistema y para orientar la toma de decisiones. En 40 años no se ha realizado una sola evaluación de qué pasa en el 0-3 ni se han establecido criterios sobre la calidad de su funcionamiento educativo. Puede que no les importe, o quizá no quieren que se sepa qué sucede. O simplemente no lo consideran un ciclo educativo.

Ratios

Desde que en 1991 se establecieron las ratios para todos los centros educativos la cantidad de alumnado por profesor se ha reducido a la mitad en todo el sistema educativo excepto en 0-3. Así ocurre que un profesional debe atender ocho bebés durante seis o siete horas diarias. Las ciencias de la educación y las leyes insisten cada vez más en la personalización y la calidad del trato al alumnado. ¿Con ocho bebés? ¿Con doce criaturas de un año?

Horarios

El profesorado con alumnado de más de tres años ha visto reducir su horario hasta 25 horas de docencia y 5 horas para atención a las familias, reuniones, etc. En cambio, en muchos centros, las educadoras de 0-3 trabajan 38 horas semanales sin tiempo acotado para hacer tareas a las que obligada la ley: entrevistas a familias, programación, etc.

¿Y la gestión de las escuelas infantiles?

Es el único ciclo educativo público con la gestión externalizada en masa, con la falta de trasparencia y la precarización que conlleva para criaturas y profesionales

¿Y los salarios?

Es un agravio provocador que muchas de las profesionales del 0-3 cobren la mitad o un tercio de lo que ingresan sus compañeras del ciclo 3-6 a pesar de tener similares obligaciones y responsabilidades.

¿Cómo puede haber tanta deuda acumulada? ¿Estamos ante un 0-3 hipotecado?

Quizás tiene que ver con el laberinto al que han enviado a la educación y a las personas del 0-3.

Ayer soñé que se había creado un Tribunal Ético de la Deuda Educativa con el 0-3 que invitaba a los responsables de las políticas del 0-3 a un retiro para reflexionar. Al acabar, muchos de ellos repentinamente lúcidos pedían públicamente perdón a las familias por el mal ocasionado a algunas criaturas, al no haber garantizado la detección en el momento oportuno ni los apoyos inmediatos necesarios que establece la ley. También eran muchos los que agradecían a los profesionales del 0-3 por la ilusión, el compromiso y la generosidad con que intentan suplir lo que no aportan las administraciones educativas. Se acercó uno de los varios asesores y me susurró: “Tenemos muy claro que debe mejorar mucho. ¡Lo cambiaremos!”