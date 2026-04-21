Comisiones convoca una huelga en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en toda España: “Muchas educadoras son pobres”

Comisiones Obreras ha convocado una huelga para el próximo 7 de mayo en la etapa para alumnos de cero a tres años en todas las escuelas infantiles de España, tanto públicas como privadas, para exigir una mejora de las condiciones de los centros en materia de ratios de niños por clase e infraestructuras, así como una subida salarial. La reivindicación salarial está centrada en los centros privados, donde los sueldos de las educadoras (el sector está feminizado en un 97%) apenas supera el salario mínimo interprofesional. “Tenemos trabajadoras pobres. Muchas nos explican que necesitan tener otro trabajo para llegar a final de mes”, ha afirmado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO, el sindicato con mayor representación en esta etapa, al anunciar la convocatoria.

El paro en la etapa ya está en marcha en Madrid, y con este paso se generaliza a todo el país. En varias comunidades se han creado en los últimos meses plataformas por la enseñanza 0-3 de las que en algunos casos forman parte sindicatos ―especialmente CC OO y CGT, que ha anunciado que también va a convocar huelga en la etapa―, y colectivos de trabajadoras. Las plataformas no tienen capacidad, sin embargo, para convocar oficialmente huelgas.

En la enseñanza infantil trabajan 61.000 educadoras, repartidas a partes casi iguales entre la enseñanza pública y la privada, y hay unos 11.000 centros educativos a los que asiste medio millón de niños.

Las ratios máximas que permite la normativa educativa ―que el Ministerio de Educación estuvo a punto de modificar en 2022 para dar marcha atrás en el último momento, tal y como adelantó EL PAÍS, ante la presión de las comunidades autónomas y las patronales― son de ocho bebés por aula en la clase de 0-1 año; de 13 niños en la de 1-2, y de 20 críos en la de 2-3. Unos números que, como ha recordado Esparabé, superan con creces la recomendación de la Unión Europea, que se sitúan en cuatro bebés en la clase de 0-1; 6 en la del 1-2, y 8 en la de 2-3. CC OO ha reclamado al Gobierno que aproveche el proyecto de ley de bajada de ratios en Primaria y la ESO para mejorar los números de esta etapa.

Jornadas muy largas

Las jornadas laborales de las educadoras en la enseñanza privada son también mucho más larga que otros ciclos educativos, con 38 horas de clase a la semana ―en Primaria y el segundo ciclo de Infantil (el 3-6), el ministerio y los sindicatos han acordado reducirlas a 23, y en la ESO a 18―, lo que, según ha señalado la responsable de CC OO, impide que puedan dedicar tiempo a la preparación de las sesiones.

El sindicato también reclama a las comunidades autónomas que implanten la obligación de que haya “parejas educativas” (es decir, dos educadoras o una maestra y una educadora) en las aulas del 0-3, otra recomendación de la Unión Europea. Personal especializado en las escuelas para que pueda asistir a clase el alumnado con necesidades de apoyo educativo, y más plazas públicas. Y a las patronales, un aumento salarial que equipare progresivamente el sueldo de las escuelas privadas con el que cobran en los centros públicos.

El abandono de la etapa, fragmentada en varios modelos de gestión (hay escuelas privadas, otras públicas de gestión privada, otras públicas municipales y también autonómicas) ha sido denunciado regularmente por especialistas como Vicenç Arnaiz. “Desde que en 1991 se establecieron las ratios para todos los centros educativos la cantidad de alumnado por profesor se ha reducido a la mitad en todo el sistema educativo excepto en 0-3. Así ocurre que un profesional debe atender ocho bebés durante seis o siete horas diarias. Las ciencias de la educación y las leyes insisten cada vez más en la personalización y la calidad del trato al alumnado. ¿Con ocho bebés? ¿Con doce criaturas de un año?“, denuncia.