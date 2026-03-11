El Cuini plantea declararse culpable en Estados Unidos y pide aplazar dos meses su audiencia

Abigael González, quien fuera mano derecha del Mencho en el Cartel Jalisco, debe comparecer ante la justicia estadounidense esta semana, pero ha solicitado una prórroga para revisar las pruebas en su contra y decidir su posición

La defensa de Abigael González, alias El Cuini, ha solicitado ante una Corte federal de Washington aplazar dos meses la audiencia de su juicio por narcotráfico y delincuencia organizada, que debía celebrarse este jueves, según han recogido los medios nacionales. El Cuini, de 53 años, es el cuñado y mano derecha de Nemesio Oseguera, El Mencho, el poderoso líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido a finales de febrero en Jalisco, y uno de los 26 criminales entregados a las autoridades de Estados Unidos en agosto de 2025. La defensa ha pedido el aplazamiento para revisar las pruebas del Departamento de Justicia estadounidense y para deliberar si El Cuini debería declararse culpable. La noticia del Cuini llega un día después de que uno de los fundadores del CJNG, El 85, anunciara un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable.

“La defensa y la Fiscalía han tenido comunicaciones frecuentes sobre el caso y la defensa sigue revisando significativos volúmenes de evidencia entregados por el Gobierno”, ha señalado el abogado Robert Feitel, en unas declaraciones recogidas por Reforma. El defensor también ha señalado que las evidencias de las autoridades estadounidenses incluyen más de un año de intercepciones en las comunicaciones, “reportes de investigación y otros documentos”. El diario recoge que esa petición permitiría mantener las discusiones sobre “una posible resolución del caso”.

La noticia llega apenas un día después de que Erick Valencia Salazar, alias El 85, uno de los fundadores del CJNG, llegara a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense para declararse culpable ante la corte federal de Washington, programada para el próximo 7 de abril. El 85, como El Cuini, era uno de los criminales enviados a Estados Unidos desde México, en su caso, en la remesa de 29 narcotraficantes que volaron en febrero del año pasado.

El Cuini, presunto cerebro financiero del CJNG, fue detenido en México en 2015, pero no fue hasta una década después cuando el Gobierno mexicano lo envió a Estados Unidos en una de sus remesas criminales. La jueza Beryl A. Howell ha ordenado que la defensa y la Fiscalía aclaren el miércoles un posible conflicto de intereses del abogado Feitel, que también ha llevado otros casos del CJNG y Los Cuinis, el grupo encabezado por González Valencia.

El CJNG ha sido el gran foco de interés del Gobierno de Estados Unidos en el último año. El Ejecutivo estadounidense se adjudicó la muerte del Mencho unos días después del suceso, pese a que la operación fuera realizada por el ejército mexicano (con apoyo de la Inteligencia del otro país). Pero la caída del gran líder del cartel no era el único golpe en el foco de Washington. La agencia antidrogas del país, DEA por sus siglas en inglés, anunció el pasado mes de septiembre un fuerte golpe contra la estructura criminal del grupo, con la detención de 670 personas y la incautación de miles de drogas en apenas cuatro días. Era el segundo contra el crimen organizado en ese mes, tras el arresto unas semanas antes de 617 personas vinculadas al Cartel de Sinaloa.