Reforma electoral: elige tu propia aventura

La presidenta ya tiene su plan B para la reforma electoral, un camino alternativo con el que desatascar lo más urgente en caso de que, como parece más que probable, sus socios parlamentarios bloqueen el proyecto. No es la primera vez que Morena se guarda cartas en la manga para sacar adelante esta reforma constitucional. En el sexenio anterior hubo hasta un plan C. No salió a la primera por falta de quórum en el parlamento, tampoco a la segunda porque lo tumbaron los tribunales. Y la tercera, la C, era precisamente lograr una mayoría suficiente en las urnas para poder cambiar la Constitución sin obstáculos.

A la tercera fue la vencida y al oficialismo le salían en teoría los números en el parlamento. Pero como en los libros juveniles de Elige tu propia aventura, la historia de la reforma electoral ha ido cambiando con nuevos giros según las decisiones que se tomaban sobre la marcha. Una leyenda escrita en la contraportada de todos estos libros ochenteros le decía al lector: “Las posibilidades son múltiples; algunas elecciones son sencillas, otras sensatas, otras temerarias. Si tomas una decisión imprudente, vuelve al principio y empieza de nuevo”.

La presidenta no quiere empezar de nuevo y por eso a la iniciativa enviada al Congreso la semana pasada le rasuraron en el último momento dos temas cruciales: retrasar un año la elección judicial prevista para 2027 y adelantar la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones del próximo año. Sheinbaum se ha “guardado” estas dos balas porque si la iniciativa es rechazada en el Congreso, automáticamente no se puede volver a presentar a votación hasta el año legislativo que viene. Es decir, habría que volver a la casilla de salida, como cuando en los libros interactivos de aventuras el lector toma una decisión imprudente.

El plan B de Sheinbaum es, en realidad, “la reserva de algunos temas para no quemarlos en la primera iniciativa”, le contaron a mi compañero Ernesto Núñez varias fuentes que participaron en los trabajos de la comisión que preparó la iniciativa. El plan, según las mismas fuentes le contaron a mi compañero, es dividir el proyecto en etapas: primero, la reforma constitucional que contiene los puntos que más resistencia están encontrado entre los socios de Morena, como la reducción del financiamiento de los partidos, la eliminación de 32 senadurías de representación proporcional y quitarle a las dirección de los partidos el control de las 200 diputaciones plurinominales. Segundo, el paquete de leyes secundarias para reglamentar esos cambios y, tercero, las reformas que permitan modificar el calendario electoral previsto actualmente.

La presidenta quiere asegurarse así que, al menos, podrá sacar adelante dos temas prioritarios y, en principio, menos espinosos para sus socios. Retrasar la elección judicial tiene dos objetivos. Por un lado, evitar el caos logístico que supondría que la elección de jueces coincida con la de diputados federales, gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, prevista para junio del próximo año. Por otra, mejorar algunas deficiencias detectadas en la primera tanda de las elecciones judiciales, celebrada el año pasado, que despertaron una fuerte polémica, sobre todo entre el sector empresarial, que temen un menoscabo en la independencia judicial y una mayor incertidumbre para los planes de inversión.

El adelanto de la renovación de revocación de mandato, previsto para abril de 2028, tiene justo el objetivo contrario. Aprovechar la inercia de la presencia de Sheinbaum en la boleta para impulsar los votos a Morena en el resto de plazas. Según los planes del oficialismo, también se prevé que aligeren algunas prohibiciones, como la de que los funcionarios públicos (incluida la presidenta) no puedan pronunciarse respecto a su revocación o permanencia en el cargo.

