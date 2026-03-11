Quiénes son los ministros, subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast

Este miércoles 11 de marzo comienza de manera oficial la Administración de José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha. El nuevo presidente de Chile asume el mando del Ejecutivo en reemplazo del mandatario de izquierdas Gabriel Boric, en un nuevo giro político para el país sudamericano. Kast ya ha nombrado a los principales colaboradores que lo acompañarán durante sus cuatro años en La Moneda, y que conformarán su equipo de confianza. Entre ellos está su Gabinete de ministros, los subsecretarios —las autoridades de segunda línea de cada ministerio—, y los delegados presidenciales —los representantes del Ejecutivo en cada región—.

Kast, que ha alcanzado el cargo tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 con el respaldo de todas las derechas, ha armado una crónica sustentada principalmente en independientes, con un escaso protagonismo de los partidos políticos. Uno de los ausentes del diseño gubernamental es el Partido Nacional Libertario, encabezado por Johannes Kaiser, que se ha restado de la nueva Administración para mantener un tono crítico e independiente desde la ultraderecha.

Los ministros del Gabinete de Kast

El 20 de enero de 2026, a casi un mes de la elección en donde venció a la candidata presidencial Jeannette Jara, del Partido Comunista, Kast presentó su Gabinete de ministros. La nómina es confirmado por apenas cuatro ministros militantes de partidos políticos —dos republicanos, un RN y un UDI—, a los que se suman otros cuatro militantes que formaban parte de partidos que han sido disueltos por no conseguir la votación mínima en la elección parlamentaria de noviembre de 2025. El equipo ministerial es conformado por Claudio Alvarado, en el ministerio del Interior; Francisco Pérez Mackenna, en Relaciones Exteriores; Fernando Barros, en Defensa Nacional; Jorge Quiroz, en Hacienda; Trinidad Steinert, en Seguridad; José García Ruminot, en la Secretaría General de la Presidencia; Mara Sedini, en la Secretaría General de Gobierno; Daniel Mas en Economía y Minería; María Jesús Wulf, en Desarrollo Social; María Paz Arzola, en Educación; Fernando Rabat, en Justicia y Derechos Humanos; Tomás Rau, en Trabajo y Previsión Social; Martín Arrau, en Obras Públicas; May Chomalí, en Salud; Iván Poduje, en Vivienda y Urbanismo; Jaime Campos, en Agricultura; Louis de Grange, en Transportes y Telecomunicaciones; Catalina Parot, en Bienes Nacionales; Ximena Rincón, en Energía; Francisca Toledo, en Medio Ambiente; Natalia Duco, en Deporte; Judith Marín, en Mujer y la Equidad de Género; Francisco Undurraga, en Culturas, las Artes y el Patrimonio; y Ximena Lincolao, en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Los subsecretarios del nuevo Gobierno

El pasado 7 de febrero, un poco antes de iniciar unas breves vacaciones antes de seguir con su agenda previa a su llegada a La Moneda, Kast anunció la lista de subsecretarios para el inicio de su Gobierno. Al igual que con los ministros, la nómina está protagonizada por los independientes. En este listado también aparece el primer funcionario de la nueva Administración que asume el cargo. Se trata del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, que ha llegado hasta La Moneda este lunes, dos días antes del cambio de mando, en el cumplimiento de una tradición republicana que señala que esta autoridad debe asumir con anterioridad al traspaso del poder para redactar los decretos que permitan la transición de un Gobierno a otro.

La nómina de subsecretarios es encabezada por el propio Pavez, en Interior; que es seguido por Sebastián Figueroa; en Desarrollo Regional y Administrativo; Patricio Torres, en Relaciones Exteriores; Paula Estévez, en Relaciones Económicas Internacionales; Rodrigo Álvarez, en Defensa; Christian Bolívar, en Fuerzas Armadas; Juan Pablo Rodríguez, en Hacienda; Andrés Jouannet, en Seguridad Pública; Ana Victoria Quintana Olguín, en Prevención del Delito; Constanza Castillo, en la Secretaría General de la Presidencia; José Francisco Lagos, en la Secretaría General de Gobierno: Karlfranz Koehler en Economía y Empresas de Menor Tamaño; Osvaldo Urrutia, en Pesca y Acuicultura; María Paz Lagos, en Turismo; Gabriel Ugarte, en Evaluación Social; Alejandro Fernández, en Servicios Sociales; Marcelo Sánchez, en Niñez; Daniel Rodríguez, en Educación; María Cristina Tupper; en Educación Parvularia; Fernanda Valdés, en Educación Superior; Luis Silva, en Justicia; Pablo Mira, en Derechos Humanos; Gustavo Rosende, en Trabajo; María Elisa Cabezón, en Previsión Social; Nicolás Balmaceda, en Obras Públicas; Alejandra Pizarro, en Salud Pública; Julio Montt, en Redes Asistenciales; Natalia Aguilar, en Vivienda y Urbanismo; Francesco Venezian, en Agricultura; Álvaro González, en Minería; Martín Mackenna, en Transportes; Romina Garrido, en Telecomunicaciones; Javier Peró, en Bienes Nacionales; Hugo Briones, en Energía; José Ignacio Vial, en Medio Ambiente; Andrés Otero, en Deporte; Daniela Castro, en Mujer y la Equidad de Género Mujer y la Equidad de Género; Carlos Lobos, en Culturas y las Artes; Emilio de la Cerda, en Patrimonio Cultural; y Rafael Araos, en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Los delegados presidenciales de la nueva Administración

Junto con el anuncio de los nuevos subsecretarios, el entonces presidente electo anunció el listado de los delegados que representarán al Ejecutivo en las 16 regiones del país sudamericano. A diferencia del Gabinete de ministros y de subsecretarios, la lista de delegados presidenciales tiene más militantes de partidos políticos. Las autoridades que ejercerán en cada territorio son Cristián Sayes, en Arica y Parinacota; Adriana Tapia, en Tarapacá; Katherine López, en Antofagasta; Sofía Cid, en Atacama; Víctor Pino, en Coquimbo; Manuel Millones, en Valparaíso; Germán Codina, en la Región Metropolitana de Santiago; Susana Pinto, en O’Higgins; Juan Prieto, en Maule; Diego Sepúlveda, en Ñuble; Julio Anativia, en Biobío; Francisco Ljubetic, en La Araucanía; Vicky Carrasco, en Los Ríos; Cristián Palma, en Los Lagos; Luz María Vicuña, en Aysén; y Ericka Farías, en Magallanes.