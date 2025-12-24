Los libertarios entran en un dilema frente al papel que Johannes Kaiser pueda cumplir en el Gobierno de Kast

En el partido de ultraderecha se evalúa si un eventual ingreso del excandidato al Gabinete desgaste su figura si intenta nuevamente postular a La Moneda. Su hermana senadora, Vanessa Kaiser, ha dicho que no quiere que sea “un fusible”

Mientras el presidente electo de Chile, el republicano José Antonio Kast, baraja los nombres para que integren su Gabinete, el Partido Nacional Libertario (PNL), que le dio su apoyo en la segunda vuelta, ha entrado en un dilema. La formación de la ultraderecha, ubicada más al extremo político que el nuevo mandatario, tiene dudas respecto del papel que podría cumplir su líder, fundador y excandidato a La Moneda Johannes Kaiser en el próximo Gobierno de Kast, cuya figura no quieren desgastar ni opacar, si es que fuera nombrado a cargo de un ministerio.

Kaiser quedó en el cuarto lugar en la primera vuelta de la elección presidencial del 17 de noviembre, con el 13,9% de los votos, seguido por Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, que obtuvo el 12,5%. Ambos le dieron el apoyo a Kast en el desempate, celebrado hace 10 días, lo que derivó en su amplio triunfo (58%) frente a la carta de las izquierdas, la comunista Jeannette Jara (41%). EL PNL fue inscrito legalmente en julio de 2024 y en noviembrepasado logró ocho escaños en la Cámara de Diputados y un cupo en el Senado con Vanessa Kaiser, hermana del exabanderado, electa por La Araucanía. Las posturas de los libertarios son más extremas que las de republicanos, por lo que, de no ser parte de la nueva Administración, que estará gobernando, se les abre un espacio de liderazgo.

El fundador y presidente del PNL, quien dejará de ser diputado el próximo 11 de marzo, deberá esperar otros cuatro años, todo el período de Kast, si es que quiere volver a competir por La Moneda. Su hermana Vanessa Kaiser ha manifestado sus temores ante su ingreso al Gobierno: “No quiero que mi hermano Johannes sea un fusible del Gabinete de Kast”, dijo hace una semana a El Líbero, aunque aclaró que, finalmente, “es un asunto de él” si decide ser parte de la nueva Administración del republicano. La parlamentaria electa lo ha dicho al recordar que durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, hubo “rotación” de ministros, y mencionó los casos de Mauricio Rojas, de Cultura, y de Gerardo Varela, de Educación. “Gente muy buena se perdió y se quema, son fusibles que se queman”, señaló.

Otro miembro de la familia, el abogado y filósofo Axel Kaiser, autor del libro recién lanzado Nazi-Comunismo: Por qué marxistas leninistas y nazi fascistas son gemelos ideológicos, y muy cercano al mandatario argentino Javier Milei, ha dicho este martes a Tele13 radio que Johannes, su hermano mayor, no debe ser ser parte del Gabinete de Kast, aunque sí algún miembro del Partido Nacional Libertario debería liderar “uno o dos ministerios”.

“El consejo que le he dado [a Johannes Kaiser] es que si no es algo demasiado bueno, que no lo haga”, dijo Axel Kaiser. Y agregó que, aunque apoyarán al Gobierno que encabezará Kast, que su hermano mayor “está en una posición en la que está liderando un partido importante; tiene varios parlamentarios y si él quiere ser de nuevo candidato a la Presidencia, tiene que tener cuidado de no quemarse en un Gobierno como ministro”.

El diputado libertario Cristián Labbé, exgeneralísimo de la campaña presidencial de Kaiser, ha dicho a La Tercera que “la figura de Johannes es no menos importante, por ende ayudaría mucho al Gobierno, pero también es cierto que hay un partido joven el cual necesita un liderazgo” y “una guía” pues “hay mucho por hacer con los militantes, con las bases, con el proyecto que es a largo plazo”. Y agregó que “como presidente del partido es una decisión que tiene que tomar él, pero también pensando en el Partido Nacional Libertario”.

El criterio de los republicanos

Este martes, parte de la directiva de los libertarios, el vicepresidente Hans Marowski y el secretario general Juan Antonio Urzúa, se reunió con Alejandro Irarrázaval, asesor de Kast, en la casona del presidente electo conocida como La Moneda chica, una oficina que funcionará hasta que el republicano asuma en La Moneda el 11 de marzo de 2026. Fue una cita para dilucidar si tendrán un papel en el Gobierno del nuevo presidente, quien ha adelantado que anunciará su Gabinete en la primera quincena de enero.

Según contó Marowski, en la cita con el equipo de Kast ofrecieron el apoyo del PNL para el futuro Gobierno y “ver de qué forma nos podríamos integrar, dónde nos necesitan y de qué forma lo podríamos hacer”. Pero abrió una interrogante respecto de si Joahnnes Kaiser pudiera asumir un ministerio: “Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del Gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo Partido Republicano”.

En el caso del mandatario, uno de sus hijos, José Antonio Kast Adriasola, es uno de los 31 diputados que fueron electos por el Partido Republicano.

Johannes Kaiser, de 49 años, terminó su escolaridad en la Escuela Militar, donde hizo el servicio militar. Cursó dos veces Deercho, en Chile y en Alemania, pero no terminó la carrera. Luego tomó variascasignaturas —filosofía, ciencias políticas. sociología, economía, historia y derecho— en Universidad de Innsbruck, en Austria.

En 2013, trabajando como recepcionista nocturno en un hotel en Austria, creó el programa de corte político en Youtube El Nacional Libertario. Se hizo conocido durante el estallido social de octubre 2019, cuando Chile se encontraba polarizado. Su discurso de ultraderecha se propagó por las redes sociales, al punto que sus suscriptores se dispararon y hoy superan los 160.000. En 2021 postuló a diputado por el conglomerado electoral Frente Social Cristiano y ganó. Militó en Republicanos, pero renunció dos veces mientras fue parlamentario, hasta que creó el PNL en 2024. Pese a ese quiebre, ambas formaciones fueron parte del mismo pacto electoral en las elecciones parlamentarias que se celebraron en noviembre pasado en paralelo a la primera vuelta de la presidencial.

Durante la campaña presidencial, Kaiser dijo en una entrevista que apoyaría un nuevo golpe de Estado si en Chile se produjeran las mismas circunstancias de 1973, cuando el dictador Augusto Pinochet asaltó La Moneda y derrocó al socialista Salvador Allende.