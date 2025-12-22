Kast, tras su encuentro con Bachelet: “Necesitamos toda la experiencia de ella como expresidenta”

El presidente electo José Antonio Kast se ha reunido este lunes con la dos veces exmandataria de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), en medio de la incertidumbre sobre si respaldará o no la candidatura de la socialista a la secretaría general de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU). Kast, fundador del Partido Republicano, quien fue electo con el apoyo de las derechas, ha adelantado que dará a conocer su postura sobre la postulación a partir del 11 marzo de 2026, una vez que llegue a La Moneda. “Lo que corresponde es que respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un presidente en ejercicio, que es el presidente Gabriel Boric, y esto no se resuelve hoy día ni mañana”, ha apuntado tras el encuentro que se extendió por casi dos horas, cuando estaba previsto que durara solo una.

Desde que el republicano fue electo, ha hablado dos veces por teléfono con Bachelet y ahora ha sumado un encuentro con la también exministra de Salud y de Defensa de la Administración de Ricardo Lagos (2000-2006). La expresidenta fue la segunda autoridad en felicitar al abanderado de las derechas la noche de su triunfo el pasado 14 de diciembre, tras el llamado de Boric.

Kast calificó de “muy importante” la reunión de esta tarde, “porque hemos podido conversar de distintos temas que afectan a nuestra nación”. Entre ellos, además de la candidatura a liderar la ONU, también abordaron la primera infancia, salud primaria, seguridad y defensa. “En todas las áreas ella tiene un conocimiento importante”, afirmó el republicano en un punto de prensa luego del encuentro en la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por Bachelet en 2018, tras el término de su segunda Administración. “Ella fue dos veces presidenta y para lo que viene hacia adelante, necesitamos toda esa experiencia de ella”, añadió.

Kast ya se ha reunido con el expresidente democratacristiano Eduardo Frei dos veces —una vez en campaña, y otra ya como presidente electo— y se abrió a sostener un encuentro con Boric una vez que lo suceda en el Ejecutivo. “Queremos seguir teniendo este tipo de encuentros para que todos tengamos claro que tenemos que trabajar unidos para generar la mejor calidad de vida de nuestros compatriotas”, apuntó el presidente electo. “Nosotros estamos convencidos, como equipo, que Chile está primero y esperamos que sea el espíritu de todos aquellos con los que hemos tenido diferencias en política, que hoy podamos parar el activismo y ver cómo nos dedicamos hacia adelante a solucionar los problemas urgentes”, añadió. Esta mañana, en una agenda intensa, el futuro mandatario recibió a la Contralora, Dorothy Pérez, y luego a la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, en la llamada Moneda chica, donde trabaja junto a su equipo para afinar su aterrizaje en marzo.

Kast y Bachelet en el Palacio de la Moneda. Partido Republicano

El pasado septiembre el presidente Boric aprovechó la tribuna del último discurso de su mandato ante la (ONU) para anunciar la candidatura de Bachelet para la secretaría general del organismo multilateral, quien se encontraba en la sala. El presidente sostuvo que “es el tiempo de América Latina y el Caribe” y subrayó que la ONU tiene pendiente “enfrentar el desequilibrio histórico de género”, ya que en sus 80 años nunca ha sido liderada por una mujer. “En su liderazgo, las Naciones Unidas podrán recuperar credibilidad, eficacia y propósito ante los desafíos de nuestro tiempo”, apuntó el mandatario.

El diplomático portugués António Guterres deja la Secretaría General de la ONU en diciembre de 2026. La organización, según publica en su web, busca candidatos con liderazgo probado y sólidas capacidades de gestión; amplia experiencia en relaciones internacionales; habilidades diplomáticas excepcionales ;competencias avanzadas de comunicación; y dominio multilingüe. Como ninguna mujer ha ocupado el cargo hasta la fecha, los Estados miembros están “especialmente alentados a nominar candidatas mujeres”. La diversidad regional también será un factor en el proceso de selección, ya que existe una regla no escrita que establece una rotación geográfica para el puesto, y se espera que la próxima elección sea para un candidato de América Latina, ya que la región solo ha tenido un secretario general en la historia (el peruano Javier Pérez de Cuéllar). Hasta la fecha, ya se han anunciado algunas candidaturas, que deben formalizarse. Además de Bachelet, el Gobierno de Costa Rica anunció en octubre que presentará a Rebeca Grynspan, exvicepresidenta del país y actual jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Rafael Grossi, jefe de la Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), también ha manifestado su intención de optar al puesto. La también argentina Virginia Gamba, quien fue representante especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños en los Conflictos Armados, anunció que disputará el cargo. Por último, el Pacto de Unidad de Bolivia, que representa a 36 naciones indígena-campesinas, nominó al vicepresidente David Choquehuanca como candidato.

Tras la extensa reunión con Bachelet, Kast se fue a comer con el excanciller del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), Roberto Ampuero, y luego tiene previsto un encuentro con el Fiscal Nacional Ángel Valencia. A última hora viajará a Ecuador, donde se reunirá este martes con su presidente Daniel Noboa para discutir sobre seguridad y crimen organizado, en el país más violento de América Latina, con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes.