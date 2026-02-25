El comité de la RFEF anula la resolución del juez sobre el Rayo - Oviedo “al carecer de competencias” y da la razón a LaLiga

LaLiga ha anunciado este miércoles que el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anula la resolución del juez único de competiciones, en la que delegaba las competencias de la suspensión del Rayo - Oviedo a la propia federación y no a La Liga tras la reclamación del Real Oviedo, que solicitó recibir los tres puntos. Según informa LaLiga, la RFEF “carece de competencia para revisar o declarar la ineficacia de las decisiones adoptadas por LaLiga en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas de los partidos de las competiciones que organiza”. Por lo que, como estableció el organismo presidido por Javier Tebas, el Rayo - Oviedo se diputará el próximo 4 de marzo a las 19.00.

El jueves pasado, cuando se hizo pública la resolución del juez en la que se abría una vía para que el Oviedo recibiera los tres puntos, LaLiga emitió un comunicado en el que informaba que reclamaría la decisión al alegar que se salía del marco jurídico. “De acuerdo con este marco jurídico, La Liga tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos de la competición que organiza. La fijación de fechas y horarios, así como cualquier decisión vinculada a los mismos —incluida la suspensión de encuentros— forma parte de la organización del Campeonato. En esta materia, la RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por LaLiga”, rezaba el comunicado del pasado jueves. Una semana después, la competición recibe las competencias para decidir que el partido se disputará y no se darán los tres puntos al conjunto ovetense.