Kast visita este lunes al presidente de Ecuador: “Tenemos que unirnos contra el crimen organizado”

El mandatario electo sostiene que buscará acuerdos con la oposición en materia de seguridad y que los millones de votos que le dieron la victoria no los ve como propios ni del Partido Republicano

El presidente electo José Antonio Kast visitará este lunes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa; su segundo viaje internacional desde su contundente triunfo en las urnas el pasado 14 de diciembre. El primero fue a la Argentina del liberatario Javier Milei, con quien el republicano tiene gran sintonía, para abordar principalmente temas económicos y migratorios. El encuentro con Noboa tiene como propósito discutir sobre seguridad en el país más violento de América Latina (registra una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes). “El crimen organizado está operando en toda Latinoamérica. Y es trans-criminalidad. Ellos no respetan fronteras, ni banderas, ni leyes. Tenemos que unirnos en esto”, sostuvo a Canal 13 en su primera entrevista en televisión desde su victoria.

Consultado sobre el giro discursivo en sus primeras palabras como ganador la noche del balotaje, donde habló de buscar acuerdos y respetar las posiciones contrarias, Kast sostuvo que la campaña presidencial se había acabado y para adelante necesitan “recuperar la paz en Chile” y que eso se logra teniendo claro que hay un Gobierno electo que tiene “una fuerza importante”, y que existe una oposición que tienen que “respetar”. El Partido Republicano, de extrema derecha, no se sumó a acuerdos como el de plebiscitar una nueva Constitución, la reforma de pensiones o la ley de 40 horas de trabajo semanal. “No queríamos acuerdos porque pensábamos que en algunos de los acuerdos, de los pseudoacuerdos, no beneficiaban a la ciudadanía”, planteó.

Uno de los mensajes que ha intentado transmitir Kast es el sello de “austeridad” que pretende impregnarle a su futuro mandato. Además de sus intenciones de vivir en La Moneda para dar una señal simbólica, la atención está puesta en las medidas que adoptará para realizar el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses y si estás afectarán al bolsillo de la gente. “Nosotros hemos señalado que no vamos a tocar ningún derecho adquirido”, aseguró, “pero hay situaciones complejas que tenemos que mejorar para que Chile crezca, como la inversión”. “Todos los beneficios sociales que se entregan los vamos a mantener, pero tengo que mantenerlos con dinero efectivo, tengo que garantizar que estos sean permanentes en el tiempo”, agregó.

Además de apostar por el crecimiento y la inversión para mantenerlos beneficios sociales, el republicano dijo que se garantizarían “con orden”. “Lo que ocurre hoy en el Estado es el desorden, y en el desorden puede haber corrupción, situaciones complejas para poder programar un presupuesto”, ejemplificó. Sobre su apertura a pactar con las formaciones de la futura oposición, dijo que para “mejorar la seguridad necesitamos acuerdos con todos los sectores que quieran la seguridad para Chile”, mejorar la seguridad fronteriza, en los puertos, en los aeropuertos y en la cárceles.

Kast ganó la segunda vuelta con un 58,1% de los votos, frente a al 41,8% de la candidata de la izquierda Jeannette Jara. En la primera elección presidencial con voto obligatorio, se convirtió en el mandatario electo con el mayor número de sufragios de la historia (7,2 millones). “Esos no son votos de José Antonio Kast, no son votos del Partido Republicano. Son votos de personas que estaban angustiadas y buscaban un camino alternativo”, sostuvo. En ese sentido, le preguntaron, ¿usted empieza a representar esos votos que se conocen como votos prestados? “Absolutamente, yo jamás, jamás, diría que esos votos son personales”, respondió. Sobre si sacará miembros del Congreso para formar su futuro gabinete, Kast dejó la puerta abierta y afirmó que, “si es necesario, lo vamos a plantear de la mejor forma a la ciudadanía”.

El arranque de la segunda semana como presidente electo seguirá la senda de una agenda intensa. Solo en la mañana, Kast se reunirá con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, luego con la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, y los consejeros de la institución y sobre el mediodía sostendrá un encuentro con la dos veces presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet. Desde que el republicano fue electo, ha hablado dos veces por teléfono con la exmandataria, actualmente candidata a la Secretaría General de la ONU. Es una incógnita si Kast la apoyará en su intento por dirigir el organismo internacional. Kast ya ha adelantado que analizará la situación posterior a conversar sobre el tema con ella. “La resolución no tiene que ser inmediata. Vamos a escuchar todos los antecedentes”, apuntó la semana pasada.