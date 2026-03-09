Ir al contenido
_
_
_
_
Icon
37 fotos
Kurt Russell

Kurt Russell a los 75: la estrella de acción (y el novio perfecto de Hollywood) en 37 imágenes

El muso de maestros como Quentin Tarantino o John Carpenter y pareja de Goldie Hawn desde hace 43 años (sin estar casados) cumple este marzo 75 años en la vida y casi 65 en la pantalla

ICON
_
_