Kurt Russell a los 75: la estrella de acción (y el novio perfecto de Hollywood) en 37 imágenes

37 fotosKurt RussellKurt Russell a los 75: la estrella de acción (y el novio perfecto de Hollywood) en 37 imágenesEl muso de maestros como Quentin Tarantino o John Carpenter y pareja de Goldie Hawn desde hace 43 años (sin estar casados) cumple este marzo 75 años en la vida y casi 65 en la pantalla ICON09 mar 2026 - 13:16CETUn niño Kurt Russell junto a Robert Vaughn en 1964.NBC (NBCUniversal via Getty Images)Bob Denver y Kurt Russell en 'La isla de Gilligan' (1965).Courtesy Everett CollectionKurt Russell en la serie 'Love and the First Nighters' en 1970.CBS Photo Archive (CBS via Getty Images)Kurt Russell en 'Cerco de fuego' (1971)Courtesy Everett CollectionKurt Russell en 1974.Silver Screen Collection (Getty Images)Kurt Russell en la serie 'The New Land' en 1974.Walt Disney Television Photo Arc (Disney General Entertainment Con)imagen promocional de Kurt Russell en 1974.Walt Disney Television Photo Arc (Disney General Entertainment Con)Kurt Russell en la serie 'The Quest' (1976).Silver Screen Collection (Getty Images)Kurt Russell como Elvis en la película 'Elvis. The Movie' (1979).Walt Disney Television Photo Arc (ABC)Kurt Russell como Elvis en la película 'Elvis. The Movie' (1979).Donaldson Collection (Getty Images)Kurt Russell con su primera esposa, Season Hubley, en su boda en 1979. Se divorciaron en 1983.Art Zelin (Getty Images)Kurt Russell en 1979 en Los Ángeles.Donaldson Collection (Getty Images)Póster de '1997: Escape de Nueva York' (1981), uno de los clásicos de la carrera de Kurt Russell.AVCO Embassy Pictures (COLLECTION CHRISTOPHEL / Cordon Press)Debbie Harry y Kurt Russell en Nueva York en 1981.TPLP (Getty Images)Kurt Russell y Goldie Hawn en Nueva York en 1983.Ron Galella (Ron Galella Collection via Getty)Kurt Russell habla por teléfono desde Florida en 1984.Steve Schapiro (Getty Images)Goldie Hawn y Kurt Russell en 'Chicas en pie de guerra' (1984).Personalities (©2003 Credit:Topham Picturepoint)Goldie Hawn y Kurt Russell en 1984.Ron Galella (Ron Galella Collection via Getty)Kurt Russell en 'Golpe en la pequeña China' (1986).Silver Screen Collection (Getty Images)Kurt Russell y Robin Williams en 'Los buenos tiempos' (1986).Matthew NAYTHONS (Gamma-Rapho via Getty Images)Walter Matthau y Kurt Russell en Los Ángeles en 1987.Ron Galella (Ron Galella Collection via Getty)Mel Gibson, Michelle Pfieffer y Kurt Russell en 'Conexión Tequila' (1988).Aaron Rapoport (Getty Images)Kurt Russell y Don Johnson en una carrera en Long Beach en 1990.Ron Galella, Ltd. (Ron Galella Collection via Getty)El príncipe Carlos y Diana de Gales saludan a Kurt Russell en el estreno londinense de 'Llamaradas' en 1991.Princess Diana Archive (Getty Images)Kurt Russell y Halle Berry en Las Vegas en 1996.Jeff Kravitz (FilmMagic, Inc)John Carpenter y su muso, Kurt Russel, en Deauville, Francia, en 1996.Pool BENAINOUS/REGLAIN (Gamma-Rapho via Getty Images)Kurt Russell en el estreno de 'Decisión crítica' (1996).Ron Galella, Ltd. (Ron Galella Collection via Getty)Elton John, David Furnish, Goldie Hawn y Kurt Russell en 1999.KMazur (WireImage)Kurt Russel y Goldie Hawn durante un partido de hockey en Quebec en el año 2000.Jean-Philippe DUMAS/PONOPRESSE (Gamma-Rapho via Getty Images)Kate Hudson y Kurt Russell en Los Ángeles en 2004.Lee Celano (WireImage for Hollywood Reporter)Kate Hudson, Bono de U2 y Kurt Russell en el Festival de Toronto en 2005.George Pimentel (WireImage)Kurt Russell y Kris Kristofferson en Los Ángeles en 2005.Jason Merritt (FilmMagic)Kurt Russell sobre la bicicleta en Los Ángeles en 2006.Bauer-Griffin (GC Images)Kurt Russell abraza a Quentin Tarantino en el estreno de 'Grindhouse' en Los Ángeles en 2007.Jon Kopaloff (FilmMagic)Goldie Hawn y Kurt Russell en los Oscar de 2025.Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)Kurt Russell en 2026.Michael Buckner (Variety via Getty Images)Kurt Russell y su hijo Wyatt Russell en 2026.Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)