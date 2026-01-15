George Clooney, de surfero melenudo a canoso seductor: 40 imágenes del último galán

40 fotosActoresGeorge Clooney, de surfero melenudo a canoso seductor: 40 imágenes del último galánA punto de cumplir 65 años, el actor se encuentra en su mejor momento profesional y encara la temporada de premios como uno de los grandes contendientes gracias a ‘Jay Kelly’ICON15 ene 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosGeorge Clooney retratado en Los Ángeles, California en 1985.Michael Ochs Archives (Getty Images) George Clooney y Kelly Preston en 1985. Frank Edwards (Getty Images)George Clooney en la telecomedia 'The Facts of Life', que nunca fue estrenada en España. NBC (NBCUniversal via Getty Images)George Clooney en Malibú, California, en los años ochenta.Jim Smeal (Ron Galella Collection via Getty)George Clooney en Los Ángeles en 1990 luciendo melena.Vinnie Zuffante (Getty Images)George Clooney nada en dinero en la serie de ABC 'Sunset Beat'. La imagen no se cumplió: solo se emitieron dos episodios en 1990.Walt Disney Television Photo Arc (ABC)George Clooney fotografiado en Los Ángeles en 1992.Harry Langdon (Getty Images)George Clooney retratado en 1992 en Los Ángeles.Harry Langdon (Getty Images)George Clooney fotografiado en Los Ángeles en 1992.Harry Langdon (Getty Images)George Clooney en 'Urgencias' en 1994.NBC (NBCUniversal via Getty Images)George Clooney en el rodaje de 'Abierto hasta el amanecer' en 1995.Ron DavisGeorge Clooney en el estreno de 'Batman Forever' en Los Ángeles en 1995.Barry King (WireImage)Michelle Pfeiffer y George Clooney en el estreno de 'Un día inolvidable' en 1996.Ron Galella, Ltd. (Ron Galella Collection via Getty)George Clooney en 1996 en la piel del doctor Doug Ross en 'Urgencias', la serie que le dio la fama. NBC (NBCUniversal via Getty Images)Elle Macpherson y George Clooney en un retrato promocional de 'Batman & Robin' (1997).Sunset Boulevard (Corbis via Getty Images)George Clooney y Batman promocionando 'Batman y Robin' en Londres en 1997.Colin Davey (Getty Images)Arnold Schwarzenegger y George Clooney posan en 1997 para promocionar 'Batman & Robin'. MIKE NELSON (AFP via Getty Images)Clooney y Nicole Kidman en el estreno de 'El pacificador' (1997).New York Daily News Archive (NY Daily News via Getty Images)Celine Balitran, que fue pareja de Clooney, George Clooney y David Duchovny en la gala de los premeios Screen Actors Guild Awards en 1997 en Los Ángeles.Michael Ochs Archives (Getty Images)George Clooney, Alicia Silverstone y Chris O'Donnell en 1997 en Las Vegas.Vinnie Zuffante (Getty Images)Mark Wahlberg, Matthew Perry, Salma Hayek, George Clooney y Dylan McDermott en 1998 en Las Vegas.Jeff Kravitz (FilmMagic, Inc)Jennifer Lopez y George Clooney en el estreno de 'Un romance muy peligroso' en 1998.Kevin.Mazur (WireImage)George Clooney y Mark Wahlberg en 1999 en Las Vegas.Jim Smeal (Ron Galella Collection via Getty)George Clooney con su madre Nina, su padre Nick y su abuela Dica en el estreno de 'O Brother' (2000).New York Daily News Archive (NY Daily News via Getty Images)Mark Wahlberg, George Clooney y Sarah Jessica Parker en los MTV Movie Awards del año 2000.Frank Micelotta Archive (Getty Images)Benjamin Bratt observa como Julia Roberts abraza a George Clooney en Nueva York en 2001. Ron Galella (Ron Galella Collection via Getty)Tony Bennett y George Clooney en un acto de homenaje a la cantante Rosemary Clooney, tía del actor. Chris Weeks (WireImage)George Clooney señala a la cámara en una imagen tomada en la década de los 2000.Guy Kinziger (WireImage)George Clooney, Matt Damon y Andy Garcia en el estreno de 'Ocean's Eleven' en 2001.Jeff Kravitz (FilmMagic, Inc)Julia Roberts y George Clooney en el estreno de 'Ocean's Eleven' en 2001.Jeff Kravitz (FilmMagic)Drew Barrymore y George Clooney en el estreno de 'Confesiones de una mente peligrosa' en 2002.Jeff Kravitz (FilmMagic)Catherine Zeta-Jones y George Clooney en 2002.New York Daily News Archive (NY Daily News via Getty Images)George Clooney y Sofia Loren en un desfile de Armani en Milán en el año 2003.Casey Affleck, George Clooney y Brad Pitt durante un evento organizado por Warner Bros. Jeff Kravitz (FilmMagic, Inc)George Clooney y Amal Alamuddin en su boda en Venecia en 2014.Robino Salvatore (GC Images)Amal Clooney y George Clooney en los Albie Awards en 2024.Taylor Hill (FilmMagic)George Clooney y Brad Pitt en el Festival de Venecia en 2024.Pascal Le Segretain (Getty Images)George Clooney en el Festival de Venecia de 2025.Jacopo Raule (GC Images)George Clooney y Hillary Clinton tras una representación de la obra 'Good Night, and Good Luck' en Broadway en 2025.Bruce Glikas (Bruce Glikas/WireImage)George Clooney, teñido de negro, en una fiesta tras el estreno de la obra 'Good Night, And Good Luck' en Nueva York en 2025. Bruce Glikas (FilmMagic)