La Secretaría de Economía reestructura su equipo en la antesala de la revisión del TMEC

La Secretaría de Economía moverá sus fichas en la antesala de la revisión del TMEC y con una actividad económica a la baja. La dependencia informó este jueves que el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, dejará su puesto para sustituir a Santiago Nieto al frente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Nieto buscará la candidatura a la gubernatura del Estado de Querétaro. Ximena Escobedo, quien hasta ahora se desempeñaba como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo dentro de la Secretaría tomará la estafeta a Vidal Lleranas. “La Secretaría de Economía anuncia una serie de nombramientos en su estructura, derivados de renuncias presentadas por funcionarios de la dependencia que buscarán competir por cargos de representación popular, las cuales entrarán en vigor en el transcurso de mayo”, añadió la dependencia.

A menos de dos meses de la revisión trilateral del TMEC el máximo acuerdo comercial de Norteamércia, se anunció la salida de Wilfrido Márquez en la dirección de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la dependencia. Su lugar será tomado por María Idalia Salgado, quien dirigía el Centro de Estadística en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de México. “El secretario Marcelo Ebrard agradeció la labor desempeñada por los funcionarios que dejan la dependencia y deseó éxito a quienes asumirán nuevas responsabilidades”, se informó por escrito.

Economía informó que además de Nieto y Wilfrido Márquez, presentaron también renuncias a sus cargos, con el objetivo de realizar actividades de índole político: Héctor Ochoa Moreno; director general de Paneles Internacionales; Salma Luévano Luna, responsable del sector de Economía de Inclusión y representante de la secretaría en Aguascalientes; Omega Vázquez Reyes, representante en Michoacán; Humberto Hernández, responsable del Polo de Desarrollo de Huamantla, y Julio Benavides Serrano, responsable del Plan Sonora. Los nombramientos de quienes los sustituyen se darán a conocer próximamente.

Los cambios en posiciones clave de la dependencia ocurren en pleno estancamiento de la economía mexicana. El Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo un 0,8% durante el primer trimestre de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados este jueves. A pesar de las estratégicas para apuntalar la actividad económica en el país, como el Plan México, la creación de empleo, así como la inversión privada y pública va a la baja. Además, México aún debe sortear los aranceles de Estados Unidos y la incertidumbre por la próxima revisión del tratado de libre comercio, el TMEC.