Hansi Flick cuida a Lamine Yamal

Con algunos jugadores exhaustos tras el duelo frente al Newcastle, el alemán medita dejar al 10 en el banquillo en el duelo ante el Sevilla

Al Barcelona no le queda más alternativa: tiene que cuidar a sus jugadores. Y eso que Hansi Flick recupera a Gavi después de 203 días. “Es bueno tenerlo de vuelta. Me gusta lo que veo en los entrenamientos, pero tenemos que ir con cuidado. No ha sido fácil para él después de la última lesión”, comentó el preparador alemán sobre el canterano azulgrana, que se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha para solucionar su problema en el menisco el pasado 23 de septiembre. La vuelta de Gavi, en cualquier caso, es solo una pequeña solución para Flick, que cuenta con Koundé, Balde, De Jong y Christensen en la enfermería. Eric García, aunque ha trabajado con normalidad en los últimos dos entrenamientos, no jugó en Newcastle ni tampoco se lo espera desde el inicio ante el Sevilla este domingo (16.15, Dazn). Misma situación para Lamine Yamal.

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El 10 del Barcelona no se entrenó el jueves. Según el club, presentaba un cuadro leve de molestias generales. Ese día trabajó junto a sus compañeros, también este sábado. Lo hizo, en cualquier caso, con los suplentes. “Ya veremos si Lamine juega mañana”, se limitó a decir Hansi Flick. Acto seguido, elogió a Roony Bardghji, el delantero que ocupó el lugar de Lamine en el teórico equipo titular ante el Sevilla en el último entrenamiento. “No es fácil para él. Sabemos quién juega ahí. Pero Roony es un jugador profesional. Su actitud es excelente. Tiene gran mentalidad y hace un gran trabajo”, expuso el preparador del Barcelona.

El partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid dejó exhaustos a los muchachos de Flick. “Una derrota, como la del Atlético, es una dura lección. Pero la hemos aprendido. Hay pocas opciones en algunas posiciones. Lo que hace el equipo y su actitud me gustan. Ningún partido fue sencillo. Hay jugadores jóvenes”, sostuvo Flick.

El esfuerzo ante el Atlético, sin embargo, fue en vano: el Barcelona no pudo sellar la remontada. Un esfuerzo que pagó en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle en el Saint James’ Park. Araujo, Pedri, Bernal, Gerard Martín y Lamine Yamal se quedaron sin fuerzas. A otros jugadores, en cambio, como Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski, les faltaba ritmo.

Entre el polaco (seis) y el valenciano (tres) suman nueve goles en 2026. “No me preocupan sus números. Estas cosas pasan. Es un buen momento para los dos para volver. Vamos por el buen camino, por lo que he visto en el entrenamiento”, defendió Hansi Flick.

El técnico del Barcelona prepara el partido frente al Sevilla con un ojo puesto en la vuelta ante el Newcastle del próximo miércoles. Descansarán algunos jugadores, mientras que los que están menos finos futbolísticamente saltarán al campo contra el equipo de Matías Almeida, que goleó al Barcelona en la primera vuelta (4-1).

“Esta semana hay tres partidos, es una semana muy importante. Nuestro objetivo es ganar los tres. No será fácil. El Sevilla ya nos demostró sus puntos fuertes: presiona alto, va bien en el uno contra uno... pero quiero que mi equipo juegue con confianza y con convicción”, cerró el preparador del Barcelona.

No quiso, eso sí, revelar a qué hora votará este domingo: “Primero el partido, después ya veremos”.