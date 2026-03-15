Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Elecciones FC Barcelona

Joan Laporta, entre Aitana Bonmatí y Jordi Pujol en las elecciones del Barcelona

El candidato apareció a primera hora en las carpas de votación del Camp Nou para rodearse de socios, y acompañó a las urnas a diversas personalidades, además de Flick y parte de la plantilla

Joan Laporta (izquierda) junto al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol durante las elecciones a la presidencia del Barcelona.Enric Fontcuberta (EFE)
Irene Guevara
Irene Guevara
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Joan Laporta fue el auténtico protagonista en el Camp Nou. Se dio un baño de masas entre los socios, acompañando desde bien pronto a personalidades como Sergio Busquets, Aitana Bonmatí y Jordi Pujol. Laporta, en pleno éxtasis, exhibió su influencia apareciendo en la mayoría de las fotografías, abrazando a Hansi Flick y montando un corrillo con parte de la plantilla tras pasar por las urnas. Dominó en su terreno de juego. Y dejó fuera de escena a Víctor Font.

A pesar de la temprana hora de apertura de puertas, las nueve de la mañana, los socios aprovecharon el soleado día para acudir desde primera hora para votar. Familias, aficionados al running en su parada de rigor y grupos de personas de todas las edades enfundadas en su propia indumentaria azulgrana. Todos reunidos para votar en la carpa que el club dispuso en el parking del Palau Blaugrana, con capacidad para 995 personas dispuestas en 110 mesas electorales. Pero también para ver a todos aquellos personajes vips del barcelonismo.

La mesa número 11 fue la designada para ellos. Los más madrugadores fueron el equipo de baloncesto, liderado por Xavi Pascual, y el expresidente Josep Maria Bartomeu. No desveló su voto, pero en una entrevista a EFE ya deslizó su postura: “Creo que el Barça debe plantearse un cambio generacional”.

El espectáculo y aglomeraciones llegaron con Joan Laporta, que apareció alrededor de las 9.30. Y se dio un baño de masas: paseó por los alrededores, charló con los socios, se fotografió con ellos e incluso sujetó un bebé. E inició lo que sería la dinámica durante todo el día: poco después de las 10, acompañó a Sergio Busquets a introducir su voto en las urnas.

Pero, sobre todo, Laporta metió el primer gol a Font cuando escoltó a Aitana Bonmatí. “El voto siempre es privado”, subrayó la tres veces Balón de Oro. “Me he encontrado con gente muy conocida, tanto el presi, como Xavi Puig, entre otros. Ellos me han cuidado mucho, y también gracias a ellos soy la jugadora que soy hoy en día”, añadió, sorprendida por la multitud de votantes.

Mientras Laporta ostentaba su capacidad de movilización, una pregunta sobrevolaba las carpas: ¿dónde está Víctor Font? El candidato se paseó por el boulevard del Espai Barça sobre las 11.00. En su ausencia en las carpas, apareció Xavi Hernández —entre vítores por parte de algunos socios—, Laia Aleixandri o Héctor Fort. Incluso a Ter Stegen le dio tiempo de llegar y marcharse tras una incómoda espera en la que no pudo votar al no constar en el censo electoral por falta de actualización.

Hasta las 12.20 no votó Font, con algunos aplausos, gritos de president y cánticos del himno del Barça. Más énfasis y efusividad se formó alrededor de Laporta, colapsando las entradas a la carpa, con su paseo triunfal acompañando a la urna a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Catalunya, de 95 años, y Danny Cruyff, viuda de Johan Cruyff, quien besó el sobre y sujetó la mano del candidato. Tras su ronda de compañía, rodeado de su equipo, Laporta votó ante una gran marabunta de gente aclamándole.

La mañana se cerró con los votos de Deco y Bojan, coreados, y la tranquilidad se fue instalando con la hora de comer y la cercanía del partido. Tras él, ríos de gente mientras Laporta llegaba triunfante con Flick, con quien se fundió en un abrazo. Y de los jugadores: Casadó, Olmo, Pedri, Fermín, Raphinha, Gerard Martín, Cubarsí y Bernal, y más tarde Araujo y Gavi. Después de votar, Laporta, como uno más, se sumó a un corrillo con los futbolistas entre cánticos y saltos en la que fue la fotografía del día. Y mientras, Font fuera de la escena.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_