Joan Laporta, entre Aitana Bonmatí y Jordi Pujol en las elecciones del Barcelona

El candidato apareció a primera hora en las carpas de votación del Camp Nou para rodearse de socios, y acompañó a las urnas a diversas personalidades, además de Flick y parte de la plantilla

Joan Laporta fue el auténtico protagonista en el Camp Nou. Se dio un baño de masas entre los socios, acompañando desde bien pronto a personalidades como Sergio Busquets, Aitana Bonmatí y Jordi Pujol. Laporta, en pleno éxtasis, exhibió su influencia apareciendo en la mayoría de las fotografías, abrazando a Hansi Flick y montando un corrillo con parte de la plantilla tras pasar por las urnas. Dominó en su terreno de juego. Y dejó fuera de escena a Víctor Font.

A pesar de la temprana hora de apertura de puertas, las nueve de la mañana, los socios aprovecharon el soleado día para acudir desde primera hora para votar. Familias, aficionados al running en su parada de rigor y grupos de personas de todas las edades enfundadas en su propia indumentaria azulgrana. Todos reunidos para votar en la carpa que el club dispuso en el parking del Palau Blaugrana, con capacidad para 995 personas dispuestas en 110 mesas electorales. Pero también para ver a todos aquellos personajes vips del barcelonismo.

La mesa número 11 fue la designada para ellos. Los más madrugadores fueron el equipo de baloncesto, liderado por Xavi Pascual, y el expresidente Josep Maria Bartomeu. No desveló su voto, pero en una entrevista a EFE ya deslizó su postura: “Creo que el Barça debe plantearse un cambio generacional”.

El espectáculo y aglomeraciones llegaron con Joan Laporta, que apareció alrededor de las 9.30. Y se dio un baño de masas: paseó por los alrededores, charló con los socios, se fotografió con ellos e incluso sujetó un bebé. E inició lo que sería la dinámica durante todo el día: poco después de las 10, acompañó a Sergio Busquets a introducir su voto en las urnas.

La futbolista Aitana Bonmatí vota en las elecciones del FC Barcelona, este domingo. Enric Fontcuberta (EFE)

Pero, sobre todo, Laporta metió el primer gol a Font cuando escoltó a Aitana Bonmatí. “El voto siempre es privado”, subrayó la tres veces Balón de Oro. “Me he encontrado con gente muy conocida, tanto el presi, como Xavi Puig, entre otros. Ellos me han cuidado mucho, y también gracias a ellos soy la jugadora que soy hoy en día”, añadió, sorprendida por la multitud de votantes.

Mientras Laporta ostentaba su capacidad de movilización, una pregunta sobrevolaba las carpas: ¿dónde está Víctor Font? El candidato se paseó por el boulevard del Espai Barça sobre las 11.00. En su ausencia en las carpas, apareció Xavi Hernández —entre vítores por parte de algunos socios—, Laia Aleixandri o Héctor Fort. Incluso a Ter Stegen le dio tiempo de llegar y marcharse tras una incómoda espera en la que no pudo votar al no constar en el censo electoral por falta de actualización.

Hasta las 12.20 no votó Font, con algunos aplausos, gritos de president y cánticos del himno del Barça. Más énfasis y efusividad se formó alrededor de Laporta, colapsando las entradas a la carpa, con su paseo triunfal acompañando a la urna a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Catalunya, de 95 años, y Danny Cruyff, viuda de Johan Cruyff, quien besó el sobre y sujetó la mano del candidato. Tras su ronda de compañía, rodeado de su equipo, Laporta votó ante una gran marabunta de gente aclamándole.

La mañana se cerró con los votos de Deco y Bojan, coreados, y la tranquilidad se fue instalando con la hora de comer y la cercanía del partido. Tras él, ríos de gente mientras Laporta llegaba triunfante con Flick, con quien se fundió en un abrazo. Y de los jugadores: Casadó, Olmo, Pedri, Fermín, Raphinha, Gerard Martín, Cubarsí y Bernal, y más tarde Araujo y Gavi. Después de votar, Laporta, como uno más, se sumó a un corrillo con los futbolistas entre cánticos y saltos en la que fue la fotografía del día. Y mientras, Font fuera de la escena.