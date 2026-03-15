Laporta, reelegido presidente del Barcelona con el 68,18% de los votos ante Víctor Font

Joan Laporta continuará como presidente del FC Barcelona después de imponerse con autoridad en las elecciones de este domingo a Víctor Font con el 68,18% (32.934) de los votos, después de haberse escrutado el 100% de las papeletas. Ejercieron su derecho a voto 48.480 socios, el 42,34% del censo. En términos relativos fue la participación más baja desde el 1997 (34,38%); en absolutos, en cambio, la menor desde el 2015 (47.270).

De Hansi Flick a Lamine Yamal, pasando por el vestuario azulgrana y con el apoyo de Jordi Pujol y Ernest Urtasun, pero sobre todo con el de la mayoría de socios, el magnetismo de Laporta se gana cinco años más en la presidencia del Barcelona.

Su nombre hechiza al barcelonismo desde que irrumpió en la órbita azulgrana en 1998 como fundador de la plataforma Elefant Blau, para después imponerse en la presidencia en 2003, cuando muchos lo veían como un directivo okupa. Aquel primer pulso lo ganó frente a Lluís Bassat, el candidato de consenso que había reunido a influyentes representantes políticos (Miquel Roca i Junyent), económicos (Salvador Alemany) y deportivos (Pep Guardiola). Se marchó en 2010 señalado por el ganador Sandro Rosell con una acción de responsabilidad. En 2021 regresó con la meta de salvar al club de la ruina, y cinco años después reafirmó su condición de presidente.

Rebelde o innovador, nunca conservador; afortunado o certero, nunca temeroso; Laporta sabe cómo presentarse como la persona imprescindible para el Barcelona.

La campaña tuvo dos etapas para Laporta: antes y después de la denuncia ante la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas relacionadas con operaciones del club durante su último mandato. El juez Santiago Pedraz no la admitió, pero a Laporta no se le pasó el enfado. Entonces cambió de traje: pasó de un Laporta pasivo a otro activo, por momentos demasiado enérgico, como en el debate en TV3.

No hubo, en cualquier caso, elecciones más difíciles para Laporta que las que perdió frente a Bartomeu en 2015. En aquella ocasión, la fuerza del triplete del equipo de Luis Enrique, liderado por el imán mediático de Messi, Luis Suárez y Neymar, fue un Everest imposible de escalar para Laporta. No hubo embestida posible contra el equipo construido a medias entre Sandro Rosell (presidente entre 2010 y 2014) y Bartomeu (2015-2020). “Sabíamos que ese proyecto no era viable, pero nos condicionó competir en ese contexto deportivo”, advierten desde el entorno del presidente del Barcelona.

Los jugadores del FC Barcelona, Gavi (derecha) y Araujo, posan con Joan Laporta tras participar en las elecciones a la presidencia del Barcelona. Alberto Estevez (EFE)

En esta ocasión fue Laporta quien se protegió con el proyecto deportivo. “El resultado deportivo cuenta mucho, seguramente también pesa mucho el regreso al Camp Nou... hay muchos socios que no están conformes, pero todo eso se lo lleva por delante”, analizó Font sobre su derrota. Abrazado a Flick en el banquillo y a Deco en la dirección deportiva, el presidente se aseguró el respaldo de los socios de la misma manera que presumía de valentía para construir el nuevo Camp Nou. Ni siquiera el debate sobre la estabilidad económica —para Laporta excelsa: Así salvamos al Barça, tituló su libro; para Font, ruinosa: “Incapaces de gestionar el potencial económico del club”, desafiaba el empresario— tambaleó la candidatura del presidente. Tampoco el enfado de Xavi Hernández, ni el descontento de Lionel Messi, espectador furtivo del Camp Nou en obras durante una noche del pasado noviembre. “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, publicó en sus redes sociales el argentino junto a una foto en el césped del estadio.

El nombre de Messi apenas pudo tomar vuelo en la campaña. El precandidato Marc Ciria acaparó la atención cuando colgó una pancarta con la imagen del argentino y la frase “Ganas de volver a verte”, mientras Víctor Font aseguraba que tenía un plan para ligar la marca Messi a la marca Barça. Desde Miami, sin embargo, Messi no dijo ni mu. Nada extraño en el argentino, que acostumbra a ser meticuloso a la hora de golpear. Entendió que no era el momento. No pensó lo mismo Xavi: “Laporta me dijo que no quería a Messi porque le iba a hacer la guerra y no se lo podía permitir”, aseguró en una entrevista a La Vanguardia.

Mientras sus rivales apostaban por Messi para buscarle las costillas, Laporta maquinaba otro plan: Lamine Yamal. El sábado, el día anterior a las elecciones, llegó un guiño. Lamine publicaba una foto junto a Laporta. “Le ha salido del corazón. Fui el primer sorprendido cuando vi el Instagram de Lamine. Es un genio como persona, lo quiero mucho”, aseguró Laporta.

Del equipo masculino al femenino, Aitana se presentó en el Camp Nou para votar arropada por el presidente. Por la tarde, ya tras la goleada frente al Sevilla, fueron los jugadores del primer equipo masculino los que apostaron por Laporta en el momento de ejercer su derecho a voto: Raphinha, Gerard Martín, Casadó, Olmo, Bernal, Fermín y Pedri se unieron al corrillo del presidente entre abrazos, cantos y vítores. “Fue un acto para demostrar que están a gusto. Los jugadores, Hansi Flick, la imagen de Lamine…”, expuso Enric Masip, asesor del presidente y miembro de la comisión deportiva.

Laporta en modo Laporta, un seductor que continúa conquistando al barcelonismo.