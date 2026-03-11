El Gobierno reúne este jueves a sindicatos y patronal para plantear medidas contra la crisis energética

El Ejecutivo ha iniciado una ronda de contactos políticos, económicos y sociales para diseñar posibles medidas contra la crisis energética desencadenada por la escalada bélica en Oriente Próximo. Este jueves será el turno de los agentes sociales, con un alto nivel de representación. La reunión la mantendrán cinco ministros (entre ellos las tres vicepresidentas) con los responsables de los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE-Cepyme.

Así lo ha avanzado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en TVE. Cuerpo ha vaticinado que la subida del precio del petróleo y el gas derivada de la crisis en Oriente Próximo tardará en traducirse “de manera completa” a los usuarios, en forma de subidas de la gasolina y el diésel, entre cuatro y diez días. En ese tiempo, el Gobierno pretende terminar de diseñar un paquete de medidas anticrisis que incluya un nuevo escudo social con normas económicas y sociales que mitiguen el impacto del conflicto bélico en los bolsillos de los ciudadanos.

Además de Cuerpo, a la reunión de este jueves acudirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y la tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Asimismo, asistirá la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

La pasada semana, la ministra Díaz ya mantuvo un encuentro con los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, si bien por parte de la patronal solo acudió la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel y no el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que justificó su ausencia por problemas de agenda. En aquel encuentro la vicepresidenta segunda aseguró a los interlocutores sociales que el Gobierno de España pondrá a disposición de trabajadores y empresas todas las políticas públicas que sean necesarias para proteger el tejido productivo de todos los sectores ante los efectos negativos de la escalada bélica en Oriente Próximo. Además, acordaron que sus respectivos técnicos harán un seguimiento en el marco del diálogo social para vigilar los efectos que tenga el conflicto en el ámbito laboral para “activar, solo si fuera necesario, de forma inmediata las medidas que estén disponibles, porque se han ido forjando en los últimos seis años”, precisó Díaz.

Los líderes sindicales reclamaron en aquel encuentro a la ministra de Trabajo una reunión más amplia con presencia de todos los ministros económicos relacionados con posibles medidas anticrisis más allá de las que conciernen al mercado de trabajo.

De hecho, ya en el encuentro de la semana pasada, Díaz puso sobre la mesa, además de las posibles medidas relacionadas con la protección al empleo y los pagos de las empresas, otras que implicarían un escudo social más amplio, como la reactivación de bonificaciones al gasóleo o las prórrogas de los alquileres que venzan a corto plazo, que defiende Sumar.

Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF ha reclamado también al Gobierno este miércoles un plan de contingencia en las administraciones públicas ante los efectos económicos y sociales de la guerra en Irán. En concreto, la central pide un “refuerzo de personal y de servicios sociales; un fondo extraordinario para administraciones públicas; un plan de eficiencia energética en edificios públicos; y de protección del empleo, así como un refuerzo específico del SEPE y de la Seguridad Social. Su petición incluye igualmente la creación de una mesa de seguimiento en las administraciones públicas, porque ”en momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos", indica este sindicato.