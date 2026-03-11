Sacos de cemento marcados: así ocultaba una organización criminal 1,5 toneladas de cocaína

Eran mil sacos de cementos. Parecían todos iguales, pero en realidad no lo eran. Algunos venían marcados con una pequeña X escrita. Una sencilla marca que señalaba que, esos, tenían premio: dentro había pequeños paquetes con cocaína. Habían llegado de Brasil a finales del verano pasado hasta el puerto de Algeciras y estaban almacenados en una nave industrial de Marbella. En octubre tres miembros de una organización criminal fueron sorprendidos por la Policía Nacional cuando fueron a recogerla. La operación, denominada Amazona, ha culminado con la incautación de 1,5 toneladas de cocaína y cinco personas arrestadas. Los agentes han lanzado órdenes internacionales de detención contra otros dos narcotraficantes más, entre ellos el cabecilla del grupo, vinculado con la Mocro Maffia y residente a caballo entre Países Bajos y Dubái.

Para traer la cocaína hasta Europa, la organización criminal utilizó una empresa de apariencia legal y domicilio en la ciudad alemana de Bremen, al norte del país. A través de ella simularon la importación de un millar de sacos de cemento, que llegaron en un buque carguero hasta el puerto de Algeciras a finales de septiembre del año pasado. Una vez en tierra, toda la mercancía fue trasladada por carretera hasta una nave industrial de Marbella, aunque había parte que tenía una señal que indicaba a los delincuentes que en su interior había droga.

El grupo de narcotraficantes enviaron en octubre a tres de sus miembros, residentes en Alemania, con el objetivo de sacar la sustancia de los sacos y llevarla hasta su país en distintos vehículos. Los agentes consiguieron entrar antes de que ello ocurriera y pillaron a los delincuentes en plena operación. Así lograron intervenir hasta 1.500 kilos de cocaína divididos en pequeños paquetes y ocultos entre el cemento. “Todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga”, explican desde la Policía Nacional. Contaban con una X escrita en el envoltorio de papel. Fuentes de la investigación explican que es la primera vez que se encuentran paquetes de cocaína entre cemento. “Los escondites son múltiples, pero nunca habíamos visto esto”, explican. En otra operación anterior la droga sí que iba mezclada con el propio polvo del material de construcción, que después iba a ser separada mediante procedimientos químicos.

La operación, impulsada por la sección IV de Udyco Central con la colaboración del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Costa del Sol y la la Policía Federal de Brasil, se ha saldado con la detención de cinco personas: dos de nacionalidad alemana, otra de Países Bajos, una más de Túnez y otra de Reino Unido, buen ejemplo de la globalización del tráfico de drogas y la evolución de los grupos criminales, que hasta hace unos años estaban compuestos por personas de la misma nacionalidad “y ahora se han internacionalizado”, según relatan las mismas fuentes.

A los arrestados se les acusa de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. La investigación continúa abierta en Brasil y Alemania, por lo que no se descartan nuevos arrestos. De hecho, hay dos órdenes internacionales de detención contra otros dos miembros de la banda criminal que, según la Policía Nacional, también están implicados en estos hechos.