ERC descarta expedientar a la diputada Vallugera por acoso pero creará protocolos antimaltrato

La investigación interna de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre las denuncias por acoso laboral en el seno de la bancada del Congreso, la pasada legislatura, descarta expedientar a Pilar Vallugera. La diputada había sido señalada por varias compañeras del grupo parlamentario y hace un año se había reactivado el mecanismo de control interno. El informe final de la responsable de cumplimiento, la exalcaldesa de Sant Cugat Mireia Ingla, no ve necesario actuar a nivel disciplinario pero sí insta a crear protocolos en todos los grupos parlamentarios y municipales de ERC que definan “espacios de gestión de conflictos y estándares de comportamiento interno”.

Hace un año, la exdiputada Maria Dantas, que rompió el carnet y dejó la política, explicó a este diario varios episodios en que se sintió agredida verbalmente por Vallugera. Las situaciones, confirmadas por otros miembros de la bancada y de las que tenían conocimiento en la dirección de ERC desde 2020, incluían gritos y reprimendas públicas hasta a cuatro diputadas y personal técnico, descalificaciones y menosprecio profesional (especialmente en el marco de la tramitación de la ley Trans) y faltas de respeto reiteradas en reuniones de trabajo. Dantas, de origen brasileño, optó por romper su silencio al considerar que el partido había mirado para otro lado, si bien nunca presentó una denuncia formal por los canales internos.

En julio de 2024, la situación se elevó en forma de escrito a la entonces secretaria general del partido, Marta Rovira, pero la investigación quedó encajada entre, por un lado, la batalla por el poder entre los entornos de Oriol Junqueras y su exnúmero dos y, por otro, el escándalo sobre la autoría de la campaña de unos carteles con los que, mofándose del mal de Alzheimer del expresidente Pasqual Maragall, se intentaba dar aire a la campaña para la alcaldía de su hermano, Ernest. La lucha por la presidencia del partido, entre otras cosas, se saldó con la destitución del responsable de cumplimiento, Xavier Mombiela.

Tras conocerse el testimonio de Dantas a este diario, el propio Junqueras, pidió a actuar a los propios órganos de control interno. La exdiputada había roto el carnet en noviembre de 2023 pero como había algunas otras militantes aún en activo que eran posibles víctimas. De ahí que Ingla, que reemplazó a Mombiela en el cargo en abril, reabriera una investigación interna. Dantas insiste en que sufre secuelas psicológicas por lo sucedido. “ERC no tuvo cuidado de mi salud mental y física”, lamentó en su día la exdiputada. “Ha habido discusiones políticas, que son las que hay que tener. Alguna vez que me he pasado he perdido perdón”, se defendió entonces la aún diputada, que en su día se posicionó a favor del entorno de Rovira en la pugna por las riendas del partido.

En el escrito de Ingla, firmado el pasado 16 de diciembre y coincidiendo con la pugna política en Madrid centrada en la inacción por casos de acoso sexual en los partidos mayoritarios, se descarta cualquier acción disciplinaria a Vallugera, al considerar que no se puede probar que acosara laboralmente a miembros del grupo parlamentario entre 2019 y 2023 o que hubiera realizado prácticas vejatorias.

La responsable de cumplimiento, sin embargo, sí apunta a problemas en el grupo parlamentario que lidera Gabriel Rufián. Y recomienda algo que, recuerdan miembros del grupo parlamentario, ya se intentó en su día, con poco éxito: reforzar la mecanismos de coordinación y un código de buenas prácticas. Esos protocolos, continúa el texto, debe incluir “ instrumentos de mejora en el clima laboral y preservar la dignidad de las personas que forman parte de la organización”. Todo para “evitar dinámicas que, sin constituir una infracción disciplinaria, deterioren el clima laboral”.