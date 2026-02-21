Copa del Rey de Baloncesto: horarios y resultados de los partidos de semifinales

Vista del interior del Roig Arena de Valencia, donde este jueves comenzó la Copa del Rey de baloncesto con el partido entre Valencia Basket y el Asisa Joventut Badalona.

La Copa del Rey de baloncesto 2026 entra en su fase determinante, y el ambiente en Valencia no podría estar más eléctrico. Tras unos cuartos de final que han dejado momentos de pura intensidad, el torneo encara sus semifinales con un cartel de auténtico lujo. El moderno Roig Arena se prepara para ser el escenario donde los sueños de gloria se crucen con la cruda realidad de la eliminación, en una jornada de sábado que promete emociones fuertes para cualquier amante del basket.

El primer partido del día no decepciona a nadie: un choque entre el Valencia Basket y el Real Madrid. Por el otro lado del cuadro, la batalla por el segundo billete a la gran final del domingo mantiene el suspense hasta el último suspiro. Con el Baskonia ya clasificado tras una actuación estelar de Trent Forrest (91-81). Estos son los enfrentamientos de la semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto:

El anfitrión contra el actual campeón. El Real Madrid llega con una inercia imparable tras arrollar al Unicaja en cuartos (100-70). Los de Scariolo mostraron una versión física y defensiva que asusta, liderados por un juego interior dominante.

El Roig Arena será una caldera, ya que el Valencia Basket, sufrió para ganar al Joventut (95-84) en el partido inaugural, pero el factor cancha es clave. Ya le ganaron al Madrid en la final de la Supercopa a principios de temporada, lo que les da un plus de confianza.

El conjunto vitoriano llega a esta cita con el aura de quien ha recuperado su lugar natural. Tras dos años de dolorosa ausencia en el torneo del K.O., el proyecto liderado por Paolo Galbiati ha devuelto la ilusión a la marea azulgrana. Por el contrario, el El Barça encara una semifinal con la moral por las nubes tras una victoria muy trabajada ante un combativo UCAM Murcia (91-85). El equipo de Xavi Pascual ha demostrado que sabe ponerse el mono de trabajo cuando el talento no basta por sí solo.