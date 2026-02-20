Will Clyburn: “El baloncesto es instinto, soy mejor cuando me salgo del guion”

El alero estadounidense del FC Barcelona reflexiona sobre su carrera y su estilo de juego antes de los cuartos de la Copa ante el UCAM Murcia

El entrenamiento se ha alargado un poco más de la cuenta y Will Clyburn (Detroit, Estados Unidos; 35 años) sale escopeteado al vestuario para saludar a su familia por teléfono. Son dos minutos que le recargan de energía, pues no las tenía todas consigo con lo de hacer fotos y entrevista. Pero una vez puesto en faena, habla, ríe y razona, repantigado en una silla del Palau, cómodo con la grabadora y su discurso. Nada le altera como tampoco lo hace en la pista, preparado ahora para afrontar la Copa del Rey y los cuartos de este viernes contra el UCAM Murcia (21.00, Dazn).

Pregunta. ¿Ha llegado al Barcelona en un momento de madurez completa?

Respuesta. He llegado con mucha experiencia a mis espaldas, lo que quizá me ha ayudado a entender mucho mejor el juego. Y estoy muy tranquilo porque sé lo que tengo que hacer y sé que es donde quiero estar. Cuando uno es joven, suele querer demostrar quién es para que la gente hable de él. A mí me pasó. Quería mostrarme, llegar al máximo nivel. De hecho, para ser honesto, no tenía intención de quedarme en Europa; el objetivo era volver a Estados Unidos. Pero una vez lo entendí y conocí la Euroliga, se convirtió en el siguiente paso al que quería llegar.

P. ¿Sentía esa necesidad porque llegó sin pasar por la NBA?

R. Puede ser. Y me costó un tiempo poder demostrarlo, especialmente en el primer año, cuando lo pasé realmente mal. Las reglas eran algo diferentes, sobre todo el tema de los pasos. Eso fue muy difícil de asimilar. Además, en Alemania (Ratiopharm Ulm) noté lo físico que era el juego. Fue un ajuste importante. Pero adaptado a todo eso, después de cinco o seis meses, todo volvió a ser baloncesto y se trataba de hacer lo que siempre había hecho.

P. Tras su paso por Israel, en el Hapoel Holon, donde tuvo su mejor etapa anotadora, ¿se dio cuenta de que podía pasar de ser uno más a uno de los mejores, coronado en el CSKA Moscú en 2019 con el MVP de la Final Four?

R. No lo pienso así. He estado en muchos equipos y situaciones diferentes y siempre he sabido adaptarme, siendo el jugador principal o no, haciendo mi parte para ayudar al equipo. Nunca he tenido problemas para encajar y encontrar mi sitio porque sé que puedo hacer otras cosas además de anotar. Eso me ayuda, especialmente como en mi primer año en el CSKA, donde estaban Nando De Colo y Corey Higgins, jugadores con mucha experiencia a ese nivel. No llegué diciendo que iba a ser el mejor, sino a ayudar y a aprender.

P. Después de ese 2019 le llamó Oklahoma City Thunder y, al contrario de lo que acaba de contar, se quedó en Rusia…

R. Encontré un hogar. Y no es fácil alejarse de eso. Amo al CSKA y todavía hablo con el presidente Vatutin y la directora deportiva Natasha. Era mi casa, mi familia. No era algo que pudiera dejar simplemente por perseguir un “quizá”. Allí me querían, confiaron en mí. No estaba dispuesto a renunciar a eso.

P. ¿Fue entonces cuando dejó de preocuparse por lo que los demás dijeran de usted?

R. La verdad es que no me importa lo que la gente diga de mí. Las personas que me conocen y me han entrenado saben quién soy. Los de fuera no tienen ni idea de quién soy. Confío en mí y en las personas que me rodean.

Will Clyburn, jugador de baloncesto en el FC Barcelona fotografiado en un pasillo del Palau Blaugrana. Albert Garcia

P. ¿Se exige mucho?

R. Muchísimo. Cuando no juego bien o perdemos y siento que pude haber hecho más, me afecta incluso hasta al día siguiente. Nunca duermo bien después de los partidos. A veces, ni siquiera disfruto el día libre porque sigo pensando en ello.

P. ¿Pero le gusta la presión?

R. No lo veo como presión. No creo que debas jugar poniéndote presión. Solo salgo a jugar al juego que he jugado toda mi vida, sabiendo que puedes ganar o perder. Pero sí que en los momentos importantes me gusta asumir la responsabilidad. ¿Me crezco en esos momentos? Sí. ¿Me pongo nervioso? No.

P. Aunque hay días en los que sus tiros no entran y sigue intentándolo sin parar…

R. Es confianza. Mi entrenador en la universidad decía: “Tira hasta que la metas, y después de meterla, tira hasta que falles”.

P. ¿Le gusta tener libertad en el juego?

R. Soy mejor cuando puedo salirme un poco del guion y jugar con libertad, porque el baloncesto es instinto. No somos robots. Cada jugador tiene su estilo y sus habilidades, y tienes que usarlas.

P. Peñarroya le dio mucha libertad. ¿Xavi Pascual también?

R. Sí, también. Sabe que los jugadores tienen que hacer su juego para ganar. Dentro del plan del partido, tienes libertad para ser tú mismo. Él prepara muy bien los partidos.

P. Si usted y Punter conectan y tienen un buen día, ¿puede el Barcelona ganar a cualquiera?

R. Lo creo al cien por cien. Si los dos estamos acertados, no saben a quién ponerle el mejor defensor.

P. ¿Le gusta estudiar al rival?

R. Sí, porque conoces las tendencias: hacia dónde van, qué buscan. Eso ayuda incluso cuando estás cansado. Es bueno estar preparado.

P. ¿Le preocupa el UCAM Murcia como primer rival en la Copa?

R. No diría preocupado. Nos han ganado dos veces este año, pero es un nuevo día y un nuevo partido. Pensar en lo anterior sería un error. Tienen que volver a hacerlo. Y ahora vamos a jugar por un trofeo. Es el momento de dar lo mejor.