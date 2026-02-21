El Baskonia derrota al Barça y vuelve a la final de Copa 17 años después

El Baskonia regresa a la final de la Copa del Rey 17 años después gracias a un triunfo muy apurado frente a un Barcelona que echó en falta a un Kevin Punter en plenitud y que solo anotó nueve puntos en el último cuarto. En un partido gris, en una eliminatoria en la que todo sabía a poco después del derroche de baloncesto de la primera semifinal entre el Real Madrid y el Valencia, decidió el choque un currela, el pívot guineano Mamadi Diakité, que se creció en los últimos minutos y taponó el tiro de Toko Shenglia con el que pretendía posponer cinco minutos más quién iba a ser el rival del Real Madrid en la final. Después de dos años de ausencia en la competición, el conjunto de Vitoria, un clásico, vuelve al centro del escenario.

El Barça salió relativamente liberado. Su quinteto corría en transiciones rápidas y entraba con facilidad hacia un aro del Baskonia desguarnecido. Nico Laprovittola le metía ritmo al juego de su equipo. El conjunto de Paolo Galbiati, un novato que está viviendo la Copa del rey con la ilusión de un hincha, veía despegar a su rival, encumbrado por el veterano Will Clyburn, que llegó a tener 12 puntos de ventaja (19-7) en unos minutos. El técnico italiano necesitaba reconstruir su equipo y en esa tarea resultaron determinantes Mamadi Diakité, que se agigantó en la pintura, y Try Forrest, que tiró del grupo para demostrar que el equipo de Vitoria ha vuelto a la Copa para luchar por ella (26-27).

Llegados a a este punto, Timothé Luwawu-Cabarrot, TLC, la clase llegada desde Cannes, ciudad de artistas, comenzó su rutina de cada partido: aportar puntos. La pegada que siempre espera Galbiati sacándole desde el banquillo y que esta vez permitió al Baskonia llegar al descanso tuteando a un Barça (37-38) que fue perdiendo puntería.

Hay pocos duelos más clásicos que este Barça-Baskonia. Doce veces se han visto en la Copa del Rey, una cita que les ha deparado muchos días de celebración. Después de una primera mitad con una racha dominante para cada bando, el rival del Real Madrid se tenía que decidir en los 20 minutos restantes. La pasión de la Copa que siempre sube de temperatura cada minuto que pasa.

No subió la intensidad, eso sí, en el tercer cuarto. Los dos equipos tenían problemas para imponer su plan de juego. El Barcelona abusaba del bote y el balón apenas corría de mano en mano. Al Baskonia le penalizaban sus bajos porcentajes en el tiro exterior. No había demasiado brillo y casi como para ponerse a tono, Kevin Punter se quitó los botines plateados de la primera mitad por unos oscuros. Era una noche más de lucha que de talento. Los fallos se sucedían en los dos aros. Un bajón después del espectáculo de la primera semifinal.

La igualdad permaneció inalterable y el partido, demasiado anárquico, demasiado caótico, parecía degenerar cada vez más. Laprovittola entendió que hacía falta algo de orden, más criterio, para no dejarlo todo para el último momento y, aprovechando que el Baskonia seguía tirando balones al hierro, tomó un poco de impulso al final del tercer cuarto (58-53).

La noche conducía irremisiblemente a un final en el que, sí o sí, tenían que emerger los genios para inclinar la balanza. Pero las estrellas desertaron esta vez. No aparecieron. Al menos no como en otros días. Diakité, un triple y un tapón seguidos en el tramo final, dos puñetazos encima de la mesa, empezaba a desplegar sus alas. Ya asomaba el primero que quería la final por encima de todo.

Era la hora de los ganadores. Kevin Punter, el héroe de los cuartos de final contra el UCAM Murcia, el hombre que no sabía si se recuperaría antes de la Copa, estaba tieso y el Barça se encomendó al fiable Toko Shengelia, que penetró y cuando lanzó para forzar la prórroga se encontró con Diakité, el hombre que defendió la victoria del Baskonia y que fue el que más brilló cuando los puntales se vinieron abajo.