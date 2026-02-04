Hasta un 64% de descuento en vaqueros de primeras marcas para hombre: chollazos de Levi’s, Calvin Klein o Lee

Aprovecha los últimos días de rebajas en vaqueros para hombre y renueva tu fondo de armario

Los pantalones vaqueros son una prenda imprescindible que no puede faltar en ningún armario. Su popularidad se debe a su enorme versatilidad, ya que combinan fácilmente con cualquier look, y funcionan tanto en citas formales como en quedadas con amigos.

Además, los hay para todos los gustos: los skinny, para quienes prefieren un ajuste más ceñido; los regular, con un corte clásico; o los tapered, que aúnan comodidad y tendencia en un mismo pantalón.

Aprovechando los últimos días de las rebajas de invierno, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado algunas de las mejores ofertas en vaqueros para hombre de marcas como Levi’s, Lee o G-STAR, reconocidas por la calidad y durabilidad de sus tejidos.

Los mejores descuentos en pantalones vaqueros para hombre

Pepe Jeans Cash de corte recto

4,3 estrellas

1.987 reviews

Con una rebaja del 64%, estos vaqueros de tiro medio y corte recto están confeccionados en denim elástico azul claro con tecnología Wiser Wash. En sus valoraciones, los usuarios destacan la calidad del tejido y su comodidad desde el primer uso.

64% de descuento, ahorra 57,70 euros.

Vaqueros 'Cash' de corte recto Pepe Jeans. Cortesía de Amazon

Levi’s 512 Slim Taper

4,4 estrellas

13.049 reviews

Los 512 Slim Taper de Levi’s se quedan en el punto intermedio entre skinny y vaqueros ajustados normales. Presentan un corte estrecho en el muslo y van entallándose hasta el tobillo. El resultado final es un par de vaqueros que parecen hechos a medida y que puedes combinar de cualquier forma: con deportivas, botas o un look más formal.

40% de descuento, ahorra 44 euros.

Vaqueros '512 Slim Taper' de Levi’s. Cortesía de Amazon

Levi’s 512 Slim Taper en color negro

4,3 estrellas

El mismo modelo que los vaqueros anteriores, pero en color negro por si necesitas un outfit más formal. Además, están a mitad de precio, por lo que es una rebaja que no puedes dejar escapar.

51% de descuento, ahorra 50,51 euros.

Vaqueros '512 Slim Taper' de Levi’s en color negro. Cortesía de Amazon

Calvin Klein Slim Tapered Jeans

4,5 estrellas

También a mitad de precio. Estos vaqueros de tiro medio se ajustan a la cintura y son de corte tapered: anchos en el trasero y se van estrechando cada vez más desde los muslos hasta los tobillos. Están confeccionados en algodón elástico ultrasuave para una sensación flexible.

51% de descuento, ahorra 50,90 euros.

Vaqueros 'Slim Tapered' de Calvin Klein. Cortesía de Amazon

Levi’s 510 Skinny Jeans

4,2 estrellas

2.524 reviews

Se ven como unos vaqueros ceñidos, pero no aprietan. Son bastante ajustados desde la cadera hasta el tobillo y su corte estilizado está diseñado para realzar tus zapatos, ya sean unas botas o unas deportivas.

50% de descuento, ahorra 65 euros.

Vaqueros '510 Skinny' de Levi’s. Cortesía de Amazon

Lee Straight Fit

4,4 estrellas

11.366 reviews

Cómodos vaqueros Lee con corte regular hasta el muslo y pierna recta. Se trata de unos pantalones con corte moderno diseñados para llevar a diario. Están fabricados con algodón resistente y se deben lavar del revés. Asimismo, se recomienda tener cuidado porque su color oscuro puede desteñir y manchar las prendas más claras.

47% de descuento, ahorra 35 euros.

Vaqueros 'Straight Fit' de Lee. Cortesía de Amazon

G-STAR 3301 Slim Jeans

4,3 estrellas

7.149 reviews

Unos vaqueros llenos de historia. Cuentan con cinco bolsillos inspirados en los pantalones clásicos de trabajo estadounidenses, conocidos por su falta de corte, y el número que les da nombre hace referencia al código de la tela del primer denim raw que la firma produjo en 1996. Por tanto, este Slim Fit Jeans 3301 es un vaquero clásico que ofrece un ajuste estrecho del muslo para abajo.

47% de descuento, ahorra 46,94 euros.

Vaqueros '3301 Slim' de G-STAR. Cortesía de Amazon

Tommy Hilfiger Straight Denton

4,3 estrellas

6.215 reviews

Los pantalones vaqueros Straight Fit de pernera recta favorecen la silueta y se ajustan al cuerpo como un guante. Gracias a su tejido elástico, permiten una libertad total de movimiento. Minimalistas y con un diseño informal, destacan por su comodidad y por ser ideales para usar en la oficina o a diario.

45% de descuento, ahorra 44,95 euros.

Vaqueros 'Straight Denton' de Tommy Hilfiger. Cortesía de Amazon

Calvin Klein Skinny Jeans

4,5 estrellas

Estos vaqueros de tiro bajo convencen por su corte entallado. Sin embargo, gracias a su tejido elástico, son cómodos de llevar y ofrecen libertad de movimiento. Por otro lado, estos jeans clásicos con cinco bolsillos y la insignia de piel Calvin Klein garantizan un look elegante y atemporal.

40% de descuento, ahorra 39,96 euros.

Vaqueros 'Skinny' Calvin Klein. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre pantalones vaqueros para hombre

¿Cómo elijo la talla adecuada?

Lo más importante es que el vaquero se ajuste bien en la cintura y las caderas. También debes fijarte en la caída de la pierna, asegurándote de que te permite moverte con comodidad.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.