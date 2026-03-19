Siete de cada 10 casos de racismo identificados en Cataluña no son denunciados

La organización SOS Racismo ha presentado este jueves el informe El estado del racismo en Cataluña, en el que señala que siete de cada 10 casos detectados no llegan a denunciarse. Entre los principales motivos figuran la falta de confianza en las instituciones y el desgaste emocional que supone iniciar el proceso. La 17ª edición del estudio constata, además, un aumento de los casos de discriminación entre particulares, que representan el 28% del total, están vinculados en gran medida a discursos de odio. Durante la presentación, sus responsables han relacionado este incremento con el avance de la extrema derecha. “Hay una impunidad en la expresión del racismo que se nota en el aumento de los casos entre particulares, impulsado por campañas que funcionan, como la del reemplazo”, ha afirmado Gemma Ferreón, directora de la entidad.

El informe de 2025 identificó 583 situaciones de racismo en más de 70 municipios y distingue entre dos grupos: los casos recogidos a través del servicio de atención y denuncia de la organización y aquellos que derivan en una denuncia formal ante las instituciones. Según los datos, el 70% de los casos registrados no se traduce en una denuncia efectiva. “Estamos ante una situación que implica un desgaste emocional para las víctimas y su entorno. La falta de acceso a la denuncia también dificulta el combate al racismo”, ha añadido Ferreón. Entre las causas, la entidad apunta a la necesidad de respuestas rápidas, la desconfianza en el sistema, la desmotivación derivada del impacto emocional y, en algunos casos, la dificultad para identificar al agresor.

El perfil de las víctimas también refleja estas barreras. Un 40% de las denuncias corresponden a personas de nacionalidad española y un 32% a personas extranjeras en situación irregular. Desde la entidad subrayan la infrarrepresentación de este último grupo en las denuncias formales: “Solo un 17% de las denuncias oficiales corresponden a personas migrantes en situación irregular, pero sabemos que no es la realidad. Cuando no tienes estabilidad en nada, no te arriesgas a denunciar”, ha subrayado Ferreón.

Por tipología, el 28% de los casos corresponde a discriminación entre particulares; el 17%, a agresiones o abusos por parte de agentes de seguridad pública; y el 15%, a vulneraciones en el acceso a derechos sociales como la educación, la vivienda o la sanidad. La organización vincula el aumento de los casos entre particulares con la expansión de discursos de odio en redes sociales. “El racismo siempre ha estado presente, pero la institucionalización de este discurso genera una mayor impunidad social para expresarlo”, ha señalado Ferreón.

Los incidentes relacionados con la actuación policial, incorporados al informe desde 2024, se sitúan ya como el segundo ámbito con mayor número de casos. Según la entidad, existe “un patrón en la forma de actuación”. Úrsula Ruiz, responsable del servicio de atención y denuncia, ha explicado que la apariencia física se convierte en la principal variable de una intervención policial. “Cuando la persona pregunta por los motivos del abordaje, los agentes lo interpretan como resistencia y el caso se agrava”, ha afirmado Ruiz.