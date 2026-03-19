El Supremo investigará a Alvise por un delito de amenazas al alcalde de Algeciras

El Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por supuestamente amenazar al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La Sala Penal ha tomado esta decisión tras recibir una querella de Landaluce en la que denunciaba que Alvise había anunciado que, si no dimitía como alcalde, publicaría en Telegram audios, documentos y capturas de conversaciones en las que se atribuían al alcalde comportamientos delictivos o deshonrosos. Esta es la quinta causa que abre el Supremo al líder ultra.

La Sala Penal investigaba ya a Alvise por recibir, supuestamente, 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña para las últimas elecciones europeas; por difundir una prueba falsa de covid del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa; por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; y por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) y que han abandonado la formación la formación.

El Supremo ha tomado ya declaración como investigado a Alvise por estos cuatro casos, pero el avance de la investigación está pendiente de que el Parlamento Europeo levante la inmunidad de la que goza el líder ultra como diputado. La Eurocámara ha empezado ya a tramitar ese permiso, el llamado suplicatorio, para algunas de estas causas, pero todavía no se ha resuelto, lo que impide al Supremo profundizar en la investigación de Alvise o adoptar medidas cautelares sobre él.

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